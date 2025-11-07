Hisense acelera su estrategia ESG con hitos de sostenibilidad impulsados por IA

QINGDAO, China, 7 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, anunció hoy avances en su estrategia ambiental, social y de gobernanza (ESG), impulsando la mejora estratégica descrita en su Informe ESG 2024. Centrada en la tecnología impulsada por IA, Hisense acelera la innovación responsable en la fabricación, el impacto social y la gobernanza mediante un enfoque dual de 'inteligencia + desarrollo sostenible'.

Recientemente, la fábrica de Hisense Hitachi en Huangdao fue reconocida por el Foro Económico Mundial como el primer Faro de Sostenibilidad del mundo en el sector VRF, y la única fábrica con doble distinción de Faro, lo que marca un hito en la aplicación de la IA y la digitalización para impulsar la fabricación sostenible.

Mejora estratégica: ESG como eje central

Hisense integró ESG en sus seis estrategias principales, alineando el crecimiento con una visión a largo plazo para construir una empresa y una marca de clase mundial. La compañía se ha fijado ambiciosos objetivos de reducción de carbono, para alcanzar el pico de emisiones en 2026 y la neutralidad de carbono en 2050, y continúa incorporando la sostenibilidad como un factor clave de competitividad. Al combinar la IA con el desarrollo sostenible, Hisense está transformando la producción, las cadenas de suministro y los productos para garantizar que el progreso tecnológico genere valor compartido.

IA para la fabricación sostenible

Hisense impulsa su transformación hacia una producción baja en carbono mediante la integración de la IA en la fabricación sostenible. Su primer Libro Blanco sobre Neutralidad de Carbono presenta hojas de ruta y planes de acción. La compañía ha contribuido a más de 130 estándares técnicos ecológicos y de bajas emisiones de carbono, ha establecido cuatro Fábricas Cero Emisiones de Carbono, 17 Fábricas Verdes nacionales y seis Empresas Demostrativas de Diseño Verde, con 41 fábricas certificadas bajo la norma ISO 14001, lo que refleja el compromiso de Hisense con las energías renovables y la sostenibilidad.

Tecnología con impacto social: personas y propósito

Para Hisense, la tecnología siempre debe estar al servicio de las personas. La compañía ha impulsado durante mucho tiempo iniciativas de bienestar social para promover la educación, la inclusión y la vitalidad comunitaria. Al aprovechar las plataformas basadas en IA, Hisense amplía el alcance y la transparencia de estos programas, garantizando una asignación eficaz de los recursos. Estos esfuerzos han sido reconocidos con premios como el Ram Charan Management Practice Award (Gran Premio) y el premio Forbes China al Mejor Empleador ESG.

A nivel mundial, Hisense se ha asociado con la Fundación UEFA para conectar a niños hospitalizados en 22 países con estrellas del fútbol, ha sido coanfitriona del Campeonato Sin Barreras para promover la inclusión en el ámbito deportivo y ha lanzado un programa de fútbol en Indonesia que apoya a 60 equipos escolares; todo ello como parte del compromiso de Hisense de 'Innovar para una vida mejor' para las personas en todo el mundo.

Excelencia en Gobernanza y Cumplimiento

Una sólida gobernanza sustenta el progreso de Hisense en materia de ESG. En 2024, la compañía obtuvo la certificación del Sistema de Gestión de Cumplimiento GB/T 35770-2022 / ISO 37301, que abarca siete áreas clave, entre ellas gobernanza, relaciones laborales, protección ambiental, lucha contra la corrupción y cumplimiento comercial.

Perspectivas de futuro

En 2025, año en que la IA se integra plenamente en todo su ecosistema, Hisense acelera su incorporación a la investigación, la producción, el suministro y el servicio. Al combinar innovación inteligente con sostenibilidad, Hisense se compromete a crear soluciones replicables para la agenda ESG global y a llevar tecnología de calidad a millones de hogares en todo el mundo.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es líder mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones de TI inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-1T2025). Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.

