Schwarzkopf Professional nomme Tracey Cunningham directrice créative de la couleur et de la technique aux États-Unis et Jacob Schwartz ambassadeur des tendances de la coloration aux États-Unis.

Les plus grands noms de la coiffure s'associent à Schwarzkopf Professional pour développer son programme de coloristes célèbres.

LOS ANGELES, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Schwarzkopf Professional, pionnier bien-aimé de l'industrie du cheveu depuis 1898, annonce aujourd'hui une collaboration historique qui la consolide en tant que marque de couleur pour les coloristes les plus recherchés d'Hollywood. Reconnu pour son excellence en matière d'innovation dans le domaine de la coloration capillaire, Schwarzkopf Professional dévoile les coloristes célèbres Jacob Schwartz en tant qu'ambassadeur des tendances de la coloration capillaire aux Etats-Unis et Tracey Cunningham, copropriétaire du salon Mèche à Beverly Hills, en tant que directeur créatif de la coloration et de la technique aux Etats-Unis. Ces annonces stratégiques permettent à la marque mondialement reconnue de continuer à renforcer organiquement sa présence en Amérique du Nord, en stimulant les tendances nationales et en offrant aux coloristes capillaires à travers le pays la possibilité de tirer parti des techniques utilisées sur les plus grandes stars d'Hollywood.

Jacob Schwartz, Schwarzkopf Professional U.S. Hair Color Trend Ambassador and Tracey Cunningham, Schwarzkopf Professional U.S. Creative Director of Color and Technique

Cunningham et Schwartz sont les parfaits ajouts à la famille Schwarzkopf Professional alors que la marque développe son réseau d'ambassadeurs. L'année dernière, Schwarzkopf a recruté Chris Appleton, l'un des stylistes les plus demandés d'Hollywood, en tant qu'ambassadeur Schwarzkopf Global Color, définissant ainsi sa présence dans la conversation des célébrités américaines. "Tracey et Jacob sont synonymes de service à l'élite hollywoodienne et sont toujours à l'avant-garde des tendances capillaires. Leur engagement pour l'excellence de la couleur fait d'eux les partenaires idéaux," déclare Michelle Chandler, Directrice Générale de Schwarzkopf Professional U.S. "En plus de travailler quotidiennement avec des talents de premier plan où leur expertise de la couleur brille, ce qui nous a vraiment attiré chez Tracey et Jacob, c'est leur chaleur et leur ouverture d'esprit pour partager et enseigner leurs techniques. Grâce à la formation continue des coloristes, ces partenariats encourageront les clients à demander les produits Schwarzkopf Professional dans le salon pour recréer les looks de leurs célébrités préférées. Où qu'ils se trouvent, les clients peuvent être sûrs que les salons proposant Schwarzkopf Professional fourniront à leur coloriste les outils nécessaires pour leur donner le look souhaité".

Le partenariat avec Jacob Schwartz est l'aboutissement d'années d'utilisation des formules Schwarzkopf Professional avec sa clientèle A-List. Schwartz a d'abord attiré l'attention de la marque grâce à son travail remarquable de développement de la formule des cheveux dorés de Margot Robbie. Schwartz s'est aligné pour la première fois avec Schwarzkopf lorsque la marque a collaboré avec Mattel en 2023 avec sa gamme BLONDMEⓇ . Il était l'éducateur idéal pour parler de la façon d'obtenir une couleur blonde emblématique. Il était tout à fait naturel de collaborer à plus grande échelle. "J'utilise Schwarzkopf pour mes clients depuis des années et ce fut un honneur d'officialiser ce partenariat avec Schwarzkopf", a déclaré Jacob Schwartz. "La gamme BLONDMEⓇ a transformé la façon dont j'aborde ma technique 'filée avec de l'or' et me permet d'accomplir un véritable travail artistique avec chaque cliente."

