Компания TCL представит будущее в рамках портфеля передовых визуальных инноваций и продуктов с поддержкой ИИ на выставке CES 2026

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 18 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL, мировой лидер в области потребительской электроники и ведущий мировой бренд телевизоров с экранами Mini LED сверхбольшого размера, займет центральное место на выставке CES 2026 с обширной экспозицией самых современных дисплеев и полным портфелем интеллектуальных продуктов с поддержкой ИИ.

Превратив свой стенд в шлюз к будущему визуальных впечатлений, компания TCL покажет посетителям, как ее исключительные дисплеи в широком ассортименте размеров, категорий и форм-факторов обеспечивают непревзойденные характеристики. Все это поддерживается компанией TCL CSOT, мировым лидером в области передовых технологий дисплеев и дочерней компанией TCL.

В рамках выставки компания TCL также представит новое поколение революционных дисплеев, мобильных и носимых устройств. Среди наиболее ярких экспонатов выставки технология TCL SQD-Mini LED, которая обеспечивает пять основных преимуществ, включая широкую цветовую гамму для любых сцен, отсутствие цветового смазывания, более локальные зоны затемнения, более высокую яркость и ультратонкий форм-фактор. Посетители также смогут впервые увидеть новейшие смартфоны NXTPAPER с защитой зрения и планшеты ENOTE, а также очки дополненной реальности, которые в совокупности подчеркивают непревзойденные возможности TCL в создании передовых визуальных средств для разных сфер применения.

Помимо достижений в области технологий отображения, компания представит полный портфель устройств с поддержкой ИИ, разработанных для формирования будущего интеллектуальных технологий. Посетители могут познакомиться с интеллектуальным стилем жизни на основе ИИ, опирающимся на ряд бытовых приборов, включая кондиционеры, холодильники, стиральные машины и умные замки, а также увлекательными ИИ-развлечениями, предоставляемыми телевизорами с искусственным интеллектом, очками дополненной реальности и проекторами. Компания TCL также продемонстрирует свои новейшие достижения в области повышения производительности и мобильности за счет ИИ на мобильных устройствах, планшетах и в решениях для экосистемы «человек–транспорт–дом», которые показывают, как ИИ-технологии компании TCL формируют новую главу повседневной жизни, работы и связи.

Дополнительная информация будет представлена на выставке CES 2026.

Стенд TCL на выставке CES 2026

Даты: 6–9 января 2026 г.

6–9 января 2026 г. Место: Las Vegas Convention Center, центральный зал, стенд №118604

О компании TCL

TCL является ведущим брендом в сегменте потребительской электроники и одним из мировых лидеров по производству телевизоров. Сейчас TCL работает на более чем 160 рынках в различных странах и регионах мира. Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — телевизоров, аудиосистем, бытовых приборов, мобильных устройств, умных очков, коммерческих дисплеев и др. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

