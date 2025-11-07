海信以AI驅動的可持續發展里程碑加速推進ESG戰略

戰略升級： ESG為核心

海信已將ESG提升至六大核心戰略高度，使企業發展與打造世界級企業和品牌的長遠願景保持一致。公司設定了宏大的碳減排目標：計劃於2026年前實現碳達峰，2050年實現碳中和，並持續將可持續性作為提升競爭力的關鍵驅動力。通過將AI與綠色發展相結合，海信正在重塑生產、供應鏈和產品，確保技術進步推動共享價值的實現。

AI賦能綠色製造

海信正通過將AI與綠色製造深度融合，推進低碳轉型。其首份《碳中和白皮書》明確了路線圖和行動計劃。公司迄今已參與制定130餘項綠色低碳技術標準，建成4家零碳工廠、17家國家級綠色工廠和6家綠色設計示範企業，並有41家工廠獲得ISO 14001認證，體現了海信對可再生能源和可持續發展的堅定承諾。

有溫度的科技：以人為本，心懷使命

在海信看來，科技必須始終服務於人。公司長期推進公益事業，促進教育、包容性和社區活力。通過利用AI驅動的平台，海信正提升這些項目的覆蓋範圍和透明度，確保資源高效送達。這些努力為其贏得了拉姆-查蘭管理實踐獎（全場大獎）及福布斯中國最佳ESG僱主等榮譽。

在全球範圍內，海信與歐足聯基金會(UEFA Foundation)合作，為22個國家的住院兒童連接足球明星；共同主辦促進包容性體育觀賽的「無障礙冠軍賽」(Barrier-Free Championship)；並在印尼啟動支持60支校隊的足球項目。這一切都是海信踐行為全球用戶以「創新點亮美好生活」(Innovating a Brighter Life)承諾的一部分。

卓越治理與合規

堅實的治理為海信的ESG進展提供支撐。2024年，公司獲得GB/T 35770-2022 / ISO 37301合規管理體系認證，覆蓋治理、勞動、環保、反腐敗及貿易合規等七大關鍵領域。

展望未來

隨著2025年成為其全生態系統AI賦能的元年，海信正加速將AI融入研發、生產、供應及服務各環節。通過將智能創新與可持續性相結合，海信致力於為全球ESG議程打造可複製的解決方案，並將有溫度的科技帶給全球數百萬家庭。

關於海信

海信成立於1969年，是全球公認的家電和消費電子行業領導者，業務遍及160多個國家，專注於提供高品質的多媒體產品、家電和智能IT解決方案。據Omdia數據顯示，海信在100英吋及以上超大屏電視細分市場全球排名第一（2023年至2025年第一季度）。作為2026年國際足聯世界盃™的官方贊助商，海信始終通過全球體育合作與世界各地觀眾建立深度聯結。

