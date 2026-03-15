Čínsky medzinárodný veľtrh dodávateľských reťazcov prináša zónu AI - začína sa 100-dňové odpočítavanie s viac ako 500 vystavovateľmi
News provided byChina International Supply Chain Expo
Mar 15, 2026, 05:24 ET
PEKING, 15. marca 2026 /PRNewswire/ -- Štvrtý ročník Čínskeho medzinárodného veľtrhu dodávateľských reťazcov (CISCE) začala 100-dňové odpočítavanie. Podujatie na tému „Spájame svet pre spoločnú budúcnosť" sa za tri ročníky vyvinulo na dôležitú platformu pre uľahčovanie medzinárodnej spolupráce v rámci priemyselných a dodávateľských reťazcov. Jeho model a hodnota sa rozšírili ďaleko za hranice Číny a pomohli formovať globálny štandard. Medzinárodná norma ISO 25639-1 pre „Výstavy a podujatia – terminológia", ktorú spoločne vyvinula globálna podnikateľská komunita, výslovne zahŕňa inovatívny prístup CISCE a obsahuje znenie, ktoré odráža dôraz výstavy na prepájanie spoločností s potenciálnymi partnermi v rámci dodávateľských reťazcov.
Tohtoročný veľtrh prinesie míľnik v podobe spustenia vôbec prvej zóny AI, ktorá ponúkne komplexný pohľad na ekosystém AI so zahŕnutím dát, výpočtového výkonu a aplikácií. V rámci šiestich sektorov dodávateľského reťazca – pokročilá výroba, čistá energia, inteligentné vozidlá, digitálne technológie, zdravý životný štýl a zelené poľnohospodárstvo – sa návštevníci popri výstavnej ploche služieb dodávateľského reťazca stretnú s radom nových aktérov – čínskych aj medzinárodných – v rozvíjajúcich oblastiach a sektoroch budúcnosti, ako je robotika s AI, sektor dronov a letectva v nízkych výškach či biovýroba. Zároveň budú zastúpené etablované mená, ktoré predstavia najnovší pokrok v modernizácii priemyslu a dodávateľského reťazca. Ďalšou novinkou štvrtého ročníka CISCE bude zvýšené zameranie na cielenú spoluprácu. V nadväznosti na predchádzajúci formát „Čestná hosťovská krajina" budú tento rok po prvýkrát zavedené „Hosťovské provincie", ktoré pozvú zámorské provincie, štáty a regióny s jedinečnými priemyselnými výhodami, aby sa zúčastnili a pomohli cielenejšiemu nadväzovaniu obchodných kontaktov s čínskymi provinciami, mestami a spoločnosťami.
Nadšenie medzinárodnej obchodnej komunity zostáva vysoké. Na treťom ročníku CISCE tvorili vystavovatelia mimo Číny 35 % účastníkov, pričom do Číny prišlo viac ako 40 vedúcich pracovníkov zo spoločností z rebríčka Fortune Global 500 a 172 delegácií zo zahraničia, ktoré sa zúčastnili špeciálnej cesty do Číny na veľtrh. Odráža to silný záujem medzinárodných podnikov o partnerstvá v dodávateľskom reťazci a príležitosti na čínskom trhu. Prípravy prebiehajú hladko. Na prezentáciu veľtrhu po celom svete sa už konalo devätnásť medzinárodných putovných podujatí, pričom organizátori sa snažia dosiahnuť ďalší rast podielu globálnych vystavovateľov aj počtu návštevníckych delegácií. Ako vystavovatelia sa prihlásilo už viac ako 500 spoločností z Číny a celého sveta sa už prihlásilo a fáza náboru sa blíži ku koncu.
Viac informácií nájdete na stránke: https://en.cisce.org.cn/
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2933990/WechatIMG1a0f31b9d538f55869bee3df6150b463.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2427202/CISCE_Logo.jpg
Share this article