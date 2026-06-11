台北、2026年6月11日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするコンピューターブランドであるGIGABYTEは、COMPUTEX 2026において、NVIDIA Blackwellアーキテクチャを搭載し、ウルトラブックノートPCにデスクトップクラスのパフォーマンスを提供する「AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX」を披露しました。ゲームの常識を覆す革新的な機能をもたらすよう設計された本ラインナップには、フラッグシップの「AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX」とコンパクトな「AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX」が含まれており、ゲーマー、クリエイター、およびAIエクスプローラーのニーズに対応します。ハードウェアを補完する「AI BOX GPU Selector」ソフトウェアは、パフォーマンスを最適化するためのワークロード分散を簡素化することで、柔軟性をさらに高めます。

GIGABYTE、「AORUS GeForce RTX™ 50シリーズ AI BOX」で、ウルトラブックノートPCにデスクトップクラスの演算能力と身近なAIエコシステムを提供

フラッグシップの「AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX」は、32GBのVRAMを搭載し、3,000 AI TOPSを超えるFP4演算能力を提供することで、大規模言語モデル（LLM）、生成AI、推論、および要求の厳しいクリエイティブワークロードをサポートします。一方、コンパクトな「AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX」は、軽量設計により、ウルトラブック向けの手軽なソリューションを提供します。16GBのVRAMを搭載し、1080pから2Kのゲーミング、スムーズなローカル画像生成、3Dレンダリング、および日常的なAIタスクを可能にします。

ハードウェアの演算能力を補完するのは、マルチGPUセットアップを直感的に制御できる独自の「GPU selector」ソフトウェアです。これにより、ユーザーはノートPCの内蔵GPUとAI BOXの間でタスクを割り当てることができ、計算効率を高めることができます。マルチGPUセットアップを簡素化し、効率的なリソース割り当てを保証することで、「GPU selector」はシステム全体のパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスを向上させます。

高負荷時でも安定したパフォーマンスを発揮できるよう、AI BOXの両モデルには高度な冷却ソリューションが搭載されています。「AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX」は、オールインワン水冷システム「WATERFORCE」を採用しており、240mmのアルミニウム製ラジエーターとデュアル120mmファンを統合することで、効率的な放熱を実現します。「AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX」は「WINDFORCE」冷却システムを採用しており、特許取得済みの「Hawk Fan」設計とサーバーグレードの熱伝導性ゲルを組み合わせることで、長期的な安定性と低ノイズ動作を維持します。

いずれのAI BOXもThunderbolt™ 5接続をサポートするほか、イーサネット、USB拡張、および4画面出力を備えており、ノートPCをパワフルなAIワークステーションや高性能なゲーミングプラットフォームへと変身させます。スケーラブルなパフォーマンスと多彩な接続性を活用することで、「AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX」はポータブルコンピューティングを再定義し、GIGABYTE AIエコシステムを通じてAIをより身近なものにします。詳細な製品情報については、GIGABYTE公式ウェブサイトをご覧ください。

SOURCE GIGABYTE