La série 50 de cartes graphiques AORUS GeForce RTX™ AI BOX de GIGABYTE apporte une puissance de calcul digne d'un ordinateur de bureau et un écosystème IA accessible aux ordinateurs portables ultrabook

TAIPEI, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, première marque d'ordinateurs au monde, a présenté au salon COMPUTEX 2026 sa gamme cartes graphiques AORUS GeForce RTX™ Série 50 AI BOX, dotée de l'architecture Blackwell de NVIDIA afin d'offrir aux ordinateurs portables ultrabook des performances dignes d'un ordinateur de bureau. Proposant des capacités qui changent vraiment la donne, la gamme répond aux besoins des joueurs, des créateurs et des pionniers de l'IA avec la carte graphique phare AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX et la carte graphique compacte AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX. En complément du matériel, le logiciel de sélection du processeur graphique (GPU) AI BOX améliore encore la modularité en simplifiant la distribution des charges de travail pour optimiser les performances.

GIGABYTE AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX Brings Desktop-Class Computing Power and Accessible AI Ecosystem to Ultrabook Laptops

Affichant une puissance de calcul FP4 supérieure à 3 000 TOPS IA et 32 Go de mémoire vidéo à double accès (VRAM), la carte graphique vedette AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX prend en charge les grands modèles de langage, l'IA générative, l'inférence et les charges de travail créatives exigeantes. Parallèlement, la carte graphique compacte AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX représente une solution accessible pour les ultrabooks au design léger. Elle permet de jouer en 1080p sur un écran 2K, de générer des images localement en toute fluidité, d'obtenir des rendus 3D et de réaliser des tâches quotidiennes d'IA grâce à une VRAM de 16 Go.

En appui à la puissance de calcul du matériel, le logiciel exclusif de sélection du processeur graphique assure un contrôle intuitif des configurations à plusieurs GPU. Il donne aux utilisateurs la possibilité de répartir les tâches entre le GPU intégré à l'ordinateur portable et la carte graphique AI BOX pour augmenter les performances de calcul. En simplifiant les configurations à plusieurs GPU et en répartissant efficacement les ressources, le logiciel de sélection du processeur graphique améliore les performances globales du système et l'expérience d'utilisation.

Pour garantir des performances stables en cas de charge de travail élevée, les deux modèles de cartes graphiques AI BOX sont équipés de solutions de refroidissement avancées. La carte graphique AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX est refroidie par le système liquide tout en un WATERFORCE, qui intègre un radiateur en aluminium de 240 mm et deux ventilateurs de 120 mm pour une dissipation efficace de la chaleur. La carte graphique AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX adopte le système de refroidissement WINDFORCE, qui combine la conception brevetée du ventilateur Hawk avec un gel conducteur thermique de qualité serveur pour maintenir une stabilité à long terme et un fonctionnement à faible bruit.

Compatibles avec le protocole de connectabilité Thunderbolt™ 5, la norme Ethernet, les extensions USB et les sorties quatre écrans, les deux cartes graphiques AI BOX transforment les ordinateurs portables en de puissantes stations de travail IA ou en plateformes de jeu à hautes performances. S'appuyant sur des performances évolutives et une connectabilité polyvalente, la gamme de cartes graphiques AORUS GeForce RTX™ Série 50 AI BOX redéfinit l'informatique portable et rend l'intelligence artificielle plus accessible grâce à l'écosystème IA de GIGABYTE. Pour obtenir plus d'informations sur le produit, veuillez consulter le site internet officiel de GIGABYTE.

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