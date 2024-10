Nuevos nombramientos de Schwarzkopf Professional

Schwarzkopf Professional nombra a Tracey Cunningham como directora creativa de color y técnica en EE.UU. y a Jacob Schwartz como embajador de tendencias de color de cabello en EE.UU.

Los nombres más importantes del mundo del cabello unen fuerzas mientras Schwarzkopf Professional amplía su programa de coloristas famosos

LOS ANGELES, 22 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Schwarzkopf Professional, pionera en la industria del cabello desde 1898, anuncia hoy una colaboración histórica que la consolida aún más como una marca de color para los coloristas más solicitados de Hollywood. Reconocida por su excelencia en la innovación del color del cabello, Schwarzkopf Professional presenta a los coloristas de celebridades Jacob Schwartz como embajador de tendencias de color de cabello en EE.UU. y a Tracey Cunningham, copropietaria de Mèche Salon en Beverly Hills, como directora creativa de color y técnica en EE.UU. Los anuncios estratégicos permiten que la marca reconocida mundialmente continúe elevando orgánicamente su presencia en América del Norte, impulsando las tendencias nacionales y ofreciendo a los coloristas de cabello de todo el país la capacidad de aprovechar las técnicas utilizadas en las estrellas más importantes de Hollywood.

Jacob Schwartz, Schwarzkopf Professional U.S. Hair Color Trend Ambassador and Tracey Cunningham, Schwarzkopf Professional U.S. Creative Director of Color and Technique

Cunningham y Schwartz son las incorporaciones perfectas a la familia Schwarzkopf Professional, ya que la marca está ampliando su red de embajadores. El año pasado, Schwarzkopf eligió a Chris Appleton, uno de los estilistas más solicitados de Hollywood, como Embajador Global de Color de Schwarzkopf, lo que definió aún más su presencia en la conversación sobre celebridades de EE.UU. "Tracey y Jacob son sinónimo de proporcionar servicios a la élite de Hollywood y estar siempre a la vanguardia de las tendencias de moda para el cabello. Su compromiso con la excelencia en el color los convirtió en los socios perfectos", dijo Michelle Chandler, directora general de Schwarzkopf Professional EE.UU. "Además de trabajar a diario con talentos de primera línea donde su experiencia en color brilla, lo que realmente nos atrajo de Tracey y Jacob fue su calidez y apertura para compartir y educar sobre sus técnicas. A través de la educación continua de los coloristas, estas asociaciones alentarán a los clientes a solicitar productos Schwarzkopf Professional en el salón para recrear sus looks de celebridades favoritos. Sin importar dónde se encuentren los clientes, pueden confiar en que los salones que venden productos Schwarzkopf Professional le brindarán a su colorista las herramientas necesarias para lograr el look deseado".

La asociación con Jacob Schwartz culmina después de años de usar fórmulas de Schwarzkopf Professional con su clientela de primera categoría. Schwartz inicialmente llamó la atención de la marca a través de su destacado trabajo desarrollando la fórmula para los rizos dorados de Margot Robbie. Schwartz se alineó por primera vez con Schwarzkopf cuando la marca colaboró con Mattel en 2023 con su gama BLONDMEⓇ. Fue el educador perfecto para hablar sobre cómo lograr un color rubio icónico. Era natural colaborar de una manera más amplia. "He estado usando Schwarzkopf en mis clientes durante años y ha sido un honor hacer oficial la asociación con Schwarzkopf", dijo Jacob Schwartz. "La gama BLONDMEⓇ ha transformado la forma en que abordo mi técnica de 'hilado con oro' y me permite lograr un verdadero arte con cada cliente".

Schwartz, que trabaja junto a Cunningham en Mèche, le volvió a presentar la marca, lo que finalmente la llevó a seguir su ejemplo y a cambiar su línea de color profesional que duró casi dos décadas. El alcance global de Schwarzkopf Professional, el espíritu de colaboración y el compromiso con la innovación también infundieron la confianza de Cunningham en llevar la línea en Mèche Salon, donde Cunningham es copropietaria.

"Estoy muy feliz de anunciar que me he unido al equipo de color de Schwarzkopf Professional como su Directora Creativa de Color y Técnicas en EE.UU. He sido colorista durante décadas y he trabajado con celebridades y con todos los cambios de color de cabello que los actores necesitan para transformarse de un papel a otro. Esto requiere que confíe en los productos de color que uso, tanto como mis clientes confían en mí para lograr resultados", afirmó Cunningham. "En los últimos meses, el equipo de Schwarzkopf Professional ha pasado horas conmigo para probar y convertir cada una de mis fórmulas en Mèche, el salón del que soy copropietaria. Cambiar de línea fue una idea abrumadora, pero los resultados realmente han valido la pena. Los demás coloristas del salón han estado muy interesados en probar algo diferente y ha sido realmente inspirador recorrer este camino juntos. Schwarzkopf Professional siempre ha sido un estándar de oro en coloración en nuestra industria y puedo decir que realmente creo en esta línea y espero inspirar a los profesionales para que hagan el cambio conmigo. Lo que me tiene en la luna es la oportunidad de unirme al equipo en sus laboratorios para crear colores con sus químicos que simplemente no existen en el mercado. Se trata de complementar los matices de tu cliente, mantener la integridad de su cabello y ayudar a fortalecerlo entre las citas. Schwarzkopf Professional ha sido un activo para mí a la hora de conquistar todos los desafíos diarios que se nos presentan en la silla. Sin nuestros clientes leales y nuestra confianza, ¿dónde estamos?"

Cunningham y Schwartz atienden a algunos de los nombres más importantes de Hollywood en Mèche, el hogar de los "obsesionados con el color". Entre sus clientes más destacados se encuentran Charlize Theron, Emma Stone, Margot Robbie, Sydney Sweeney, Anya Taylor Joy, Paris Hilton, Khloe Kardashian, Bella Hadid, Daisy Edgar Jones, Priyanka Chopra Jonas, Lana Del Rey, Suki Waterhouse, Troye Sivan, Camilla Cabello, Bebe Rexha, Shakira, Mariah Carey y muchas más. Mèche ahora ofrecerá la gama completa de productos de coloración de Schwarzkopf Professional.

Obtenga más información y siga el viaje de cambio de Tracey y Jacob en Schwarzkopf Professional (schwarzkopf-professional.com) y @schwarzkopfusa .

