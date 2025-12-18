TCL將攜尖端視覺創新與全系列AI產品亮相2026國際消費電子展，共繪未來藍圖

展會期間，TCL還將發佈新一代突破性顯示、移動及可穿戴設備。展區亮點包括TCL的SQD-Mini LED技術，它具有五大核心優勢，包括全場景廣色域、無色彩串擾、更多背光分區數、更高亮度與超薄形態。參觀者更可率先體驗採用護眼技術的全新NXTPAPER智能手機與電子筆記平板，以及AR智能眼鏡，這些創新成果共同彰顯了TCL在多場景尖端視覺體驗領域無可匹敵的技術實力。

除顯示技術突破外，TCL還將展示旨在塑造未來智能生態的全系列AI設備。參觀者可通過空調、冰箱、洗衣機、智能門鎖等智能家電系列體驗AI智慧生活，還能通過AI電視、AR眼鏡及智能投影儀感受沉浸式AI娛樂體驗。此外，TCL還將展示其在移動設備、平板電腦及人-車-家生態解決方案領域的最新AI生產力與移動互聯成果，全方位揭示TCL人工智能技術如何重塑日常生活、工作與互聯場景的未來新篇章。

更多詳情將於2026國際消費電子展現場揭曉：

TCL展位信息：

展會時間： 2026年1月6日至9日

2026年1月6日至9日 展位地址：拉斯維加斯會展中心中央展廳#18604號

