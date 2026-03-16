- La Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China presenta su Zona de IA al comenzar la cuenta atrás de 100 días con más de 500 expositores

BEIJING, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La cuarta edición de la Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE) ha entrado en la cuenta atrás de 100 días. Bajo el lema "Conectando el mundo para un futuro compartido", el evento ha evolucionado a lo largo de tres ediciones hasta convertirse en una plataforma clave para facilitar la cooperación internacional en las cadenas de suministro e industriales. Su modelo y valor se han extendido mucho más allá de China, contribuyendo a la creación de un estándar global. La norma internacional ISO 25639-1 para "Exposiciones y eventos: vocabulario", desarrollada conjuntamente por la comunidad empresarial global, incorpora explícitamente el enfoque innovador de la CISCE e incluye un lenguaje que refleja el énfasis de la exposición en conectar a las empresas con socios potenciales en las cadenas de suministro.

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La exposición de este año marcará un hito con el lanzamiento de su primera zona dedicada a la Inteligencia Artificial, que ofrece una visión integral del ecosistema de IA, abarcando datos, capacidad de procesamiento y aplicaciones. En sus seis sectores de la cadena de suministro —Fabricación Avanzada, Energía Limpia, Vehículos Inteligentes, Tecnología Digital, Vida Saludable y Agricultura Verde—, junto con el Área de Exhibición de Servicios de la Cadena de Suministro, los visitantes encontrarán una serie de nuevos actores —tanto chinos como internacionales— en campos emergentes y futuros como la robótica con IA, el sector de los drones y la aviación a baja altitud, y la biofabricación, junto con nombres consolidados que mostrarán los últimos avances en la modernización industrial y de la cadena de suministro. Otra novedad de la cuarta edición de la CISCE será un mayor enfoque en la cooperación dirigida. Partiendo del formato anterior de "País Invitado de Honor", este año se introducirán por primera vez las "Provincias Invitadas", invitando a provincias, estados y regiones extranjeras con ventajas industriales únicas a participar y facilitar una colaboración empresarial más específica con provincias, ciudades y empresas chinas.

El entusiasmo de la comunidad empresarial internacional se mantiene alto. En la tercera edición de CISCE, los expositores de fuera de China representaron el 35 % de los participantes, con más de 40 líderes de empresas Fortune Global 500 y 172 delegaciones extranjeras que viajaron expresamente a China para asistir a la feria. Esto refleja el gran interés de las empresas internacionales en las alianzas de la cadena de suministro y las oportunidades que ofrece el mercado chino. Los preparativos avanzan sin contratiempos. Ya se han realizado diecinueve presentaciones internacionales para dar a conocer la feria en todo el mundo, y los organizadores buscan aumentar aún más tanto la proporción de expositores globales como el número de delegaciones visitantes. Más de 500 empresas de China y de todo el mundo ya se han inscrito para exponer, y la fase de captación está a punto de finalizar.

Para obtener más información,visite: https://en.cisce.org.cn/

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