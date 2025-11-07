Hisense urýchľuje stratégiu ESG a dosahuje míľniky udržateľnosti s podporou AI

QINGDAO, Čína, 7. november 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Hisense, popredná globálna značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, dnes oznámila pokrok v oblasti environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) princípov, čím pokročila v strategickej modernizácii načrtnutej v správe o ESG za rok 2024. Spoločnosť Hisense, zameraná na „technológiu poháňanú AI", urýchľuje zodpovedné inovácie v oblasti výroby, sociálneho dopadu a riadenia prostredníctvom duálneho prístupu „inteligencia + zelený rozvoj".

Továreň Hisense Hitachi v Huangdao nedávno ocenilo Svetové ekonomické fórum ako prvý maják udržateľnosti na svete v sektore VRF – a jediná duálna "lighthouse factory" – čo predstavuje míľnik v aplikácii AI a digitalizácie na podporu udržateľnej výroby.

Strategické vylepšenie: princípy ESG v jadre

Spoločnosť Hisense zaradila ESG medzi svojich šesť kľúčových stratégií, čím zosúladila rast s dlhodobou víziou budovania spoločnosti a značky na svetovej úrovni. Spoločnosť si stanovila ambiciózne ciele v oblasti znižovania uhlíkových emisií. Do roku 2026 chce dosiahnuť uhlíkový vrchol a do roku 2050 neutralitu, pričom naďalej považuje udržateľnosť za kľúčový faktor konkurencieschopnosti. Kombináciou AI s ekologickým vývojom spoločnosť Hisense pretvára výrobu, dodávateľské reťazce a produkty s cieľom zaistiť, aby technologický pokrok podporoval zdieľanú hodnotu.

AI pre zelenú výrobu

Hisense napreduje v nízkouhlíkovej transformácii vďaka integrácii AI so zelenou výrobou. Prvá biela kniha spoločnosti o uhlíkovej neutralite načrtáva usmernenia a akčné plány. Spoločnosť prispela k viac ako 130 ekologickým a nízkouhlíkovým technickým štandardom, založila štyri továrne s nulovými emisiami uhlíka, 17 národných ekologických tovární a šesť ukážkových podnikov zameraných na zelený dizajn, pričom 41 tovární má certifikáciu podľa normy ISO 14001, čo odráža záväzok spoločnosti Hisense k obnoviteľným zdrojom energie a udržateľnosti.

Technológia so srdcom: ľudia a účel

V spoločnosti Hisense musí technológia vždy slúžiť ľuďom. Spoločnosť dlhodobo rozvíja verejnoprospešné iniciatívy na podporu vzdelávania, inklúzie a vitality komunity. Vďaka platformám s podporou AI Hisense zvyšuje dosah a transparentnosť týchto programov a zaisťuje efektívne poskytovanie zdrojov. Tieto snahy si vyslúžili uznanie, napríklad cenu Ram Charan Management Practice Award (hlavná cena) a ocenenie Forbes China Best ESG Employer.

Spoločnosť Hisense po celom svete spolupracuje s Nadáciou UEFA s cieľom skontaktovať hospitalizované deti v 22 krajinách s futbalovými hviezdami, podieľala sa na organizácii Majstrovstiev sveta bez bariér na podporu inkluzívneho sledovania športu a v Indonézii spustila futbalový program na podporu 60 školských tímov –  to všetko je súčasťou záväzku spoločnosti Hisense „Inovovať krajší život"  pre ľudí po celom svete.

Excelentnosť v oblasti riadenia a dodržiavania predpisov

Základom pokroku spoločnosti Hisense v oblasti ESG je silné riadenie. V roku 2024 spoločnosť získala certifikáciu pre systém riadenia súladu podľa noriem GB/T 35770-2022 / ISO 37301, ktorá pokrýva sedem kľúčových oblastí vrátane riadenia, práce, ochrany životného prostredia, boja proti korupcii a dodržiavania obchodných predpisov.

Pohľad do budúcnosti

Keďže rok 2025 je prvým rokom plnohodnotného posilnenia AI v rámci celého ekosystému Hisense, spoločnosť urýchľuje integráciu AI do výskumu, výroby, dodávok a služieb. Spojením inteligentných inovácií s udržateľnosťou sa Hisense zaväzuje vytvárať replikovateľné riešenia pre globálnu agendu ESG a dodávať technológie so srdcom do miliónov domácností po celom svete.

O spoločnosti Hisense

Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia je Hisense celosvetovo jednotkou v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (v období od roku 2023 – po prvý štvrťrok 2025). Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026™ sa spoločnosť Hisense zaviazala ku globálnym športovým partnerstvám, aby sa spojila s publikom na celom svete.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2814099/image.jpg

