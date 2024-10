Schwarzkopf Professional menuje Tracey Cunningham za americkú kreatívnu riaditeľku pre farby a techniku, zatiaľ čo Jacoba Schwartza za amerického ambasádora trendov pre farby vlasov

Najväčšie mená vo vlasovej kozmetike spájajú sily v rámci rozširovania programu celebritných koloristov Schwarzkopf Professional

LOS ANGELES, 23. október 2024 /PRNewswire/ -- Schwarzkopf Professional, obľúbený priekopník vlasovej kozmetiky už od roku 1898, dnes oznamuje historickú spoluprácu, ktorá upevňuje jeho pozíciu ako značka farieb najvyhľadávanejších hollywoodskych koloristov. Značka Schwarzkopf Professional, známa svojou excelentnosťou v inováciách farieb na vlasy, uvádza celebritných koloristov Jacoba Schwartza ako amerického veľvyslanca trendov pre farby vlasov a Tracey Cunningham, spolumajiteľku Mèche Salónu v Beverly Hills, ako americkú kreatívnu riaditeľku pre farby a techniku. Strategické vyhlásenia umožňujú celosvetovo uznávanej značke naďalej organicky zvyšovať svoju pôsobnosť v Severnej Amerike, presadzovať národné trendy a ponúkať koloristom vlasov po celej krajine možnosť využiť techniky používané u najväčších hollywoodskych hviezd.

Jacob Schwartz, Schwarzkopf Professional U.S. Hair Color Trend Ambassador and Tracey Cunningham, Schwarzkopf Professional U.S. Creative Director of Color and Technique

V rámci rozširovania svojej siete ambasádorov sú Cunningham a Schwartz ideálnymi prírastkami do rodiny Schwarzkopf Professional. Minulý rok si Schwarzkopf vybral Chrisa Appletona, jedného z najžiadanejších hollywoodskych štylistov, ako globálneho ambasádora Schwarzkopf pre farby, čím upevnil svoje miesto medzi celebritami v USA. „Tracey a Jacob sú synonymom služieb pre hollywoodsku elitu a dlhodobo stoja v popredí módnych vlasových trendov. Vďaka ich záväzku k excelentným farbám sa stali najlepšími partnermi," povedala Michelle Chandler, generálna manažérka spoločnosti Schwarzkopf Professional U.S. „Okrem toho, že denne pracujú s talentovanými ľuďmi, kde ich odbornosť v oblasti farieb žiari, nás k Tracey a Jacobovi skutočne priťahovala ich srdečnosť a otvorenosť pri zdieľaní a vzdelávaní o ich technikách. Prostredníctvom neustáleho vzdelávania koloristov tieto partnerstvá povzbudia klientov, aby si v salóne vyžiadali produkty Schwarzkopf Professional a získali tak vzhľad svojich obľúbených celebrít. Bez ohľadu na to, kde sa klienti nachádzajú, môžu sa spoľahnúť, že salóny so značkou Schwarzkopf Professional poskytnú ich koloristom nástroje potrebné na dosiahnutie požadovaného vzhľadu."

Partnerstvo s Jacobom Schwartzom vyvrcholí po tom, ako dlhé roky používal receptúry Schwarzkopf Professional so svojou poprednou klientelou. Schwartz spočiatku upútal pozornosť značky vďaka svojej vynikajúcej práci na vývoji receptúry pre zlaté lokne Margot Robbie. Schwartz sa prvýkrát spojil so spoločnosťou Schwarzkopf, keď značka v roku 2023 spolupracovala so spoločnosťou Mattel na produktovom rade BLONDMEⓇ.Bol dokonalým pedagógom na školenie o tom, ako dosiahnuť ikonickú blond farbu. Bolo len prirodzené začať spolupracovať vo väčšom rozsahu. „Schwarzkopf používam u svojich klientov už roky a bolo mi cťou uzavrieť so Schwarzkopf oficiálne partnerstvo," povedal Jacob Schwartz. „So sortimentom BLONDMEⓇ sa zmenil spôsob, akým pristupujem k technike „zlatý preliv" a umožňuje mi dosiahnuť skutočné umenie s každým klientom."

Schwartz pri spolupráci v salóne Mèche, znovu priviedol k značke aj Tracey Cunningham, vďaka čomu nakoniec nasledovala jeho príklad a prešla od vlastnej profesionálnej úpravy farieb, ktorej sa venovala takmer dve desaťročia. Globálny dosah Schwarzkopf Professional, duch spolupráce a odhodlanie k inováciám tiež vzbudili dôveru Tracey Cunningham v ponuku produktov v Mèche Salon, ktorého je spolumajiteľkou.

„S potešením oznamujem, že som sa pridala k tímu pre farby Schwarzkopf Professional ako americká kreatívna riaditeľka pre farby a techniku. Už celé desaťročia pracujem ako koloristka s celebritami a pomáham so všetkými zmenami farby vlasov, ktoré musia herci absolvovať pri rôznych rolách. To si vyžaduje, aby som dôverovala produktom na farbenie, ktoré používam, rovnako ako moji klienti dôverujú mne, že dosiahnem žiadané výsledky!" povedala Cunningham. „V posledných mesiacoch strávil tím Schwarzkopf Professional so mnou celé hodiny testovaním a prepracovaním každej jednej z mojich receptúr v salóne Mèche, ktorého som spolumajiteľkou. Bolo náročné predstaviť si zmenu produktových línií, ale výsledky sa naozaj vyplatili! Ostatní koloristi v salóne mali veľký záujem vyskúšať si niečo iné a bolo to naozaj inšpirujúce vydať sa na túto spoločnú cestu. Schwarzkopf Professional bol vždy zlatým štandardom farieb v našom odvetví a môžem povedať, že tejto línii skutočne dôverujem, Teším sa na inšpiratívnych profesionálov, ktorí so mnou na zmene budú spolupracovať! Nadchla ma možnosť pripojiť sa k tímu v ich laboratóriách a vytvárať s ich chemikmi farby, ktoré ešte jednoducho neexistujú. Musíme sa zamerať na doplnenie podtónov klientov, zachovanie celistvosti vlasov a podporu ich pevnosti medzi návštevami salónov. Schwarzkopf Professional bol pre mňa prínosom pri zdolávaní všetkých každodenných výziev, ktoré nás v salóne čakajú. Kde by sme boli bez našich verných klientov a dôvery?"

Cunningham a Schwartz poskytujú služby niektorým z najväčších mien v Hollywoode v salóne Mèche – domove „posadnutých farbami". Medzi klientov na poprednom zozname patria Charlize Theron, Emma Stone, Margot Robbie, Sydney Sweeney, Anya Taylor Joy, Paris Hilton, Khloe Kardashian, Bella Hadid, Daisy Edgar Jones, Priyanka Chopra Jonas, Lana Del Rey, Suki Waterhouse, Troye Sivan, Camilla Cabello, Bebe Rexha, Shakira, Mariah Carey a ďalšie. Mèche bude teraz ponúkať celý rad farebných produktov Schwarzkopf Professional.

Získajte viac informácií a sledujte cestu Tracey a Jacoba na stránkach Schwarzkopf Professional (schwarzkopf-professional.com) a @schwarzkopfusa.

