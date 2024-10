Schwarzkopf Professional ernennt Tracey Cunningham zum U.S. Creative Director of Color and Technique und Jacob Schwartz zum U.S. Hair Color Trend Ambassador

Die größten Namen der Haarbranche bündeln ihre Kräfte: Schwarzkopf Professional erweitert sein Programm für Prominenten-Coloristen

LOS ANGELES, 23 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Schwarzkopf Professional, ein geliebter Pionier der Haarindustrie seit 1898, gibt heute eine historische Zusammenarbeit bekannt, die das Unternehmen als Farbmarke für die gefragtesten Coloristen Hollywoods weiter festigt. Schwarzkopf Professional ist bekannt für seine herausragenden Innovationen im Bereich Haarfarben und stellt den prominenten Haarfärber Jacob Schwartz als US-Haarfarben-Trendbotschafter und Tracey Cunningham, Mitinhaberin des Salons Mèche in Beverly Hills, als US-Kreativdirektorin für Farbe und Technik vor. Die strategischen Ankündigungen ermöglichen es der weltweit anerkannten Marke, ihre Präsenz in Nordamerika organisch weiter auszubauen, nationale Trends voranzutreiben und den Haarfärbern im ganzen Land die Möglichkeit zu bieten, die Techniken zu nutzen, die bei den größten Stars Hollywoods verwendet werden.

Jacob Schwartz, Schwarzkopf Professional U.S. Hair Color Trend Ambassador and Tracey Cunningham, Schwarzkopf Professional U.S. Creative Director of Color and Technique

Cunningham und Schwartz sind die perfekte Ergänzung der Schwarzkopf Professional-Familie, da die Marke ihr Netzwerk von Botschaftern ausbaut. Letztes Jahr hat Schwarzkopf Chris Appleton, einen der gefragtesten Stylisten Hollywoods, zum Schwarzkopf Global Color Ambassador ernannt und damit seine Präsenz in der US-amerikanischen Prominentenwelt weiter verstärkt. "Tracey und Jacob sind ein Synonym für die Betreuung der Hollywood-Elite und immer an vorderster Front der modischen Haartrends. Ihr Engagement für exzellente Farben hat sie zu den ultimativen Partnern gemacht", sagt Michelle Chandler, General Manager von Schwarzkopf Professional U.S. "Neben der täglichen Arbeit mit A-Listen-Talenten, bei der ihre Farbexpertise glänzt, hat uns an Tracey und Jacob vor allem ihre Herzlichkeit und Offenheit gereizt, ihre Techniken zu teilen und weiterzugeben. Durch die kontinuierliche Schulung der Coloristen werden diese Partnerschaften die Kunden dazu ermutigen, Schwarzkopf Professional-Produkte im Salon anzufordern, um ihre Lieblingslooks der Prominenten nachzubilden. Unabhängig davon, wo sich die Kunden befinden, können sie darauf vertrauen, dass die Salons, die Schwarzkopf Professional führen, ihrem Coloristen die nötigen Werkzeuge zur Verfügung stellen, um den gewünschten Look zu erzielen."

Die Partnerschaft mit Jacob Schwartz gipfelt in der jahrelangen Verwendung von Schwarzkopf Professional-Formeln für seine A-Listen-Klientel. Schwartz erregte die Aufmerksamkeit der Marke zunächst durch seine herausragende Arbeit bei der Entwicklung der Formel für Margot Robbies goldene Locken. Schwartz arbeitete zum ersten Mal mit Schwarzkopf zusammen, als die Marke 2023 mit Mattel für die Serie BLONDMEⓇ zusammenarbeitete. Er war der perfekte Pädagoge, um darüber zu sprechen, wie man die ikonische blonde Farbe erreicht. Es war nur natürlich, in einem größeren Rahmen zusammenzuarbeiten. "Ich benutze Schwarzkopf schon seit Jahren für meine Kunden und es war mir eine Ehre, die Partnerschaft mit Schwarzkopf offiziell zu machen", sagte Jacob Schwartz. "Das BLONDMEⓇ Sortiment hat die Art und Weise verändert, wie ich an meine 'Spun with Gold'-Technik herangehe und ermöglicht es mir, mit jeder Kundin wahre Kunstfertigkeit zu erreichen."

Schwartz, der mit Cunningham bei Mèche zusammenarbeitet, machte sie erneut mit der Marke bekannt, was sie schließlich dazu veranlasste, ihre fast zwei Jahrzehnte währende professionelle Farbausrichtung aufzugeben und zu wechseln. Die globale Reichweite von Schwarzkopf Professional, der Geist der Zusammenarbeit und das Engagement für Innovation haben Cunningham auch dazu bewogen, die Linie im Mèche Salon zu führen, wo Cunningham Miteigentümerin ist.

"Ich freue mich sehr, bekannt geben zu können, dass ich dem Color-Team von Schwarzkopf Professional als U.S. Creative Director of Color & Technique beigetreten bin. Ich bin seit Jahrzehnten Colorist und arbeite mit Prominenten und all den Haarfarbwechseln, die Schauspieler brauchen, um sich von Rolle zu Rolle zu verwandeln. Das setzt voraus, dass ich den Farbprodukten, die ich verwende, genauso vertraue, wie meine Kunden mir vertrauen, dass ich Ergebnisse erziele", so Cunningham. "In den letzten Monaten hat das Team von Schwarzkopf Professional Stunden mit mir verbracht, um jede einzelne meiner Formeln in Mèche, dem Salon, den ich mitbesitze, zu testen und umzustellen. Der Gedanke, die Linien zu wechseln, war überwältigend, aber die Ergebnisse haben sich wirklich gelohnt! Die anderen Coloristen im Salon waren sehr daran interessiert, etwas Neues auszuprobieren, und es war wirklich inspirierend, diese Reise gemeinsam zu gehen. Schwarzkopf Professional war schon immer ein Goldstandard für Farbe in unserer Branche, und ich kann sagen, dass ich wirklich an diese Linie glaube und mich darauf freue, Profis zu inspirieren, mit mir den Wechsel zu vollziehen! Was mich begeistert, ist die Möglichkeit, das Team in ihren Labors zu unterstützen und mit ihren Chemikern Farben zu kreieren, die es einfach nicht gibt. Es geht darum, die Untertöne Ihrer Kundin zu ergänzen, die Integrität ihres Haares zu bewahren und es zwischen den Terminen zu stärken. Schwarzkopf Professional ist für mich ein Gewinn bei der Bewältigung aller täglichen Herausforderungen, die uns im Stuhl gestellt werden. Wo wären wir ohne unsere treuen Kunden und unser Vertrauen?"

Cunningham und Schwartz betreuen einige der größten Namen in Hollywood bei Mèche - der Heimat der "Farbbesessenen". Zu den hochkarätigen Kunden gehören Charlize Theron, Emma Stone, Margot Robbie, Sydney Sweeney, Anya Taylor Joy, Paris Hilton, Khloe Kardashian, Bella Hadid, Daisy Edgar Jones, Priyanka Chopra Jonas, Lana Del Rey, Suki Waterhouse, Troye Sivan, Camilla Cabello, Bebe Rexha, Shakira, Mariah Carey und viele mehr. Mèche wird nun die gesamte Palette der Schwarzkopf Professional Farbprodukte führen.

Erfahren Sie mehr und verfolgen Sie die Reise von Tracey und Jacob unter Schwarzkopf Professional (schwarzkopf-professional.com) und @schwarzkopfusa.

