Hisense przyspiesza realizację strategii ESG dzięki osiągnięciom w zakresie zrównoważonego rozwoju wspieranym przez sztuczną inteligencję

QINGDAO, Chiny, 7 listopada 2025 r. /PRNewswire/ - Hisense, czołowa międzynarodowa marka elektroniki użytkowej i urządzeń domowych, ogłosiła dziś postępy w realizacji celów ESG (środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny) za sprawą strategicznej modernizacji opisanej w raporcie ESG za 2024 r. Skupiając się na „technologii napędzanej przez AI", Hisense przyspiesza odpowiedzialne innowacje w dziedzinie produkcji, wpływu społecznego i zarządzania poprzez dwutorowe podejście „inteligencja + ekologiczny rozwój".

Ostatnio fabryka Hisense Hitachi w Huangdao została uznana przez Światowe Forum Ekonomiczne za pierwszą na świecie „Latarnię zrównoważonego rozwoju" w sektorze VRF - oraz jedyną podwójną fabrykę latarnię - co stanowi kamień milowy w stosowaniu AI i cyfryzacji we wspieraniu zrównoważonej produkcji.

Strategiczna transformacja: ESG w centrum działań

Hisense włączyło ESG do sześciu swoich kluczowych strategii, łącząc rozwój z długoterminową wizją budowania światowej klasy firmy i marki. Firma wyznaczyła ambitne cele dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla, zakładając osiągnięcie szczytu emisji do 2026 r. oraz neutralności emisyjnej do 2050 r., i kontynuuje wdrażanie zrównoważonego rozwoju jako kluczowego czynnika przewagi konkurencyjnej. Łącząc AI z ekologicznym rozwojem, Hisense zmienia procesy produkcyjne, łańcuchy dostaw i produkty, aby za sprawą postępu technologicznego osiągać wspólną wartość.

AI dla ekologicznej produkcji

Hisense rozwija transformację w kierunku niskoemisyjności poprzez łączenie AI z ekologiczną produkcją. Pierwsza „Biała księga neutralności węglowej" firmy określa mapy drogowe i plany działań. Firma przyczyniła się do stworzenia ponad 130 standardów technicznych związanych z ekologią i niskoemisyjnością, otworzyła cztery zakłady o zerowej emisji dwutlenku węgla, 17 krajowych ekologicznych fabryk i sześć przedsiębiorstw demonstracyjnych w zakresie ekologicznego projektowania, a także uzyskała certyfikaty ISO 14001 dla 41 zakładów - co odzwierciedla zaangażowanie Hisense w odnawialne źródła energii i zrównoważony rozwój.

Technologia z ludzkim obliczem: ludzie i misja

Według Hisense technologia zawsze musi służyć ludziom. Firma od lat realizuje inicjatywy społeczne na rzecz promocji edukacji, integracji i rozwoju społeczności. Dzięki platformom napędzanym przez AI Hisense zwiększa zasięg i przejrzystość tych programów, zapewniając skuteczne dostarczanie zasobów. Wysiłki te zostały uhonorowane między innymi główną nagrodą Ram Charan Management Practice Award oraz wyróżnieniem Forbes China Best ESG Employer dla najlepszych chińskich przedsiębiorstw realizujących cele ESG.

W perspektywie globalnej Hisense współpracuje z Fundacją UEFA, aby zapewnić hospitalizowanym dzieciom w 22 krajach możliwość kontaktu z gwiazdami piłki nożnej, współorganizuje „Mistrzostwa bez barier" promujące inkluzywne oglądanie sportu oraz prowadzi program piłkarski w Indonezji wspierający 60 szkolnych drużyn - wszystko w ramach misji „Innovating a Brighter Life (Innowacje dla lepszego życia)" dla ludzi na całym świecie.

Doskonałość w zakresie ładu korporacyjnego i zgodności

Solidny system zarządzania jest fundamentem postępów Hisense w zakresie ESG. W 2024 r. firma uzyskała certyfikację systemu zarządzania zgodnością GB/T 35770-2022 / ISO 37301, obejmującą siedem kluczowych obszarów, w tym zarządzanie, pracę, ochronę środowiska, przeciwdziałanie korupcji i zgodność z regulacjami handlowymi.

Spojrzenie w przyszłość

Rok 2025 stanowi pierwszy rok pełnego wdrożenia AI w całym ekosystemie firmy, a Hisense przyspiesza włączanie sztucznej inteligencji do badań, produkcji, zaopatrzenia i usług. Łącząc inteligentne innowacje z zasadami zrównoważonego rozwoju, Hisense zobowiązuje się tworzyć skalowalne rozwiązania wspierające globalną agendę ESG i dostarczać „technologię z sercem" milionom gospodarstw domowych na całym świecie.

Hisense

Firma Hisense, założona w 1969 r., jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej, z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia firma Hisense zajmuje pozycję lidera w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (lata 2023 - 1. kwartał 2025). Jako pierwszy oficjalny partner Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

