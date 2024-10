Společnost Schwarzkopf Professional jmenovala v regionu Spojených států Tracey Cunninghamovou na pozici tvůrčí ředitelky pro vlasové barvy a techniky jejich aplikace a Jacoba Schwartze reprezentantem trendů v oblasti barvení vlasů

Největší hvězdy v oblasti péče o vlasy spojily své síly a společnost Schwarzkopf Professional rozšiřuje svůj program barvení vlasů pro celebrity

LOS ANGELES, 23. října 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Schwarzkopf Professional, která je již od roku 1898 oblíbeným inovátorem v oblasti péče o vlasy, dnes oznámila navázání převratné spolupráce, která dále upevňuje její pozici hollywoodskými kadeřníky nejžádanější značky barev na vlasy. Společnost Schwarzkopf Professional, proslulá výjimečnými inovacemi v oboru výroby barev na vlasy, představuje slavné experty v oblasti barvení vlasů, Jacoba Schwartze, který se v regionu Spojených států ujímá pozice reprezentanta trendů v oblasti barvení vlasů, a Tracey Cunninghamovou, spolumajitelku salonu Meche v Beverly Hills, která nastupuje na pozici tvůrčí ředitelky pro vlasové barvy a techniky jejich aplikace, taktéž pro region Spojených států. Oznámení této strategické spolupráce umožní celosvětově uznávané značce Schwarzkopf Professional pokračovat v dalším posilování její přítomnosti na trhu Severní Ameriky, podporovat národní trendy a nabízet kadeřnickým profesionálům v celé zemi možnost využívat techniky, které používají kadeřníci pečující o ty největší hollywoodské hvězdy.

Jacob Schwartz, Schwarzkopf Professional U.S. Hair Color Trend Ambassador and Tracey Cunningham, Schwarzkopf Professional U.S. Creative Director of Color and Technique

Tracey Cunninghamová a Jacob Schwartz ideálně doplňují řady reprezentantů společnosti Schwarzkopf Professional. V loňském roce se společnosti Schwarzkopf podařilo do svých řad získat Chrise Appletona. Tento expert, který je jedním z nejžádanějších hollywoodských stylistů, se stal reprezentantem Schwarzkopf Global Color, čímž se značce Schwarzkopf podařilo ještě více posílit svou přítomnost na trhu zaměřeném na americké celebrity. „Tracey s Jacobem jsou představiteli vlasové péče pro hollywoodskou elitu a setrvale se pohybují na špici aktuálního žebříčku módních vlasových trendů. Jejich touha po dosažení barevné dokonalosti z nich pro naši společnost činí naprosto ideální partnery," konstatovala Michelle Chandlerová, generální ředitelka Schwarzkopf Professional U.S. „Kromě toho, že denně pracují s talenty z první ligy, kde se jejich zkušenosti s vlasovými barvami mohou skutečně naplno projevit, nás na Tracey a Jacobovi zaujala také jejich vřelost a otevřenost, s níž se dělí o své specifické postupy a sdílejí je s ostatními. Prostřednictvím dalšího vzdělávání vlasových expertů tato partnerská spolupráce podpoří klienty při poptávce po produktech značky Schwarzkopf Professional, které jim umožní dosáhnout stejných výsledků jako jejich oblíbené celebrity. Bez ohledu na to, kde se klienti nacházejí, se mohou spolehnout na to, že kadeřníci v salonech s produkty Schwarzkopf Professional budou mít k dispozici vše potřebné k tomu, aby dosáhli požadovaného účesu."

Spolupráce s Jacobem Schwartzem je vyvrcholením dlouholetého používání přípravků Schwarzkopf Professional u jeho klientely z řad prominentů. Schwartz na sebe pozornost této značky původně upoutal svými výjimečnými výkony při práci na zářivém blond účesu Margot Robbieové. S firmou Schwarzkopf poprvé navázal spolupráci v roce 2023, kdy tato značka společně se značkou Mattel uvedla na trh řadu produktů BLONDMEⓇ. Byl tím nejpovolanějším odborníkem po stránce toho, jak dosáhnout oné legendární blond barvy vlasů. Rozsáhlejší spolupráce byla následně zcela logickým pokračováním. „Produkty Schwarzkopf používám u svých klientů již řadu let a bylo mi ctí, že jsem mohl se společností Schwarzkopf navázat oficiální partnerství," prohlásil Jacob Schwartz. „Řada BLONDMEⓇ zcela změnila můj přístup k postupu, který jsem nazval ‚spřádání zlata', a umožňuje mi u každého klienta dosáhnout skutečně mistrovských výsledků."

