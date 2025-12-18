TCL mostrará el futuro con innovaciones visuales avanzadas en CES 2026

-TCL mostrará el futuro con innovaciones visuales avanzadas y una cartera de productos impulsada por IA en CES 2026

SHENZHEN, China, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- TCL, líder mundial en electrónica de consumo y la marca número uno del mundo de televisores Mini LED y ultra grandes, ocupará un lugar central en CES 2026 con una amplia exhibición de sus pantallas más avanzadas y una cartera completa de productos inteligentes impulsados por IA.

Transformando su stand en una puerta de entrada al futuro de las experiencias visuales, TCL mostrará a los visitantes cómo sus excepcionales paneles de visualización, disponibles en una amplia gama de tamaños, categorías y formatos, ofrecen un rendimiento inigualable. Todo esto con el respaldo de TCL CSOT, líder mundial en tecnologías de visualización avanzadas y filial de TCL.

Durante la feria, TCL también presentará una nueva generación de innovadores dispositivos de pantalla, móviles y portátiles. Entre los aspectos más destacados de la exposición se encuentra la tecnología LED SQD-Mini de TCL, que ofrece cinco ventajas clave: una amplia gama cromática en toda la escena, ausencia de diafonía de color, más zonas de atenuación local, mayor brillo y un formato ultrafino. Los visitantes también podrán ver en primicia los nuevos smartphones NXTPAPER para el cuidado de la vista y las tabletas enote, así como las gafas de realidad aumentada (RA), que en conjunto subrayan la inigualable capacidad de TCL para ofrecer experiencias de visualización de vanguardia en diversas aplicaciones.

Además de los avances en tecnologías de visualización, la compañía presentará una cartera completa de dispositivos con IA diseñados para definir el futuro de la inteligencia artificial. Los visitantes podrán explorar la vida inteligente con IA a través de una serie de electrodomésticos, como aires acondicionados, refrigeradores, lavadoras y cerraduras inteligentes, así como experiencias de entretenimiento inmersivas con IA, como televisores, gafas de realidad aumentada y proyectores. TCL también exhibirá sus últimos avances en productividad y movilidad optimizadas con IA en dispositivos móviles, tabletas y soluciones para el ecosistema Persona-Vehículo-Hogar, que revelan cómo las tecnologías de IA de TCL están transformando la vida cotidiana, el trabajo y la conectividad.

Se revelarán detalles adicionales en CES 2026:

Stand de TCL en CES 2026:

Fecha: Del 6 al 9 de enero de 2026

Del 6 al 9 de enero de 2026 Ubicación: Centro de Convenciones de Las Vegas, Sala Central, Stand n° 18604

Acerca de TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y líder en la industria televisiva global. Actualmente, opera en más de 160 mercados a nivel mundial. La compañía se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, desde televisores y equipos de audio hasta electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y más. Visite el sitio web de TCL en https://www.tcl.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847788/TCL_Displays_the_Future_with_Advanced_Visual_Innovations_and_AI_Product_Portfolio_at_CES_2026.jpg