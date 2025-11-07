Hisense Percepat Strategi ESG dengan Inisiatif Berkelanjutan Berbasiskan AI

Pabrik Hisense Hitachi di Huangdao baru saja mendapatkan pengakuan dari World Economic Forum sebagai Sustainability Lighthouse pertama di dunia di sektor VRF, serta satu-satunya pabrik ganda Lighthouse. Hal ini merupakan pencapaian penting dalam penerapan AI dan digitalisasi untuk manufaktur berkelanjutan.

ESG sebagai Pusat Strategi

Hisense kini menjadikan ESG sebagai bagian dari enam strategi inti guna menyelaraskan pertumbuhan bisnis dengan visi jangka panjang sebagai perusahaan dan merek kelas dunia. Hisense telah menetapkan target ambisius untuk mencapai puncak emisi karbon pada 2026 dan netralitas karbon pada 2050, serta menempatkan aspek keberlanjutan sebagai pendorong utama di balik daya saing bisnis. Dengan menggabungkan AI dan pembangunan hijau, Hisense mentransformasi proses produksi, rantai pasok, dan produk agar kemajuan teknologi dapat memberikan manfaat bersama.

AI untuk Manufaktur Hijau

Hisense mempercepat transformasi rendah karbon dengan mengintegrasikan AI dalam proses manufaktur hijau. Melalui "Carbon Neutrality White Paper" edisi perdana, Hisense menetapkan peta jalan dan rencana aksi menuju netralitas karbon. Hingga kini, Hisense telah berkontribusi pada lebih dari 130 standar teknis pembangunan hijau dan rendah karbon, membangun empat Pabrik Nol Karbon, 17 Pabrik Hijau Nasional, dan enam Perusahaan Percontohan Desain Hijau, serta memiliki 41 pabrik bersertifikat ISO 14001. Semua pencapaian ini menunjukkan komitmen Hisense terhadap energi terbarukan dan keberlanjutan lingkungan.

Teknologi dengan Kepedulian Sosial: untuk Manusia dan Tujuan Sosial

Bagi Hisense, teknologi harus selalu berpihak pada manusia. Hisense konsisten menjalankan berbagai inisiatif sosial di bidang-bidang pendidikan, inklusivitas, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memanfaatkan platform berbasiskan AI, Hisense meningkatkan jangkauan dan transparansi program-program sosial ini, memastikan bantuan tersalurkan secara efektif. Upaya tersebut mengantarkan Hisense meraih "Ram Charan Management Practice Award (Grand Prize)" dan penghargaan "Forbes China Best ESG Employer".

Secara global, Hisense bekerja sama dengan UEFA Foundation untuk menghubungkan anak-anak di 22 negara dengan pemain sepak bola profesional, menyelenggarakan "Barrier-Free Championship" guna mendorong akses inklusif di dunia olahraga, serta meluncurkan program sepak bola di Indonesia yang mendukung 60 tim sekolah. Semua inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Hisense, yakni "Innovating a Brighter Life", bagi masyarakat di seluruh dunia.

Tata Kelola dan Kepatuhan Regulasi

Tata kelola yang kuat menjadi fondasi utama di balik kesuksesan program ESG Hisense. Pada 2024, Hisense memperoleh Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan GB/T 35770-2022 / ISO 37301, mencakup tujuh bidang utama termasuk tata kelola, ketenagakerjaan, pelestarian alam, sistem antikorupsi, dan kepatuhan regulasi perdagangan.

Langkah ke Depan

Tahun 2025 menjadi awal penerapan penuh kecerdasan buatan di seluruh ekosistem Hisense. HIsense kini mempercepat integrasi AI dalam aktivitas penelitian, produksi, rantai pasok, dan layanan. Dengan menggabungkan inovasi cerdas dan keberlanjutan, Hisense berkomitmen menghadirkan solusi yang dapat diterapkan secara global dalam agenda ESG, serta mewujudkan "teknologi yang penuh kehangatan" bagi jutaan rumah tangga di seluruh dunia.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri alat rumah tangga dan elektronik terkemuka di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (periode 2023-Triwulan I-2025). Sebagai sponsor resmi pertama FIFA Club World Cup 2025™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

SOURCE Hisense