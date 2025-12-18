TCL Bangun Masa Depan dengan Inovasi Visual Canggih dan Portofolio Produk Berbasiskan AI di CES 2026

Dengan mengubah booth menjadi gerbang menuju masa depan pengalaman visual, TCL akan menampilkan berbagai panel layar unggulan—dalam berbagai ukuran, kategori, dan bentuk—yang mampu menghadirkan kinerja visual yang luar biasa. Seluruh inovasi tersebut didukung oleh TCL CSOT, pemimpin global dalam teknologi layar canggih dan anak usaha TCL.

Selama pameran berlangsung, TCL juga akan memperkenalkan perangkat inovatif generasi baru pada kategori layar, perangkat seluler, dan wearable. Salah satu sorotan utama adalah teknologi SQD-Mini LED dari TCL, menawarkan lima keunggulan utama, yaitu rentang warna yang luas untuk semua skenario, tanpa gangguan warna (color crosstalk), jumlah zona peredupan lokal yang lebih banyak, tingkat kecerahan yang lebih tinggi, serta desain ultra-tipis. Pengunjung juga dapat melihat langsung ponsel pintar NXTPAPER dan komputer tablet enote terbaru yang nyaman bagi mata pengguna, serta kacamata AR yang membuktikan kemampuan TCL dalam menghadirkan pengalaman visual mutakhir untuk berbagai kebutuhan.

Selain inovasi teknologi layar, TCL akan memamerkan portofolio lengkap perangkat berbasiskan AI yang membangun masa depan kehidupan cerdas. Pengunjung dapat mengeksplorasi konsep AI smart living melalui berbagai peralatan rumah tangga, seperti penyejuk udara, lemari es, mesin cuci, dan kunci pintar, serta pengalaman hiburan menarik berbasiskan AI lewat perangkat TV, kacamata AR, dan proyektor. TCL juga akan memamerkan inovasi terbaru dalam produktivitas dan mobilitas berbasiskan AI pada perangkat seluler, komputer tablet, serta solusi ekosistem Human-Vehicle-Home, mencerminkan peran teknologi AI TCL dalam membentuk gaya hidup, cara bekerja, dan konektivitas masa depan.

Informasi lain akan dilansir TCL di CES 2026:

Booth TCL CES 2026:

Jadwal: 6-9 Januari 2026

6-9 Januari 2026 Lokasi: Las Vegas Convention Center, Central Hall, Booth #18604

Tentang TCL

TCL adalah merek elektronik terkemuka dan pemimpin industri televisi di pasar global. Beroperasi di lebih dari 160 pasar di seluruh dunia, TCL menjalankan penelitian, pengembangan, dan memproduksi berbagai produk elektronik, termasuk TV, sistem audio, perangkat rumah tangga, perangkat seluler, kacamata pintar (smart glasses), layar informasi digital (commercial display), dan lain-lain. Informasi selengkapnya: https://www.tcl.com.

SOURCE TCL