Каннингем --директор по цвету и технике Schwarzkopf, Шварц -- амбассадор тенденций

Крупнейшие бренды в области ухода за волосами объединяют усилия, в то время как Schwarzkopf Professional развивает свою программу знаменитых колористов

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 23 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Schwarzkopf Professional, популярный первопроходец парикмахерской индустрии с 1898 года, сегодня объявляет об историческом сотрудничестве, которое еще больше укрепляет его как бренд краски для самых востребованных колористов Голливуда. Известный своими инновациями в области краски для волос, бренд Schwarzkopf Professional представляет знаменитых колористов Джейкоба Шварца (Jacob Schwartz) в качестве амбассадора США по тенденциям краски для волос и Трейси Каннингем (Tracey Cunningham), совладельца салона Mèche в Беверли-Хиллз, в качестве креативного директора по цвету и методам в США. Стратегические анонсы позволяют всемирно известному бренду продолжать органично повышать свое присутствие в Северной Америке, стимулируя национальные тенденции и предлагая специалистам по окрашиванию волос по всей стране возможность использовать методы, которыми пользуются крупнейшие звезды Голливуда.

Jacob Schwartz, Schwarzkopf Professional U.S. Hair Color Trend Ambassador and Tracey Cunningham, Schwarzkopf Professional U.S. Creative Director of Color and Technique

Каннингем и Шварц являются идеальным дополнением в семье Schwarzkopf Professional, поскольку бренд расширяет свою сеть амбассадоров. В прошлом году Schwarzkopf пригласил Криса Эпплтона (Chris Appleton), одного из самых востребованных стилистов Голливуда, в качестве глобального амбассадора по краске Schwarzkopf, что еще больше определило присутствие бренда в кругу знаменитостей США. «Трейси и Джейкоб являются синонимами обслуживания голливудской элиты и навсегда остаются на пике модных тенденций в области волос. Их стремление к совершенству цвета сделало их лучшими партнерами, — сказала Мишель Чендлер (Michelle Chandler), генеральный директор Schwarzkopf Professional в США. — В дополнение к ежедневной работе с самыми популярными людьми, где их опыт в краске нельзя переоценить, именно теплота и открытость действительно привлекли нас к Трейси и Джейкобу, чтобы делиться и обучаться их методам. Благодаря непрерывному обучению колористов эти партнерские отношения побудят клиентов заказывать продукты Schwarzkopf Professional в салоне, чтобы воссоздать свои любимые образы знаменитостей. Независимо от того, где находятся клиенты, они могут быть уверены, что салоны с Schwarzkopf Professional предоставят своим колористам инструменты, необходимые для создания желаемого образа».

Партнерство с Джейкобом Шварцем достигло апогея после многих лет использования формул Schwarzkopf Professional с самыми популярными людьми в качестве его партнеров. Первоначально Шварц привлек внимание бренда благодаря своей выдающейся работе по разработке формулы золотых локонов Марго Робби. Schwartz впервые присоединился к Schwarzkopf, когда бренд сотрудничал с Mattel в 2023 году с линейкой BLONDMEⓇ Он был идеальным педагогом, рассказывая о том, как достичь культового светлого цвета. Было вполне естественно сотрудничать более широким образом. «Я использую Schwarzkopf для своих клиентов в течение многих лет, и для меня было честью сделать партнерство с Schwarzkopf официальным, — сказал Джейкоб Шварц. — Линейка BLONDMEⓇ преобразила мой подход к методу Spun With Gold и позволяет мне достичь настоящего мастерства с каждым клиентом».

Шварц, который работает вместе с Каннингем в Mèche, представил ее бренду, что в конечном итоге привело ее к тому, чтобы последовать этому примеру и перейти от профессионального выравнивания цвета, которое охватывало почти два десятилетия. Глобальный охват Schwarzkopf Professional, дух сотрудничества и приверженность инновациям также внушили Каннингем доверие в представлении линии в салоне Mèche, где Каннингем является совладельцем.

«Я рада сообщить, что присоединилась к команде Schwarzkopf Professional Color в качестве креативного директора по цвету и технике в США. Я была колористом в течение десятилетий, работая со знаменитостями и всеми теми цветами волос, которые актеры должны менять от роли к роли. Это требует от меня доверия к товарам для окрашивания, которые я использую, так же, как мои клиенты доверяют мне, чтобы добиться результатов! — сказала Каннингем. — За последние несколько месяцев команда Schwarzkopf Professional провела со мной несколько часов, чтобы протестировать и преобразовать каждую из моих формул в Mèche, салоне, в котором я являюсь совладельцем. Смена линий была ошеломляющей мыслью, но результаты действительно окупились! Другие колористы в салоне были очень заинтересованы в том, чтобы попробовать что-то другое, и это действительно вдохновляет на совместное путешествие. Schwarzkopf Professional всегда был золотым стандартом цвета в нашей отрасли, и я могу сказать, что я искренне верю в эту линию и с нетерпением жду возможности вдохновить профессионалов, которые будут вносить изменения вместе со мной! Меня поразила возможность присоединиться к команде в их лабораториях, чтобы создавать цвета со своими химиками, которые находятся в другом месте. Все дело в том, чтобы дополнить оттенки вашего клиента, сохранить целостность его волос и сохранитьс илу волос между процедурами. Schwarzkopf Professional был для меня преимуществом в преодолении всех ежедневных проблем, с которыми мы сталкиваемся в кресле. Где бы мы были без наших постоянных клиентов и доверия?»

Каннингем и Шварц обслуживают самые известные имена в Голливуде в Mèche — салоне «одержимых цветом». Среди самых популярных клиентов — Шарлиз Терон, Эмма Стоун, Марго Робби, Сидни Суини, Аня Тейлор Джой, Пэрис Хилтон, Хлои Кардашьян, Белла Хадид, Дейзи Эдгар Джонс, Приянка Чопра Джонас, Лана Дель Рей, Сьюки Уотерхаус, Трой Сиван, Камилла Кабельо, Биби Рекса, Шакира, Мэрайя Кэри и другие. Теперь Mèche будет предлагать полный ассортимент цветовой продукции Schwarzkopf Professional.

Узнайте больше и следите за приключениями Трейси и Джейкоба на Schwarzkopf Professional (schwarzkopf-professional.com) и @schwarzkopfusa.

О компании Henkel в Северной Америке

Портфель известных брендов Henkel в Северной Америке включает средства по уходу за волосами Schwarzkopf®, мыло Dial®, средства для стирки Persil®, Purex® и all®, кондиционеры для белья Snuggle®, а также клеи Loctite®, Technomelt® и Bonderite®. С объемом продаж, близким к 6,6 млрд долларов США (6 млрд евро) в 2023 году, на Северную Америку приходится 28 процентов глобальных продаж компании. В Henkel работает около 8000 человек в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Для получения дополнительной информации посетите сайт http://www.henkel-northamerica.com и Twitter @Henkel_NA.

Фотоматериал доступен на сайте www.henkel-northamerica.com/press

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2536694/Jacob_Schwartz_and_Tracey_Cunningham.jpg

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