GIGABYTE ปฏิวัติวงการอัลทราบุ๊ก ส่ง AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX อัปเกรดความแรงเทียบชั้นเดสก์ท็อป พร้อมขับเคลื่อนระบบนิเวศ AI เต็มพิกัด
News provided byGIGABYTE
11 Jun, 2026, 09:00 CST
ไทเป, 11 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก ประกาศศักดาในงาน COMPUTEX 2026 ด้วยการเผยโฉม AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX ที่ขับเคลื่อนด้วยสถาปัตยกรรมสุดล้ำอย่าง NVIDIA Blackwell ซึ่งพร้อมเข้ามาเปลี่ยนโฉมโน้ตบุ๊กสายบางเบา (อัลทราบุ๊ก) ให้มีสมรรถนะการประมวลผลแรงเทียบเท่าคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป โดยไลน์อัปในซีรีส์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทลายทุกข้อจำกัด นำทัพโดยตัวท็อปอย่าง AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX และเวอร์ชันคอมแพกต์ AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทั้งเหล่าเกมเมอร์ ครีเอเตอร์ และผู้ที่ต้องการขยายขีดความสามารถด้าน AI ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีซอฟต์แวร์ AI BOX GPU Selector มาเติมเต็มการทำงานของฮาร์ดแวร์ ช่วยให้การกระจายเวิร์กโหลดเป็นเรื่องง่าย เพื่อรีดประสิทธิภาพการทำงานออกมาได้อย่างสูงสุดและยืดหยุ่น
สำหรับรุ่นเรือธงอย่าง AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX มาพร้อมขุมพลังขับเคลื่อนเหนือชั้น โดยมอบพลังการประมวลผลบนสถาปัตยกรรม FP4 สูงกว่า 3,000 AI TOPS และอัดแน่นด้วยหน่วยความจำ VRAM ขนาดใหญ่ถึง 32GB รองรับการทำงานร่วมกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ การประมวลผลเชิงอนุมาน ตลอดจนงานสร้างสรรค์ระดับมืออาชีพที่ต้องการความแรงขั้นสุด ในขณะเดียวกัน รุ่นขนาดกะทัดรัดอย่าง AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX ก็นำเสนอทางเลือกที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ใช้อัลทราบุ๊ก ด้วยดีไซน์ที่เน้นความบางเบาพกพาสะดวก แต่ทรงพลังด้วย VRAM ขนาด 16GB รองรับการเล่นเกมที่ความละเอียดระดับ 1080p ถึง 2K ทั้งยังประมวลผลภาพบนตัวเครื่องและงานเรนเดอร์ 3 มิติได้อย่างลื่นไหล เช่นเดียวกับการใช้ AI ในชีวิตประจำวัน
นอกจากขีดความสามารถอันทรงพลังของฮาร์ดแวร์แล้ว ทางแบรนด์ยังส่งซอฟต์แวร์เอกสิทธิ์เฉพาะอย่าง GPU Selector เข้ามาช่วยควบคุมจัดการระบบการทำงานแบบหลาย GPU โดยผู้ใช้สามารถจัดสรรการทำงานระหว่าง GPU ออนบอร์ดของโน้ตบุ๊กและกล่อง AI BOX ได้อย่างอิสระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งซอฟต์แวร์ GPU Selector นี้จะช่วยทลายความยุ่งยากในการตั้งค่าระบบ Multi-GPU พร้อมบริหารจัดการทรัพยากรตัวเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สมรรถนะโดยรวมของระบบและประสบการณ์การใช้งานราบรื่นยิ่งขึ้น
เพื่อรับประกันประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรแม้เผชิญกับเวิร์กโหลดที่หนักหน่วง AI BOX ทั้งสองรุ่นจึงมาพร้อมระบบระบายความร้อนขั้นสูง โดย AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX นำเทคโนโลยีระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวอย่าง WATERFORCE มาใช้ ซึ่งผสานการทำงานร่วมกับหม้อน้ำอะลูมิเนียมขนาด 240 มม. และพัดลมคู่ขนาด 120 มม. เพื่อให้ระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX เลือกใช้ระบบระบายความร้อน WINDFORCE ที่รวมนวัตกรรมการออกแบบ Hawk Fan อันเป็นสิทธิบัตรเฉพาะ เข้ากับเจลนำความร้อนเกรดเซิร์ฟเวอร์ เพื่อรักษาเสถียรภาพการทำงานในระยะยาวและควบคุมเสียงรบกวนให้เงียบลง
นอกจากนี้ AI BOX ทั้งสองรุ่นยังรองรับการเชื่อมต่อ Thunderbolt™ 5 พร้อมพอร์ต Ethernet, พอร์ต USB และรองรับการต่อหน้าจอแยกได้สูงสุดถึง 4 จอ ช่วยเปลี่ยนโน้ตบุ๊กคู่ใจให้กลายเป็นเวิร์กสเตชัน AI อันทรงพลัง หรือสเตชันเกมมิ่งสมรรถนะสูงได้ในพริบตา ทั้งนี้ AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX มอบสมรรถนะที่ยืดหยุ่นและการเชื่อมต่อที่ครบครัน เพื่อนำเสนอนิยามใหม่ของระบบคอมพิวเตอร์พกพา พร้อมทั้งทำให้ AI เป็นที่เข้าถึงได้มากขึ้น ผ่านระบบนิเวศ GIGABYTE AI Ecosystem ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ GIGABYTE
SOURCE GIGABYTE
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