TCL、CES 2026で先進的なビジュアルイノベーションとAI搭載製品ポートフォリオで未来を展示

中国・深圳、2025年12月18日/PRNewswire/ -- 世界的な家電メーカーであり、ミニLEDテレビおよび超大型テレビ分野で世界No.1ブランドのTCLは、CES 2026において最先端のディスプレイ技術と、AI搭載スマート製品のフルラインアップを大々的に展示し、注目を集める予定です。

ブースを未来のビジュアル体験へのゲートウェイへと変貌させ、TCLは、サイズ、カテゴリー、フォームファクターの幅広いラインアップにわたる卓越したディスプレイパネルが、比類なきパフォーマンスを実現する様子を来場者に紹介します。これらすべては、先進的なディスプレイ技術分野で世界をリードし、TCLの子会社であるTCL CSOTによって支えられています。

TCL to Display the Future with Advanced Visual Innovations and AI-Powered Product Portfolio at CES 2026

会期中、TCLは次世代の革新的なディスプレイ製品、モバイル機器、そしてウェアラブルデバイスを新たに発表する予定です。展示のハイライトの一つが、TCLのSQD-Mini LED技術です。本技術は、オールシーン対応の広色域、色クロストークのない表示、より多くのローカルディミングゾーン、高輝度、そして超薄型フォームファクターという5つの中核的な特長を備えています。来場者はまた、最新のNXTPAPERアイケア対応スマートフォンやeノートタブレット、さらにARグラスをいち早く体験することができ、多様な用途にわたって最先端の視聴体験を提供するTCLの比類なき技術力を実感できます。

ディスプレイ技術の進化に加え、同社は「知能」の未来を切り拓くことを目的とした、AI搭載デバイスのフルポートフォリオを披露します。来場者は、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、スマートロックといった家電製品を通じてAIスマートライフを体験できるほか、AI搭載テレビ、ARグラス、プロジェクターがもたらす没入型のAIエンターテインメント体験も楽しむことができます。TCL はまた、モバイル デバイス、タブレット、および人間・車両・家庭のエコシステム ソリューション全体で AI 強化の生産性とモビリティに関する最新の進歩を展示し、TCL の AI テクノロジーが日常生活、仕事、接続性の次の章をどのように形作っているかを明らかにします。

さらなる詳細は、CES 2026にて発表される予定です:

TCL CES 2026ブース:

開催日： 2026年1月6日〜9日

2026年1月6日〜9日 場所：ラスベガスコンベンションセンター、セントラルホール、ブース番号18604

TCLについて

TCLは、世界的なテレビ業界をリードする消費者向け電子機器ブランドである。TCLは現在、世界160以上の市場で事業を展開しています。同社は、テレビ、オーディオ機器、家庭用電化製品、モバイルデバイス、スマートグラス、商業用ディスプレイなど、幅広い消費者向け電子機器の研究開発および製造を専門としています。TCL Web サイトhttps://www.tcl.comにアクセスしてください。

SOURCE TCL