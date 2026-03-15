Mezinárodní veletrh dodavatelských řetězců v Číně představuje zónu umělé inteligence; začíná stodenní odpočítávání s více než 500 vystavovateli

News provided by

China International Supply Chain Expo

Mar 15, 2026, 05:26 ET

PEKING, 15. března 2026 /PRNewswire/ -- Čtvrtý ročník Mezinárodního veletrhu dodavatelských řetězců v Číně (CISCE) vstoupil do stodenního odpočítávání. Akce s tématem „Propojujeme svět pro společnou budoucnost" se během tří ročníků vyvinula v důležitou platformu pro usnadnění mezinárodní spolupráce v oborových a dodavatelských řetězcích. Její model a hodnota přesáhly hranice Číny a pomohly utvářet globální standard. Mezinárodní norma ISO 25639-1 pro „Výstavy a akce – slovník", vyvinutá společně globální obchodní komunitou, výslovně zahrnuje inovativní přístup CISCE a obsahuje formulace odrážející důraz veletrhu na propojování společností s potenciálními partnery napříč dodavatelskými řetězci.

Letošní veletrh bude milníkem díky otevření vůbec první zóny věnované umělé inteligenci, která nabídne ucelený pohled na ekosystém AI zahrnující data, výpočetní výkon a aplikace. V šesti představených odvětvích dodavatelského řetězce – pokročilé výrobě, čisté energii, inteligentních vozidlech, digitální technologii, zdravém životním stylu a zeleném zemědělství – spolu s výstavní plochou věnovanou službám dodavatelského řetězce se návštěvníci seznámí s řadou nových hráčů – čínských i zahraničních – v rozvíjejících se a budoucích oblastech, jako je robotika využívající AI, sektor dronů a letectví v nízkých výškách a biovýroba, vedle zavedených jmen představujících nejnovější pokrok v modernizaci oboru a dodavatelského řetězce. Další novinkou čtvrtého ročníku CISCE bude větší důraz na cílenou spolupráci. V návaznosti na předchozí formát „čestné hostující země" budou letos poprvé předvedeny „hostující provincie", přičemž budou pozvány zahraniční provincie, státy a regiony s jedinečnými oborovými výhodami, aby se zúčastnily a usnadnily cílenější obchodní propojování s čínskými provinciemi, městy a společnostmi.

Zájem mezinárodní podnikatelské komunity je i nadále velký. Na třetím ročníku veletrhu CISCE připadalo na vystavovatele ze zemí mimo Čínu 35 % účastníků; více než 40 vedoucích představitelů společností ze žebříčku Fortune Global 500 a 172 zahraničních delegací přijelo do Číny výhradně kvůli tomuto veletrhu. To odráží silný zájem mezinárodních firem o partnerství v oblasti dodavatelských řetězců a o příležitosti na čínském trhu. Přípravy probíhají hladce. Již se uskutečnilo devatenáct mezinárodních prezentací, jejichž cílem bylo představit veletrh po celém světě, přičemž organizátoři usilují o další růst jak podílu globálních vystavovatelů, tak počtu navštěvujících delegací. K účasti na veletrhu se již přihlásilo více než 500 společností z Číny a celého světa a fáze náboru se chýlí ke konci.

Další informace naleznete na: https://en.cisce.org.cn/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933990/WechatIMG1a0f31b9d538f55869bee3df6150b463.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2427202/CISCE_Logo.jpg

Čínsky medzinárodný veľtrh dodávateľských reťazcov prináša zónu AI - začína sa 100-dňové odpočítavanie s viac ako 500 vystavovateľmi

Štvrtý ročník Čínskeho medzinárodného veľtrhu dodávateľských reťazcov (CISCE) začala 100-dňové odpočítavanie. Podujatie na tému „Spájame svet pre...
China International Supply Chain Expo представляет зону искусственного интеллекта: 100-дневный обратный отсчет начинается для более 500 экспонентов

Четвертая выставка China International Supply Chain Expo (CISCE) начала свой 100-дневный обратный отсчет. Проходящая под девизом «Объединяя мир для...
Computer & Electronics

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

Supply Chain/Logistics

News Releases in Similar Topics