Schwarzkopf Professional Tetapkan Tracey Cunningham Sebagai Direktur Kreatif Warna dan Teknik A.S. & Jacob Schwartz Sebagai Duta Tren Warna Rambut A.S.

Nama-nama besar di dunia rambut turut bergabung di saat Schwarzkopf Professional mengembangkan program selebriti pewarna rambut

LOS ANGELES, 23 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Schwarzkopf Professional adalah pelopor favorit di bidang industri rambut sejak tahun 1898. Hari ini Schwarzkopf Professional mengumumkan kerja sama bersejarah yang semakin mengokohkannya sebagai merek pewarna rambut untuk para profesional pewarna rambut terlaris di Hollywood. Terkenal akan keunggulan inovasi pewarna rambut, Schwarzkopf Professional memperkenalkan selebriti pewarna rambut Jacob Schwartz sebagai Duta Tren Warna Rambut A.S.; dan Tracey Cunningham, salah satu pemilik Mèche Salon di Beverly Hills, sebagai Direktur Kreatif Warna & Teknik A.S. Pengumuman strategis tersebut memungkinkan merek yang telah diakui dunia ini secara internal terus meningkatkan kehadirannya di Amerika Utara dan mendorong berbagai tren nasional serta memungkinkan profesional pewarna rambut di seluruh A.S. untuk memanfaatkan berbagai teknik pada para bintang terbesar Hollywood.

Jacob Schwartz, Schwarzkopf Professional U.S. Hair Color Trend Ambassador and Tracey Cunningham, Schwarzkopf Professional U.S. Creative Director of Color and Technique

Cunningham dan Schwartz adalah tambahan yang sempurna di keluarga Schwarzkopf Professional seiring perkembangan jaringan duta merek ini. Tahun lalu, Schwarzkopf menggaet Chris Appleton, salah satu penata rambut terlaris di Hollywood, sebagai Duta Warna Global Schwarzkopf. Hasilnya, merek ini semakin sering menjadi perbincangan selebriti A.S. "Tracey dan Jacob biasa melayani kaum elit Hollywood dan mereka selalu terdepan dalam tren rambut yang mencerminkan tren mode terkini. Komitmen mereka terhadap keunggulan warna rambut menjadikan mereka mitra utama," kata Michelle Chandler, General Manager Schwarzkopf Professional A.S. "Selain bekerja dengan profesional teratas setiap hari yang memancarkan keahlian mereka dalam pewarnaan rambut, kami tertarik pada Tracey dan Jacob karena kehangatan dan keterbukaan mereka untuk berbagi dan mengedukasi teknik mereka. Melalui edukasi rutin dari profesional pewarna rambut, kemitraan ini akan mendorong klien memilih produk Schwarzkopf Professional di salon untuk menciptakan penampilan mirip selebriti favorit mereka. Di mana pun klien berada, percayalah bahwa profesional pewarna rambut di salon yang menggunakan Schwarzkopf Professional akan menciptakan penampilan yang diinginkan oleh klien."

Kemitraan dengan Jacob Schwartz mencapai puncaknya setelah bertahun-tahun menggunakan formula Schwarzkopf Professional pada berbagai klien ternama. Schwarzkopf Professional mulai tertarik pada Schwartz karena karyanya yang luar biasa dalam mengembangkan formula untuk golden lock Margot Robbie. Schwartz pertama kali bekerja sama dengan Schwarzkopf ketika merek ini menjalin kerja sama dengan Mattel pada tahun 2023 melalui deretan produk BLONDMEⓇ . Beliau adalah pendidik yang sangat tepat untuk berbicara tentang cara menciptakan warna pirang yang ikonik. Sudah sewajarnya bila meningkatkan kerja sama ini. "Sudah bertahun-tahun saya menggunakan Schwarzkopf pada klien saya. Sungguh merupakan kehormatan untuk meresmikan kemitraan dengan Schwarzkopf," kata Jacob Schwartz. "Rangkaian produk BLONDMEⓇ telah mengubah cara saya melakukan teknik 'spun with gold' dan memungkinkan saya menciptakan seni sejati dengan setiap klien."

Schwartz, yang bekerja bersama Cunningham di Mèche, kembali memperkenalkan Cunningham dengan merek ini sehingga akhirnya Cunningham beralih dari penyelarasan warna rambut profesional yang telah digelutinya selama hampir dua puluh tahun. Jangkauan global, semangat kerja sama, dan komitmen Schwarzkopf Professional terhadap inovasi juga memperkuat kepercayaan Cunningham sehingga menggunakan merek ini di Mèche Salon, di mana Cunningham menjadi salah satu pemiliknya.

"Saya sangat antusias mengumumkan bahwa saya bergabung dengan tim Warna Schwarzkopf Professional sebagai Direktur Kreatif Warna & Teknik di Amerika Serikat. Sudah puluhan tahun saya menjadi pewarna rambut yang menangani selebriti maupun semua perubahan warna rambut yang diperlukan oleh pemain film dalam berbagai peran mereka. Karena itu, saya harus mempercayai produk pewarna rambut yang saya gunakan, seperti halnya klien saya mempercayai saya untuk menciptakan hasilnya!" kata Cunningham. "Dalam beberapa bulan terakhir, selama berjam-jam saya dan tim Schwarzkopf Professional menguji dan mengubah setiap formula saya di Mèche, salon yang turut saya miliki. Berganti jajaran produk adalah pemikiran yang sangat serius untuk dipertimbangkan, namun hasilnya benar-benar sepadan! Para profesional pewarna rambut lainnya di salon ini sangat ingin mencoba sesuatu yang berbeda, dan menempuh perjalanan ini bersama-sama sungguh menginspirasi. Schwarzkopf Professional selalu menjadi standar emas untuk pewarna rambut dalam industri kami. Saya benar-benar mempercayai jajaran produk ini dan berharap dapat menginspirasi para profesional untuk menciptakan perubahan bersama saya! Saya senang sekali mendapat kesempatan bergabung dengan tim ini di laboratorium mereka untuk menciptakan warna baru bersama para ahli kimia. Yang terpenting adalah menyempurnakan warna dasar klien Anda, menjaga integritas rambut mereka, dan membantu memperkuat rambut mereka sampai janji temu berikutnya. Schwarzkopf Professional telah menjadi aset bagi saya untuk mengalahkan semua tantangan setiap hari yang kami hadapi sebagai pemimpin. Tanpa kesetiaan dan kepercayaan klien, siapalah kami?"

Cunningham dan Schwartz menangani beberapa nama besar di Hollywood di Mèche - rumah bagi mereka yang "terobsesi dengan warna". Para klien ternama tersebut antara lain: Charlize Theron, Emma Stone, Margot Robbie, Sydney Sweeney, Anya Taylor Joy, Paris Hilton, Khloe Kardashian, Bella Hadid, Daisy Edgar Jones, Priyanka Chopra Jonas, Lana Del Rey, Suki Waterhouse, Troye Sivan, Camilla Cabello, Bebe Rexha, Shakira, Mariah Carey dan banyak lagi. Kini Mèche akan menggunakan seluruh rangkaian produk pewarna rambut merek Schwarzkopf Professional.

Ketahui lebih lanjut dan ikuti perjalanan peralihan Tracey & Jacob di Schwarzkopf Professional (schwarzkopf-professional.com) dan @schwarzkopfusa.

