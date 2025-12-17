TCL prépare l'avenir en présentant ses innovations visuelles avancées et une gamme de produits fondés sur l'IA au Consumer Electronics Show (CES) 2026

SHENZHEN, Chine, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- TCL, première marque de minitéléviseurs à LED et de téléviseurs ultralarges, leader de l'électronique grand public à l'échelle mondiale, s'apprête à occuper le devant de la scène du salon CES 2026, qui mettra largement en lumière ses écrans les plus perfectionnés et son portefeuille complet de produits intelligents alimentés par l'IA.

TCL to Display the Future with Advanced Visual Innovations and AI-Powered Product Portfolio at CES 2026

Faisant de son stand une porte d'entrée vers l'avenir de l'expérience visuelle, TCL montrera aux visiteurs les performances inégalées de ses écrans d'affichage exceptionnels, dans une large gamme de tailles, de catégories et de formes. L'ensemble de l'exposition est soutenu par TCL CSOT, acteur mondial majeur des technologies d'affichage avancées et filiale de TCL.

Au cours du salon, TCL dévoilera également une nouvelle génération d'écrans, d'appareils mobiles et d'objets connectés novateurs. Parmi les points forts de l'exposition figure la technologie SQD-Mini LED de TCL, qui apporte cinq atouts fondamentaux : une vaste palette de couleurs adaptée à toutes les scènes, aucune interférence de couleur, davantage de zones de gradation locale, une luminosité plus élevée et un design ultramince. Les visiteurs pourront aussi découvrir en avant-première les tout nouveaux smartphones et tablettes de prise de notes électronique NXTPAPER, dotés d'une protection oculaire, ainsi que des lunettes de réalité augmentée, réunis pour souligner la capacité incomparable de TCL à proposer une expérience visuelle de pointe dans diverses applications.

Outre ses avancées en matière de technologies d'affichage, l'entreprise mettra en avant une gamme complète d'appareils alimentés par l'IA, conçus pour façonner l'avenir de l'intelligence. Les visiteurs pourront se plonger dans la domotique intelligente à travers une série d'appareils électroménagers, notamment des climatiseurs, des réfrigérateurs, des lave-linge et des serrures connectées, et tester le divertissement immersif grâce à des téléviseurs, des lunettes de réalité augmentée et des projecteurs intégrant l'IA. TCL présentera en outre ses dernières avancées dans les domaines de la productivité et de la mobilité améliorées par l'IA sur les appareils mobiles, les tablettes et les solutions de l'écosystème humain-véhicule-maison, afin de démontrer comment ses technologies d'IA écriront l'avenir de la vie quotidienne, du travail et de la connectabilité.

Des informations supplémentaires seront communiquées lors du salon CES 2026 :

Stand de TCL au salon CES 2026 :

Date : du 6 au 9 janvier 2026

du 6 au 9 janvier 2026 Lieu : Las Vegas Convention Center, hall central, stand nº 18604

À propos de TCL

Leader mondial des équipements de télévision, TCL est une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public. TCL est aujourd'hui présente dans plus de 160 marchés à travers le monde. L'entreprise est spécialisée dans l'étude, la conception, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les systèmes audio, les appareils électroménagers, les dispositifs mobiles, les lunettes connectées ou les affichages commerciaux. Vous pouvez consulter le site internet de TCL à l'adresse https://www.tcl.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2847788/TCL_Displays_the_Future_with_Advanced_Visual_Innovations_and_AI_Product_Portfolio_at_CES_2026.jpg