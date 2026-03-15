معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد يُدشّن منطقة خاصة للذكاء الاصطناعي مع انطلاق العدّ التنازلي لمئة يوم وتسجيل أكثر من 500 شركة عارضة

بكين، 15 مارس 2026 /PRNewswire/ -- دخل معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد (CISCE) في نسخته الرابعة مرحلة العدّ التنازلي لمئة يوم على موعد انعقاده. ويحمل المعرض هذا العام شعار "ربط العالم من أجل مستقبل مشترك"، وقد تطوّر عبر ثلاث دورات سابقة ليُرسّخ مكانته بوصفه منصة محورية لتعزيز التعاون الدولي في مجالَي سلاسل الصناعة والتوريد. وقد تجاوز أثره وقيمته حدود الصين ليُسهما في رسم ملامح معيار عالمي في هذا القطاع. كما أدرج المعيار الدولي ISO 25639-1 الخاص بـ"المعارض والفعاليات — الجزء 1: المفردات"، الذي أعدّه مجتمع الأعمال العالمي بصورة مشتركة، النهج المبتكر لـCISCE صراحةً ضمن مضمونه، وتضمّن صياغات تعكس تركيز المعرض على ربط الشركات بشركائها المحتملين عبر سلاسل التوريد.

وسيُسجّل المعرض في نسخته الحالية علامة فارقة بإطلاق أول منطقة خاصة للذكاء الاصطناعي في تاريخه، إذ ستتيح للزوار نظرة شاملة على النظام الإيكولوجي للذكاء الاصطناعي بمحاوره الثلاثة: البيانات والقدرة الحاسوبية والتطبيقات. وعبر قطاعات سلاسل التوريد الستة المحورية: التصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، والمركبات الذكية، والتكنولوجيا الرقمية، وأنماط الحياة الصحية، والزراعة الخضراء، إلى جانب منطقة عرض خدمات سلاسل التوريد، سيلتقي الزوار بمجموعة من الوافدين الجدد، صينيين ودوليين، في مجالات ناشئة وواعدة، كالروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقطاع الطائرات المسيرة والطيران منخفض الارتفاع، والتصنيع الحيوي، فضلًا عن شركات راسخة تعرض أحدث إنجازاتها في تحديث سلاسل الصناعة والتوريد. ومن أبرز مستجدات الدورة الرابعة لـCISCE أيضًا تعزيز التركيز على التعاون المستهدف. وانطلاقًا من تجربة صيغة "دولة ضيف الشرف" في الدورات السابقة، سيجري هذا العام للمرة الأولى استحداث صيغة "مقاطعات ضيف الشرف"، حيث ستُدعى مقاطعات وولايات ومناطق دولية تمتلك مزايا صناعية متميزة إلى المشاركة، بهدف تيسير التوفيق بين الشركات بصورة أكثر استهدافًا مع المقاطعات والمدن والشركات الصينية.

ولا يزال حماس مجتمع الأعمال الدولي في مستويات مرتفعة. ففي الدورة الثالثة لـCISCE، شكّل العارضون من خارج الصين ما نسبته 35% من إجمالي المشاركين، في حين توافد إلى الصين خصيصًا للمشاركة في المعرض أكثر من 40 من قيادات الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن غلوبال 500، إلى جانب 172 وفدًا من مختلف دول العالم. ويعكس ذلك الاهتمام القوي الذي تُوليه الشركات الدولية لفرص الشراكة في سلاسل التوريد والفرص المتاحة في السوق الصينية. وتسير الاستعدادات بخطى متسارعة، إذ أقام المنظمون بالفعل 19 جولة ترويجية دولية للتعريف بالمعرض حول العالم، ويسعون إلى تحقيق مزيد من النمو في نسبة العارضين الدوليين وعدد الوفود الزائرة على حد سواء. وقد سجّلت أكثر من 500 شركة من الصين وسائر أنحاء العالم مشاركتها في المعرض، فيما تقترب مرحلة استقطاب العارضين من الاكتمال.

