Schwarzkopf Professional wyznacza Tracey Cunningham na stanowisko dyrektora kreatywnego ds. koloryzacji i techniki w USA, a Jacoba Schwartza na stanowisko ambasadora trendów w koloryzacji włosów w USA

Najgorętsze nazwiska w branży fryzjerskiej łączą siły w ramach programu kolorystów gwiazd firmy Schwarzkopf Professional.

LOS ANGELES, 23 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Schwarzkopf Professional, uwielbiany przez klientów pionier branży fryzjerskiej od 1898 roku, ogłosiła dziś nawiązanie historycznej współpracy, która dodatkowo umacnia ją na pozycji marki koloryzującej wybieranej przez najbardziej pożądanych kolorystów w Hollywood. Schwarzkopf Professional, znana ze swojej doskonałości w dziedzinie innowacji w koloryzacji włosów, przedstawia sławnych kolorystów: Jacoba Schwartza, który zostaje ambasadorem trendów w koloryzacji włosów w USA, oraz Tracey Cunningham, współwłaścicielkę salonu Mèche w Beverly Hills, która przejmuje funkcję dyrektora kreatywnego ds. koloryzacji i techniki w USA. Nawiązanie strategicznej współpracy pozwala uznanej na całym świecie marce na dalsze zwiększanie swojej obecności w Ameryce Północnej, napędzanie krajowych trendów i oferowanie fryzjerom w całym kraju możliwości wykorzystania technik stosowanych u największych gwiazd Hollywood.

Jacob Schwartz, Schwarzkopf Professional U.S. Hair Color Trend Ambassador and Tracey Cunningham, Schwarzkopf Professional U.S. Creative Director of Color and Technique

Cunningham i Schwartz idealnie wpasowują się w rodzinę Schwarzkopf Professional - marki, która rozwija aktualnie swoją sieć ambasadorów. W ubiegłym roku firma Schwarzkopf wyznaczyła Chrisa Appletona, jednego z najbardziej pożądanych stylistów w Hollywood, na globalnego ambasadora marki Schwarzkopf ds. koloryzacji, dzięki czemu na dobre znalazła się na językach amerykańskich celebrytów. „Tracey i Jacob świadczą usługi dla plejady gwiazd hollywoodzkich i znajdują się w czołówce pod względem kształtowania trendów fryzjerskich. Ich zaangażowanie w zapewnianie doskonałej jakości koloryzacji czyni ich najbardziej pożądanymi partnerami - podkreśla Michelle Chandler, dyrektor generalny Schwarzkopf Professional w USA. - Oprócz codziennej pracy z utalentowanymi topowymi aktorami, w ramach której wykorzystują swoją praktyczną wiedzę z zakresu koloryzacji, tym, co przyciągnęło nas do Tracey i Jacoba, była ich serdeczność i otwartość na dzielenie się wiedzą i edukowanie innych w zakresie stosowanych przez siebie technik koloryzacji. Dzięki ciągłemu kształceniu kolorystów partnerstwo to zachęci klientów do zamawiania produktów Schwarzkopf Professional w salonie, aby odtworzyć ulubione stylizacje gwiazd. Bez względu na to, gdzie znajdują się klienci, mogą być przekonani, że salony korzystające z produktów Schwarzkopf Professional zapewnią kolorystom narzędzia potrzebne do uzyskania wymarzonego wyglądu".

Współpraca z Jacobem Schwartzem jest zwieńczeniem wieloletniego stosowania formuł Schwarzkopf Professional przez jego topowych klientów. Schwartz początkowo przykuł uwagę marki dzięki swojemu wyjątkowemu zaangażowaniu w opracowanie formuły „złotych loków" Margot Robbie. Schwartz po raz pierwszy związał się ze Schwarzkopf w 2023 roku, gdy marka współpracowała z firmą Mattel przy tworzeniu gamy produktów BLONDMEⓇ. Okazał się on idealnym nauczycielem, który mówił o tym, jak osiągnąć kultowy blond. Współpraca na większą skalę wydawała się więc czymś naturalnym. „Używam produktów Schwarzkopf na moich klientach od lat. Możliwość nawiązania oficjalnej współpracy ze Schwarzkopf to dla mnie zaszczyt - powiedział Jacob Schwartz. - Gama produktów BLONDMEⓇ zmieniła sposób, w jaki podchodzę do techniki tzw. złotych nici i pozwala mi osiągnąć prawdziwy artyzm u każdego klienta".

