Triển lãm Chuỗi cung ứng Quốc tế Trung Quốc công bố khu triển lãm AI khi còn 100 ngày sẽ tới sự kiện có hơn 500 đơn vị tham gia

BẮC KINH, ngày 14 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Triển lãm Chuỗi cung ứng Quốc tế Trung Quốc (CISCE) sẽ diễn ra sau 100 ngày nữa. Sau ba lần tổ chức với chủ đề "Kết nối thế giới cùng hướng tới tương lai", sự kiện đã phát triển thành một nền tảng quan trọng để kết nối hợp tác quốc tế giữa các chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng. Mô hình và giá trị của triển lãm này đã mở rộng ra ngoài Trung Quốc để định hình một tiêu chuẩn toàn cầu. Tiêu chuẩn quốc tế ISO 25639-1 về "Triển lãm và Sự kiện — Thuật ngữ", do cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu phối hợp xây dựng, đã chính thức tích hợp cách tiếp cận sáng tạo của CISCE, đồng thời đưa vào các thuật ngữ phản ánh trọng tâm của triển lãm trong việc kết nối doanh nghiệp với các đối tác tiềm năng trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Triển lãm năm nay sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng với việc lần đầu tiên ra mắt khu vực Trí tuệ nhân tạo, mang đến cái nhìn toàn diện về hệ sinh thái AI, bao gồm dữ liệu, năng lực điện toán và các ứng dụng. Trong sáu lĩnh vực chuỗi cung ứng trọng điểm của triển lãm — Sản xuất tiên tiến, Năng lượng sạch, Xe thông minh, Công nghệ số, Cuộc sống khỏe mạnh và Nông nghiệp xanh — cùng với Khu vực triển lãm dịch vụ chuỗi cung ứng, khách tham quan sẽ chứng kiến sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp mới — cả trong và ngoài Trung Quốc — trong các lĩnh vực mới nổi và tương lai như robot ứng dụng AI, máy bay không người lái và lĩnh vực hàng không tầm thấp, cũng như sản xuất sinh học, bên cạnh những tên tuổi có uy tín lâu năm sẽ giới thiệu những tiến bộ mới nhất trong quá trình hiện đại hóa công nghiệp và chuỗi cung ứng. Một điểm mới khác của CISCE lần thứ tư là việc tăng cường tập trung vào hợp tác trọng tâm. Kế thừa mô hình "Quốc gia khách mời danh dự" trước đây, năm nay triển lãm sẽ lần đầu tiên giới thiệu mô hình "Tỉnh khách mời", mời các tỉnh, bang và khu vực quốc tế có lợi thế công nghiệp đặc thù tham gia và hỗ trợ hoạt động kết nối giao thương hiệu quả hơn với các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp Trung Quốc.

Sự quan tâm từ cộng đồng doanh nghiệp quốc tế vẫn duy trì ở mức cao. Tại CISCE lần thứ ba, các nhà triển lãm ngoài Trung Quốc chiếm 35% tổng số đơn vị tham gia, với hơn 40 lãnh đạo từ các công ty thuộc danh sách Fortune Global 500 và 172 đoàn đại biểu quốc tế đã trực tiếp đến Trung Quốc để tham dự triển lãm. Điều này phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của các doanh nghiệp quốc tế đối với các quan hệ đối tác trong chuỗi cung ứng cũng như các cơ hội tại thị trường Trung Quốc. Công tác chuẩn bị đang được triển khai thuận lợi. Đã có 19 sự kiện quảng bá quốc tế được tổ chức nhằm giới thiệu triển lãm trên toàn thế giới, và ban tổ chức đang hướng tới tiếp tục gia tăng cả tỷ lệ nhà triển lãm quốc tế lẫn số lượng các đoàn đại biểu đến tham quan. Hơn 500 doanh nghiệp từ Trung Quốc và trên toàn thế giới đã đăng ký tham gia trưng bày, và giai đoạn chiêu mộ đơn vị triển lãm đang gần hoàn tất.

