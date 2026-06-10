Die AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX von GIGABYTE bringt Rechenleistung auf Desktop-Niveau und ein benutzerfreundliches KI-Ökosystem auf Ultrabooks

TAIPEI, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, präsentierte auf der COMPUTEX 2026 die AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX. Angetrieben von der NVIDIA Blackwell-Architektur bietet sie zusätzliche Rechenleistung für kompakte Laptops und Ultrabooks. Die Produktreihe umfasst unter anderem die AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX sowie die kompakte AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX. Sie richtet sich an Gamer, Content Creator und Anwender im Bereich KI, die ihre mobilen Systeme für anspruchsvollere Workloads erweitern möchten. Ergänzend zur Hardware erleichtert die AI BOX GPU Selector Software die Zuweisung von Anwendungen zu verschiedenen GPUs und ermöglicht so eine flexiblere Nutzung der verfügbaren Rechenressourcen.

GIGABYTE AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX Brings Desktop-Class Computing Power and Accessible AI Ecosystem to Ultrabook Laptops

Die AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX bietet über 3.000 AI TOPS FP4-Rechenleistung und 32 GB VRAM. Damit ist sie auf anspruchsvolle KI-Anwendungen, generative KI, Inferenz sowie kreative Workloads ausgelegt. Die kompakte AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX bietet mit 16 GB VRAM eine portable Lösung für Ultrabooks und unterstützt je nach Systemkonfiguration unter anderem Gaming in 1080p bis 2K, lokale Bilderzeugung, 3D-Rendering und alltägliche KI-Aufgaben.

Ergänzt wird die Hardware durch die exklusive GPU Selector Software, die eine intuitive Steuerung von Multi-GPU-Setups ermöglicht. Nutzer können Anwendungen gezielt der integrierten GPU des Laptops oder der AI BOX zuweisen, um die verfügbaren Ressourcen effizienter zu nutzen. Dadurch lassen sich Arbeitslasten flexibler verteilen und das Benutzererlebnis in unterstützten Szenarien verbessern.

Für eine zuverlässige Leistung bei hoher Arbeitsbelastung sind beide AI BOX-Modelle mit leistungsfähigen Kühllösungen ausgestattet. Die AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX nutzt das System der WATERFORCE All-in-One-Wasserkühlung mit einem 240-mm-Aluminiumradiator und zwei 120-mm-Lüftern zur effizienten Wärmeableitung. Die AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX verwendet das WINDFORCE-Kühlsystem, das Hawk-Fans mit wärmeleitendem Gel in Serverqualität kombiniert und auf konstant stabile Temperaturen sowie einen möglichst geräuscharmen Betrieb ausgelegt ist.

Beide AI BOX-Modelle unterstützen Thunderbolt™ 5-Konnektivität sowie Ethernet, USB-Erweiterung und vier Bildschirmausgänge. Damit können kompatible Laptops zu leistungsfähigen mobilen KI-Workstations oder Gaming-Plattformen erweitert werden. Mit skalierbarer Leistung und vielseitiger Konnektivität erweitert die AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX die Möglichkeiten des mobilen Computings und macht lokale KI-Anwendungen einfacher zugänglich. Weitere Produktinformationen finden sich auf der offiziellen GIGABYTE Website.

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