Schwartz, qui travaille avec Cunningham chez Mèche, l'a réintroduite dans la marque, ce qui l'a finalement amenée à faire de même et à abandonner son alignement de couleurs professionnel qui s'étendait sur près de deux décennies. La portée mondiale de Schwarzkopf Professional, son esprit de collaboration et son engagement en faveur de l'innovation ont également incité Mme Cunningham à proposer la gamme au salon Mèche, dont elle est copropriétaire.

"Je suis ravie d'annoncer que j'ai rejoint l'équipe Color de Schwarzkopf Professional en tant que directrice créative de la couleur et de la technique aux États-Unis. Je suis coloriste depuis des décennies et je travaille avec des célébrités et tous les changements de couleur de cheveux dont les acteurs ont besoin pour se transformer d'un rôle à l'autre. Pour cela, je dois faire confiance aux produits de coloration que j'utilise, tout comme mes clients me font confiance pour obtenir des résultats", a déclaré M. Cunningham. "Au cours des derniers mois, l'équipe de Schwarzkopf Professional a passé des heures avec moi pour tester et convertir chacune de mes formules à Mèche, le salon dont je suis copropriétaire. Changer de ligne a été une idée très difficile à envisager, mais les résultats ont vraiment porté leurs fruits ! Les autres coloristes du salon ont été très intéressés par l'idée d'essayer quelque chose de différent et cela a été une véritable source d'inspiration de parcourir ce chemin ensemble. Schwarzkopf Professional a toujours été une référence en matière de couleur dans notre secteur et je peux dire que je crois vraiment en cette ligne et que j'ai hâte d'inspirer les professionnels à faire le changement avec moi ! Ce qui me ravit, c'est la possibilité de rejoindre l'équipe dans leurs laboratoires pour créer, avec leurs chimistes, des couleurs qui n'existent tout simplement pas sur le marché. Il s'agit de compléter les nuances de votre cliente, de préserver l'intégrité de ses cheveux et de renforcer leur résistance entre les rendez-vous. Schwarzkopf Professional a été un atout pour moi dans la conquête de tous les défis quotidiens qui nous sont donnés dans le fauteuil. Sans nos clients fidèles et sans leur confiance, où serions-nous?"

Cunningham et Schwartz ont servi certains des plus grands noms d'Hollywood à Mèche - la maison des "obsédés de la couleur". Parmi les clients les plus connus figurent Charlize Theron, Emma Stone, Margot Robbie, Sydney Sweeney, Anya Taylor Joy, Paris Hilton, Khloe Kardashian, Bella Hadid, Daisy Edgar Jones, Priyanka Chopra Jonas, Lana Del Rey, Suki Waterhouse, Troye Sivan, Camilla Cabello, Bebe Rexha, Shakira, Mariah Carey et bien d'autres encore. Mèche proposera désormais la gamme complète des produits de coloration Schwarzkopf Professional.

Pour en savoir plus et suivre le parcours de Tracey et Jacob sur Schwarzkopf Professional (schwarzkopf-professional.com) et @schwarzkopfusa.

A propos de Henkel en Amérique du Nord

Le portefeuille de marques bien connues de Henkel en Amérique du Nord comprend Schwarzkopf® pour les soins capillaires, les savons Dial®, les détergents Persil®, Purex® et all®, les assouplissants Snuggle® ainsi que les adhésifs Loctite®, Technomelt® et Bonderite®. Avec un chiffre d'affaires proche de 6,6 milliards de dollars (6 milliards d'euros) en 2023, l'Amérique du Nord représente 28 % des ventes mondiales de l'entreprise. Henkel emploie environ 8 000 personnes aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico. Pour plus d'informations, veuillez consulter http://www.henkel-northamerica.com et Twitter @Henkel_NA.

Des photos sont disponibles à l'adresse suivante : www.henkel-northamerica.com/press

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2536694/Jacob_Schwartz_and_Tracey_Cunningham.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2536693/Schwarzkopf_Logo.jpg