TCL představí na veletrhu CES 2026 budoucnost s pokročilými vizuálními inovacemi a portfoliem produktů založených na umělé inteligenci

TCL

Dec 18, 2025, 06:41 ET

ŠEN-ČEN, Čína, 18. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Společnost TCL, vedoucí světový podnik u spotřební elektroniky a světová jednička v oblasti Mini LED a ultravelkých televizorů, se chystá zaujmout hlavní roli na veletrhu spotřební elektroniky CES 2026 s rozsáhlou prezentací svých nejmodernějších displejů a kompletním portfoliem inteligentních produktů poháněných umělou inteligencí.

TCL promění svůj stánek v bránu do budoucnosti vizuálních zážitků a návštěvníkům ukáže, jak její výjimečné displeje – v širokém rejstříku velikostí, kategorií a tvarů – poskytují bezkonkurenční výkon. To vše za podpory společnosti TCL CSOT, vedoucího globálního podniku v oblasti pokročilých zobrazovacích technologií a dceřiné společnosti TCL.

Během veletrhu TCL také představí novou generaci průlomových displejů, mobilních a nositelných zařízení. Mezi hlavní atrakce výstavy patří technologie SQD-Mini LED od TCL, která se vyznačuje pěti hlavními výhodami, včetně širokého barevného rozsahu pro všechny výjevy, absence barevného přeslechu, více zón lokálního stmívání, vyššího jasu a ultratenkého provedení. Návštěvníci si také budou moci poprvé prohlédnout nejnovější smartphony a tablety enote s technologií NXTPAPER pro ochranu zraku, stejně jako AR brýle (propojující digitální svět s reálným), které společně podtrhují bezkonkurenční schopnosti společnosti TCL poskytovat špičkové zážitky při sledování v různých aplikacích.

Kromě pokroku v oblasti zobrazovacích technologií společnost představí kompletní portfolio zařízení s umělou inteligencí, která jsou navržena tak, aby formovala budoucnost inteligence. Návštěvníci mohou prozkoumat inteligentní život s umělou inteligencí prostřednictvím řady domácích spotřebičů, včetně klimatizací, chladniček, praček a inteligentních zámků, stejně jako pohlcující zážitky z umělé inteligence ve sféře zábavy, které přinášejí televizory, brýle AR a projektory s umělou inteligencí. TCL také představí svůj nejnovější pokrok v oblasti produktivity a mobility vylepšené umělou inteligencí v mobilních zařízeních, tabletech a řešeních ekosystému člověk-vozidlo-domov, které odhalují, jak technologie umělé inteligence společnosti TCL formují novou kapitolu každodenního života, práce a konektivity.

Další podrobnosti budou zveřejněny na veletrhu CES 2026:

Stánek TCL na veletrhu CES 2026:

  • Datum: 6. až 9. ledna 2026
  • Místo: Las Vegas Convention Center, Central Hall, stánek č. 18604

O společnosti TCL

TCL je přední značka spotřební elektroniky a vedoucí podnik v globálním televizním průmyslu. TCL nyní působí na více než 160 trzích po celém světě. Společnost se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, od televizorů, audio zařízení, domácích spotřebičů, mobilních zařízení a chytrých brýlí až po komerční displeje a další. Navštivte webové stránky TCL na adrese https://www.tcl.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2847788/TCL_Displays_the_Future_with_Advanced_Visual_Innovations_and_AI_Product_Portfolio_at_CES_2026.jpg

