Międzynarodowe Targi Łańcucha Dostaw w Chinach ogłaszają powstanie strefy AI z okazji rozpoczęcia odliczania 100 dni do wydarzenia z udziałem ponad 500 wystawców

News provided by

China International Supply Chain Expo

Mar 16, 2026, 07:20 ET

PEKIN, 16 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Czwarta edycja Targów Łańcucha Dostaw w Chinach - China International Supply Chain Expo (CISCE) wkroczyła w fazę odliczania 100 dni do rozpoczęcia wydarzenia. Wydarzenie organizowane pod hasłem „Łącząc świat dla wspólnej przyszłości" w ciągu trzech edycji stało się ważną platformą wspierającą międzynarodową współpracę w obszarze łańcuchów przemysłowych i dostaw. Model funkcjonowania oraz znaczenie targów wykraczają obecnie daleko poza Chiny, pomagając kształtować globalne standardy. Międzynarodowa norma ISO 25639-1 Wystawy i wydarzenia - słownik terminologiczny, opracowana wspólnie przez globalne środowisko biznesowe, wprost uwzględnia innowacyjne podejście targów CISCE i zawiera zapisy odzwierciedlające nacisk wydarzenia na łączenie firm z potencjalnymi partnerami w ramach całych łańcuchów dostaw.

Tegoroczna edycja targów będzie kamieniem milowym dzięki uruchomieniu pierwszej w historii strefy sztucznej inteligencji, która zapewni kompleksowy przegląd ekosystemu AI obejmującego dane, moc obliczeniową i zastosowania. W sześciu głównych sektorach łańcuchów dostaw - zaawansowanej produkcji, czystej energii, inteligentnych pojazdów, technologii cyfrowych, zdrowego stylu życia oraz zielonego rolnictwa - a także w strefie usług dla łańcucha dostaw odwiedzający spotkają nowych uczestników rynku, zarówno z Chin, jak i z zagranicy. Będą oni reprezentować rozwijające się i przyszłościowe dziedziny, takie jak robotyka wspierana przez AI, sektor dronów i lotnictwa niskiego pułapu oraz bioprodukcja. Jednocześnie znane przedsiębiorstwa zaprezentują najnowsze osiągnięcia w zakresie modernizacji przemysłu i łańcuchów dostaw. Kolejną nowością czwartej edycji Targów Łańcucha Dostaw w Chinach będzie większy nacisk na ukierunkowaną współpracę. Na bazie dotychczasowego formatu polegającego na zaproszeniu kraju będącego gościem honorowym w tym roku po raz pierwszy wprowadzona zostanie formuła zaproszonych prowincji, w ramach której zagraniczne prowincje, stany i regiony posiadające szczególne atuty przemysłowe zostaną zaproszone do udziału w wydarzeniu w celu ułatwienia bardziej precyzyjnego dopasowania partnerów biznesowych między chińskimi prowincjami, miastami i przedsiębiorstwami.

Zainteresowanie międzynarodowego środowiska biznesowego pozostaje bardzo duże. Podczas trzeciej edycji Targów Łańcucha Dostaw w Chinach wystawcy spoza Chin stanowili 35% uczestników, a ponad 40 liderów przedsiębiorstw z listy Fortune Global 500 oraz 172 delegacje z zagranicy przybyły specjalnie do Chin, aby wziąć udział w targach. Świadczy to o dużym zainteresowaniu międzynarodowych firm partnerstwami w zakresie łańcuchów dostaw oraz możliwościami oferowanymi przez chiński rynek. Przygotowania do wydarzenia przebiegają sprawnie. Dotychczas zorganizowano 19 międzynarodowych prezentacji promujących targi na całym świecie, a organizatorzy planują dalszy wzrost zarówno udziału zagranicznych wystawców, jak i liczby odwiedzających delegacji. Ponad 500 firm z Chin i z innych krajów zgłosiło już swój udział w charakterze wystawców, a rekrutacja wkrótce się zakończy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://en.cisce.org.cn/

