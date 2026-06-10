GIGABYTE AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX: potencia de PC y un ecosistema de IA accesible en portátiles Ultrabook

TAIPÉI, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca de informática líder a nivel mundial, presentó en COMPUTEX 2026 la AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX, basada en la arquitectura NVIDIA Blackwell, que ofrece rendimiento a nivel de PC de sobremesa para portátiles Ultrabook. Diseñada para ofrecer capacidades revolucionarias, la gama incluye la AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX, su modelo insignia, y la compacta AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX, pensadas para jugadores, creadores y exploradores de la IA. Como complemento del hardware, el software AI BOX GPU Selector aumenta aún más la flexibilidad al simplificar la distribución de cargas de trabajo para lograr un rendimiento optimizado.

GIGABYTE AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX Brings Desktop-Class Computing Power and Accessible AI Ecosystem to Ultrabook Laptops

El modelo insignia AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX ofrece más de 3000 AI TOPS de potencia de cálculo FP4 con 32 GB de VRAM, lo que permite manejar modelos de lenguaje de gran tamaño, IA generativa, inferencia y cargas de trabajo creativas muy exigentes. Por su parte, la compacta AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX ofrece una solución accesible para portátiles Ultrabook gracias a su diseño ligero. Con 16 GB de VRAM, permite jugar en resoluciones de 1080p a 2K, realizar generación de imágenes en local de forma fluida, hacer renderizado 3D y abordar tareas cotidianas de IA.

Complementando la potencia de cálculo del hardware, el software exclusivo GPU Selector ofrece un control intuitivo de las configuraciones con varias GPU. Permite asignar tareas entre la GPU integrada del portátil y la AI BOX para maximizar la eficiencia de computación. Al simplificar las configuraciones multi-GPU y garantizar una asignación eficiente de recursos, GPU Selector mejora el rendimiento general del sistema y la experiencia del usuario.

Para garantizar un rendimiento estable con cargas de trabajo intensivas, ambos modelos de AI BOX incorporan soluciones de refrigeración avanzadas. La AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX incluye el sistema de refrigeración líquida todo en uno WATERFORCE, que integra un radiador de aluminio de 240 mm y dos ventiladores de 120 mm para una disipación eficiente del calor. La AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX emplea el sistema de refrigeración WINDFORCE, que combina el diseño patentado de ventilador Hawk con pasta térmica de calidad para servidores a fin de mantener una estabilidad prolongada y favorecer un funcionamiento silencioso.

Ambas AI BOX son compatibles con conectividad Thunderbolt™ 5, además de Ethernet, expansión USB y salida para hasta cuatro pantallas, lo que convierte los portátiles en potentes estaciones de trabajo de IA o en plataformas de alto rendimiento para gaming. Gracias a su rendimiento escalable y a su conectividad versátil, la AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX redefine la informática portátil y hace que la IA sea más accesible a través del ecosistema de IA de GIGABYTE. Para obtener más información sobre nuestros productos, visite el sitio web oficial de GIGABYTE.

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