Schwartz, který s Tracey Cunninghamovou spolupracuje ve studiu Mèche, tuto špičkovou kadeřnici, která již v minulosti měla s výrobky značky Schwarzkopf jisté zkušenosti, přesvědčil o jejich kvalitách tak jednoznačně, že se nakonec rozhodla následovat jeho příkladu a ukončila spolupráci s výrobcem vlasových barev, se kterým spolupracovala téměř dvě desetiletí. Celosvětový dosah společnosti Schwarzkopf Professional, její aktivní úsilí v oblasti profesionální spolupráce a odhodlání neustále inovovat Cunninghamovou přiměly začít výrobky této značky nabízet také v salonu Mèche, jehož je spolumajitelkou.

„Je pro mě velkou ctí, že mohu oznámit, že jsem se připojila k týmu Schwarzkopf Professional's Color jakožto tvůrčí ředitelka pro vlasové barvy a techniky jejich aplikace pro region Spojených států. Již desítky let se věnuji problematice barvení vlasů celebritních klientů a jsem nucena řešit problémy, které souvisejí s radikálními a častými změnami barvy vlasů, které herci vyžadují v rámci změny rolí. Vlasovým barvám, které používám, musím proto věřit v naprosto stejné míře, jako moji klienti věří mně, že dosáhnu požadovaných výsledků!" řekla Tracey Cunninghamová. „V posledních několika měsících se mnou tým Schwarzkopf Professional's strávil velké množství času testováním a úpravami všech mých receptur v salonu Mèche, který spoluvlastním. Představa, že provedeme tak radikální změnu, jako je přechod na jinou řadu používaných výrobků, byla děsivá, ale výsledky předčily očekávání! Ostatní kadeřníci v salonu projevili velký zájem o možnost vyzkoušet něco jiného a bylo pro nás opravdu inspirativní se na tuto pouť společně vydat. Společnost Schwarzkopf Professional v našem oboru vždy nastavovala laťku v oblasti barev a mohu říci, že této řadě opravdu věřím a těším se, že budu mít šanci motivovat další profesionály, aby se ke změně, kterou jsem realizovala, připojili také! Opravdu mě pak nadchla možnost připojit se k vývojovému týmu v laboratořích společnosti a ve spolupráci s jejími chemiky se podílet na vzniku barev, které dosud nikdo nenabízí. Klíčové je co nejcitlivěji vše sladit s odstínem vlasů klienta, zachovat celistvost jeho vlasů a pomoci jeho účes v období mezi jednotlivými návštěvami posílit. Společnost Schwarzkopf Professional je pro mě přínosem při zdolávání všech každodenních problémů, se kterými se u kadeřnického křesla setkáváme. A co bychom si počali bez našich věrných klientů a jejich důvěry?"

Cunninghamová a Schwartz jsou ve svém salonu Mèche – ideálním místě pro všechny, kteří jsou „posedlí barvami" – k dispozici těm nejslavnějším hollywoodským hvězdám. Mezi celebritními klienty tohoto salonu nalezneme například Charlize Theronovou, Emmu Stoneovou, Margot Robbieovou, Sydney Sweeneyovou, Anyu Taylor Joyovou, Paris Hiltonovou, Khloe Kardashianovou, Bellu Hadidovou, Daisy Edgar Jonesovou, Priyanku Chopra Jonasovou, Lanu Del Reyovou, Suki Waterhouseovou, Troye Sivan, Camillu Cabellovou, Bebe Rexhaovou, Shakiru, Mariah Careyovou a další. Salon Mèche bude nyní nabízet kompletní řadu barevných produktů značky Schwarzkopf Professional.

Další informace o produktech a také o změně produktů, které Tracey a Jacob používali, najdete na stránkách Schwarzkopf Professional (schwarzkopf-professional.com) a @schwarzkopfusa.

O společnosti Henkel v regionu Severní Amerika

Portfolio oblíbených značek společnosti Henkel v Severní Americe zahrnuje vlasovou kosmetiku Schwarzkopf®, mýdla Dial®, prací prostředky Persil®, Purex® a all®, změkčovače tkanin Snuggle® a lepidla Loctite®, Technomelt® a Bonderite®. Severoamerický trh, na kterém tato společnost v roce 2023 zaznamenala tržby ve výši téměř 6,6 miliardy amerických dolarů (6 miliard eur), se na celosvětových tržbách společnosti Schwarzkopf podílí 28 procenty. Společnost Henkel zaměstnává v USA, Kanadě a Portoriku přibližně 8000 lidí. Další informace najdete na adrese http://www.henkel-northamerica.com a na Twitteru na účtu @Henkel_NA.

Fotografické materiály jsou k dispozici na adrese www.henkel-northamerica.com/press

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2536694/Jacob_Schwartz_and_Tracey_Cunningham.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2536693/Schwarzkopf_Logo.jpg