China International Supply Chain Expo Hadirkan Area Pameran AI; Ajang Ini Segera Digelar 100 Hari Lagi dengan 500+ Peserta Pameran

Pada tahun ini, CISCE akan menggelar area pameran khusus Akal Imitas (AI) untuk pertama kalinya. Area pameran ini akan menampilkan seluruh ekosistem AI, mulai dari data, daya komputasi, hingga berbagai aplikasi teknologi. Lebih lagi, CISCE akan menghadirkan enam sektor utama rantai pasok, yaitu: Advanced Manufacturing (Manufaktur Canggih), Clean Energy (Energi Bersih), Smart Vehicles (Kendaraan Pintar), Digital Technology (Teknologi Digital), Healthy Living (Gaya Hidup Sehat), serta Green Agriculture (Pertanian Hijau), dan Supply Chain Services (Layanan Rantai Pasok). Para pengunjung dapat menemukan berbagai perusahaan baru dari Tiongkok maupun global di bidang teknologi masa depan, seperti robotika berbasiskan AI, sektor drone dan penerbangan di ruang udara rendah, serta biomanufaktur, serta perusahaan-perusahaan besar yang menampilkan inovasi terbaru dalam modernisasi industri dan rantai pasok. Salah satu inovasi lain dalam CISCE edisi keempat terletak pada peningkatan fokus pada kerja sama yang lebih terarah. Jika sebelumnya terdapat konsep "Guest Country of Honor", CISCE tahun ini memperkenalkan format baru "Guest Provinces". Dengan format tersebut, CISCE mengundang provinsi, negara bagian, atau wilayah luar negeri yang memiliki keunggulan industri tertentu untuk berpartisipasi dan membangun kemitraan bisnis yang lebih spesifik bersama provinsi, kota, serta perusahaan di Tiongkok.

Minat komunitas bisnis internasional terhadap CISCE tetap tinggi. Pada penyelenggaraan ketiga, 35% peserta pameran berasal dari luar Tiongkok. Selain itu, lebih dari 40 pemimpin perusahaan yang terdaftar dalam peringkat "Fortune Global 500", serta 172 delegasi internasional secara khusus datang ke Tiongkok untuk menghadiri pameran tersebut. Hal ini mencerminkan besarnya minat dunia usaha global terhadap peluang kerja sama rantai pasok dan pasar Tiongkok. Persiapan untuk CISCE edisi keempat juga berjalan lancar. Hingga saat ini, 19 roadshow internasional telah digelar untuk mempromosikan pameran di berbagai negara. Pihak penyelenggara menargetkan peningkatan jumlah peserta global dan delegasi pengunjung. Lebih dari 500 perusahaan dari Tiongkok dan berbagai negara telah mendaftar sebagai peserta pameran, dan proses registrasi peserta kini hampir selesai.

