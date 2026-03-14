L'exposition internationale de la chaîne d'approvisionnement de Chine présente sa zone IA alors que le compte à rebours des 100 jours commence avec plus de 500 exposants

PÉKIN, 16 mars 2026 /PRNewswire/ -- La quatrième édition de l'exposition internationale de la chaîne d'approvisionnement de Chine (CISCE) est entrée dans son compte à rebours de 100 jours. Avec pour thème « Connecter le monde pour un avenir commun », l'événement est devenu en trois éditions une plateforme notable pour faciliter la coopération internationale à travers les chaînes industrielles et d'approvisionnement. Son modèle et sa valeur se sont étendus bien au-delà de la Chine pour contribuer à l'élaboration d'une norme mondiale. La norme internationale ISO 25639-1 « Expositions et événements - Vocabulaire », élaborée conjointement par la communauté mondiale du secteur privé, intègre explicitement l'approche innovante de la CISCE et inclut un langage reflétant l'accent mis par l'exposition sur la mise en relation des entreprises avec des partenaires potentiels sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement.

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L'exposition de cette année marquera une étape majeure avec le lancement de sa toute première zone d'intelligence artificielle, qui offrira une vue d'ensemble de l'écosystème de l'IA englobant les données, la puissance de calcul et les applications. Dans les six secteurs de la chaîne d'approvisionnement (fabrication avancée, énergie propre, véhicules intelligents, technologie numérique, vie saine et agriculture verte), ainsi que dans la zone d'exposition des services de la chaîne d'approvisionnement, les visiteurs rencontreront une série de nouveaux acteurs, chinois et internationaux, dans des domaines émergents et d'avenir tels que la robotique basée sur l'IA, le secteur des drones et de l'aviation à basse altitude, et la biofabrication, ainsi que des noms bien établis présentant les dernières avancées en matière de modernisation de l'industrie et de la chaîne d'approvisionnement. Une autre nouveauté de la quatrième CISCE sera l'accent mis sur la coopération ciblée. S'appuyant sur la formule précédente des « pays d'honneur invités », cette année introduira pour la première fois les « provinces invitées », invitant les provinces, États et régions de divers pays disposant d'avantages industriels uniques à participer et à organiser des rencontres commerciales plus ciblées avec les provinces, villes et entreprises chinoises.

L'enthousiasme de la communauté internationale du secteur privé reste élevé. Lors de la troisième édition de la CISCE, les exposants non chinois représentaient 35 % des participants, et plus de 40 dirigeants d'entreprises figurant au Fortune Global 500 et 172 délégations étrangères se sont rendus en Chine pour l'exposition. Cela reflète le vif intérêt des entreprises internationales pour les partenariats et les opportunités de la chaîne d'approvisionnement sur le marché chinois. Les préparatifs avancent bien. Dix-neuf tournées internationales ont déjà été organisées pour présenter l'exposition dans le monde entier, les organisateurs visant à augmenter le nombre d'exposants internationaux et le nombre de délégations de visiteurs. Plus de 500 entreprises de Chine et du monde entier se sont déjà inscrites pour exposer, et la phase de recrutement est sur le point de s'achever.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://en.cisce.org.cn/

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