Schwartz, który współpracuje z Cunningham w Mèche, ponownie wprowadził ją do świata marki Schwarzkopf, co ostatecznie skłoniło ją do przejścia na produkty tej marki i wprowadzenia zmiany w profesjonalnej koloryzacji po prawie dwóch dekadach. Globalny zasięg Schwarzkopf Professional, duch współpracy i zaangażowanie w innowacje również wzbudziły zaufanie Cunningham i skłoniły ją do wprowadzenia linii produktów w salonie Mèche, którego jest współwłaścicielką.

„Z radością ogłaszam, że dołączam do zespołu kolorystów Schwarzkopf Professional jako dyrektor kreatywny ds. koloru i techniki w USA. Jestem kolorystką od kilkudziesięciu lat. Współpracuję z celebrytami i umożliwiam każdą zmianę koloru włosów, jakiej potrzebują aktorzy, aby zmieniać się z roli na rolę. Wymaga to ode mnie zaufania do produktów do koloryzacji, których używam, tak samo jak moi klienci ufają mnie, że zapewnię im pożądany rezultat! - powiedziała Cunningham. - W ciągu ostatnich kilku miesięcy zespół Schwarzkopf Professional spędził ze mną wiele godzin, aby przetestować i przeanalizować każdą z formuł, jakie stosuję w salonie Mèche, którego jestem współwłaścicielką. Zmiana linii produktów była dla mnie sporym wyzwaniem, ale naprawdę się opłaciło! Inni koloryści w salonie również okazali zainteresowanie wypróbowaniem czegoś nowego, a wspólna podróż była naprawdę inspirująca. Schwarzkopf Professional zawsze był złotym standardem koloru w naszej branży i pragnę podkreślić, iż naprawdę wierzę w tę linię i nie mogę się doczekać, aby zainspirować innych profesjonalistów do wdrożenia zmiany razem ze mną! To, co mnie zachwyca, to możliwość dołączenia do zespołu profesjonalistów w ich laboratoriach, aby tworzyć kolory wspólnie z chemikami, których w innych miejscach po prostu nie ma. Tak naprawdę chodzi o uzupełnienie odcieni włosów klienta, zachowanie integralności i wzmocnienie struktury włosów między kolejnymi wizytami w salonie. Schwarzkopf Professional zapewnia mi atuty w mierzeniu się z wszystkimi codziennymi wyzwaniami, które stoją przed nami w salonie. Gdzie bylibyśmy bez naszych lojalnych klientów i ich zaufania?".

Cunningham i Schwartz świadczą usługi dla najgorętszych nazwisk w Hollywood w salonie Mèche, w którym panuje „obsesja na punkcie koloru". Wśród topowych klientów znajdują się: Charlize Theron, Emma Stone, Margot Robbie, Sydney Sweeney, Anya Taylor Joy, Paris Hilton, Khloe Kardashian, Bella Hadid, Daisy Edgar Jones, Priyanka Chopra Jonas, Lana Del Rey, Suki Waterhouse, Troye Sivan, Camilla Cabello, Bebe Rexha, Shakira, Mariah Carey i inni. Mèche będzie od teraz oferować pełną gamę produktów do koloryzacji Schwarzkopf Professional.

Dowiedz się więcej i śledź poczynania Tracey i Jacoba na stronie Schwarzkopf Professional (schwarzkopf-professional.com) i @schwarzkopfusa.

Henkel w Ameryce Północnej

Portfel znanych marek grupy Henkel w Ameryce Północnej obejmuje produkty do pielęgnacji włosów Schwarzkopf®, mydła Dial®, środki piorące Persil®, Purex® i All®, płyny do płukania tkanin Snuggle®, a także kleje Loctite®, Technomelt® i Bonderite®. Ameryka Północna odpowiada za 28% ogólnoświatowej sprzedaży produktów Henkel. W 2023 roku wartość sprzedaży osiągnęła tam blisko 6,6 miliarda dolarów amerykańskich (6 miliardów euro). Henkel zatrudnia około 8 tysięcy osób w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Portoryko. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.henkel-northamerica.com i na profilu firmy na Twitterze: @Henkel_NA.

Materiał zdjęciowy jest dostępny na stronie: www.henkel-northamerica.com/press

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2536694/Jacob_Schwartz_and_Tracey_Cunningham.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2536693/Schwarzkopf_Logo.jpg