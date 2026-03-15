China International Supply Chain Expo представляет зону искусственного интеллекта: 100-дневный обратный отсчет начинается для более 500 экспонентов

News provided by

China International Supply Chain Expo

Mar 15, 2026, 03:36 ET

ПЕКИН, 15 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Четвертая выставка China International Supply Chain Expo (CISCE) начала свой 100-дневный обратный отсчет. Проходящая под девизом «Объединяя мир для общего будущего», за все три года ее проведения она выросла в важную платформу содействия международному сотрудничеству в области промышленности и цепочек поставок. Её формат и ценность вышли далеко за пределы Китая и помогают формировать международный стандарт. Стандарт ISO 25639-1 «Выставки и мероприятия — Словарь», разработанный совместно с мировым бизнес-сообществом, явно включает инновационный подход CISCE и формулировки, отражающие цель выставки — связать компании с потенциальными партнерами по цепочкам поставок.

С запуском первой в мире зоны искусственного интеллекта, предлагающей всесторонний взгляд на экосистему ИИ, охватывающую данные, вычислительную мощность и приложения, выставка этого года станет важным событием в мировой индустрии. Во всех шести секторах цепочек поставок — передовое производство, чистая энергия, интеллектуальный транспорт, цифровые технологии, здоровый образ жизни и зеленое сельское хозяйство — наряду с выставочной зоной услуг для цепочек поставок посетители познакомятся с группой новых игроков, как китайских, так и международных, в новых и будущих областях, таких как робототехника, сектор беспилотной и маловысотной авиации и биопроизводство на базе ИИ, а также с известными компаниями, демонстрирующими последние достижения в модернизации промышленности и цепочек поставок. Еще одной новой особенностью четвертой CISCE станет акцент на целенаправленное сотрудничество. Основываясь на предыдущем формате «Почетный гость-страна», в этом году впервые будут представлены «Гости-провинции». Организаторы приглашают зарубежные провинции, штаты и регионы с уникальными промышленными преимуществами принять участие в выставке и воспользоваться возможностью более целенаправленного поиска деловых партнеров среди китайских провинций, городов и компаний.

Интерес со стороны международного бизнес-сообщества остается высоким. На третьей CISCE доля зарубежных экспонентов составила 35 %, и более 40 ведущих компаний из списка Fortune Global 500 и 172 делегации из-за рубежа специально приехали в Китай для участия в выставке. Это отражает большой интерес международного бизнеса к установлению партнерских отношений в области цепочек поставок и возможностям на китайском рынке. Подготовка к выставке идет полным ходом. Уже проведено девятнадцать международных роуд-шоу, чтобы познакомить с выставкой мировое сообщество. Организаторы стремятся добиться дальнейшего роста как с точки зрения доли глобальных экспонентов, так и количества посещающих делегаций. Более 500 компаний из Китая и со всего мира уже зарегистрировались для участия в выставке, и фаза набора персонала близится к завершению.

Дополнительную информацию см. на сайте: https://en.cisce.org.cn/

