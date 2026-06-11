타이베이 2026년 6월 11일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 컴퓨텍스 2026(COMPUTEX 2026)에서 엔비디아(NVIDIA) Blackwell 아키텍처 기반 AORUS GeForce RTX™ 50 시리즈 AI BOX를 선보이며, 울트라북 노트북에 데스크톱급 성능을 제공한다고 밝혔다. 게임 체인저급 역량을 제공하도록 설계된 이 라인업은 게이머, 크리에이터, AI 파워 유저들을 겨냥해 플래그십 모델인 AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX와 컴팩트 모델인 AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX로 구성됐다. 하드웨어를 뒷받침하는 AI BOX GPU Selector 소프트웨어는 성능 향상을 위한 효율적인 워크로드 분산 기술로 유연성까지 한층 높였다.

기가바이트 AORUS GeForce RTX™ 50 시리즈 AI BOX, 울트라북 노트북에 데스크톱급 컴퓨팅 성능과 접근성 높은 AI 생태계 제공

플래그십 모델인 AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX는 32GB VRAM과 함께 3000 AI TOPS 이상의 FP4 컴퓨팅 성능을 제공하며, 대규모 언어 모델, 생성형 AI, 추론, 고부하 크리에이티브 작업도 막힘없이 지원한다. 한편 컴팩트한 AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX는 경량 설계로 울트라북 환경에 최적화된 맞춤형 솔루션을 제공한다. 이 제품은 16GB VRAM을 탑재해 1080p에서 2K 해상도의 게이밍, 원활한 로컬 이미지 생성, 3D 렌더링, 일상적인 AI 작업을 지원한다.

강력한 하드웨어 성능과 시너지를 이루는 기가바이트의 독보적인GPU Selector 소프트웨어는 멀티 GPU 설정을 손쉽게 제어할 수 있도록 돕는다. 사용자는 노트북 내장 GPU와 AI BOX 간 작업을 적절히 분산시켜 연산 효율을 높일 수 있다. GPU Selector는 멀티 GPU 설정을 간소화하고 리소스를 효율적으로 할당해줌으로써 전반적인 퍼포먼스와 사용자 편의성을 동시에 향상시킨다.

두 AI BOX 모델 모두 고부하 워크로드에서도 안정적인 성능을 보장하기 위해 첨단 냉각 솔루션을 탑재했다. AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX는 WATERFORCE 올인원 수랭식 쿨링 시스템을 도입, 240mm 알루미늄 라디에이터와 듀얼 120mm 팬을 유기적으로 통합해 냉각 효율을 극대화했다. AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX는 특허받은 Hawk Fan 설계와 서버급 열전도 젤을 결합한 WINDFORCE 냉각 시스템을 채택함으로써 장기적인 시스템 안정성과 정숙한 작동 환경을 유지한다.

두 AI BOX는 모두 Thunderbolt™ 5 연결을 지원하며, 이더넷, USB 확장, 4개 디스플레이 출력도 제공해 노트북을 강력한 AI 워크스테이션 또는 고성능 게이밍 플랫폼으로 탈바꿈시킨다. 유연한 성능 확장력과 폭넓은 연결성을 갖춘 AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX는 휴대용 컴퓨팅의 패러다임을 재정의하고 GIGABYTE AI 생태계를 통해 AI 대중화를 선도해 나간다. 자세한 제품 정보는 기가바이트 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE