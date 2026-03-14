중국국제공급망촉진박람회, 500여 개 기업 참가로 100일 카운트다운 돌입하며 AI 구역 첫 공개

베이징 2026년 3월 14일 /PRNewswire/ -- 제4회 중국국제공급망촉진박람회(China International Supply Chain Expo, CISCE)가 개막 100일 카운트다운에 돌입했다. '공유된 미래를 위해 세계를 연결하다(Connecting the World for a Shared Future)'를 주제로 열리는 이번 행사는 세 차례 개최를 거치며 산업 및 공급망 전반에서 국제 협력을 촉진하는 중요한 플랫폼으로 자리 잡았다. 또한 CISCE의 운영 모델과 가치가 중국을 넘어 글로벌 표준 형성에 기여하고 있다. 국제 비즈니스 커뮤니티가 공동으로 개발한 전시 및 이벤트—용어(Exhibitions and Events—Vocabulary)에 대한 ISO 25639-1 국제표준은 CISCE의 혁신적 접근 방식이 명시적으로 반영되어 있으며, 공급망 전반에서 잠재적 파트너와 기업을 연결하려는 박람회의 취지를 반영하는 내용을 포함하고 있다.

올해 박람회에서는 최초로 인공지능(AI) 구역이 신설되며, 데이터, 컴퓨팅 파워, 애플리케이션을 아우르는 AI 생태계를 종합적으로 조망할 예정이다. 또한 공급망 서비스 전시구역(Supply Chain Services Exhibition Area)과 더불어 ▲첨단 제조(Advanced Manufacturing) ▲청정에너지(Clean Energy) ▲스마트 차량(Smart Vehicles) ▲디지털 기술(Digital Technology) ▲건강한 삶(Healthy Living) ▲그린 농업(Green Agriculture) 등 6대 공급망 부문에서 AI 지원 로봇 공학, 드론 및 저고도 항공 부문, 바이오 제조와 같은 신흥 및 미래 분야의 국내외 새로운 참가 기업들을 만나볼 수 있다. 또한 을 중심으로 전시가 진행된다. 또한, 산업 및 공급망 현대화의 최신 성과를 선보이는 기존의 유명 기업들도 함께 자리할 예정이다. 제4회 CISCE의 또 다른 새로운 특징은 표적화된 협력에 대한 집중도가 높아졌다는 점이다. 기존의 '주빈국(Guest Country of Honor)' 형식을 바탕으로, 올해는 독특한 산업적 이점을 지닌 해외 성(省), 주(州) 및 지역을 초청하여 중국의 성, 도시 및 기업과 보다 목표 지향적인 비즈니스 매칭을 촉진하는 '주빈성(Guest Provinces)'을 처음으로 도입할 예정이다.

국제 비즈니스 커뮤니티의 관심도 여전히 높은 수준이다. 제3회 CISCE에서는 해외 기업이 전체 참가 기업의 35%를 차지했으며, 포춘 글로벌 500(Fortune Global 500) 기업의 40여 명 경영진과 해외 대표단 172개가 박람회 참가를 위해 중국을 방문했다. 이는 글로벌 기업들이 중국 시장에서 공급망 협력과 기회에 큰 관심을 갖고 있음을 보여준다. 현재 행사 준비는 순조롭게 진행되고 있다. 박람회를 전 세계에 소개하기 위해 지금까지 19차례의 국제 로드쇼가 개최됐으며, 주최 측은 글로벌 참가 기업 비중과 방문 대표단 수를 더욱 확대하는 것을 목표로 하고 있다. 현재까지 중국과 해외에서 500여 개 기업이 이미 참가 신청을 마쳤으며, 모집은 마무리 단계에 접어들었다.

더 자세한 정보는 https://en.cisce.org.cn/에서 확인할 수 있다.

SOURCE China International Supply Chain Expo