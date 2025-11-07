Hisense ускоряет ESG-стратегию с помощью значительных шагов в области устойчивого развития на базе ИИ

ЦИНДАО, Китай, 7 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов потребительской электроники и бытовой техники, сегодня объявила о своих достижениях в области экологии, социальной сферы и управления (ESG), идя по пути стратегической модернизации, представленной в ESG-отчете компании за 2024 год. Компания Hisense, фокусом развития которой является «технология на базе ИИ», ускоряет ответственные инновации в производстве, социальной сфере и управлении с помощью двойного подхода «интеллект + зеленое развитие».

Совсем недавно завод Hisense Hitachi в Хуандао был признан Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum) первым в мире «маяком» устойчивого развити (Sustainability Lighthouse) в секторе VRF — и единственным заводом с двойным статусом «маяка», что является существенным шагом в применении ИИ и цифровизации для развития устойчивого производства.

Стратегическая модернизация на базе ESG

Hisense включила ESG в шесть основных стратегий компании, совместив рост с долгосрочным видением построения компании и бренда мирового уровня. Компания установила амбициозные цели по сокращению выбросов углерода, чтобы достичь пика выбросов к 2026 году и углеродной нейтральности к 2050 году, и продолжает внедрять устойчивое развитие в качестве ключевого фактора своей конкурентоспособности. Объединив ИИ с зеленым развитием, Hisense меняет производство, цепочки поставок и продукты, ставя технологический прогресс на службу создания общей ценности.

ИИ для зеленого производства

Hisense продвигает свою низкоуглеродную трансформацию, интегрируя ИИ с зеленым производством. В первой Белой книге по углеродной нейтральности компании изложены дорожные карты и планы действий. Компания внесла свой вклад в более чем 130 зеленых и низкоуглеродных технических стандартов, создала четыре фабрики с нулевым выбросом углерода, 17 национальных зеленых фабрик и шесть демонстрационных предприятий по зеленому дизайну, причем 41 фабрика сертифицирована в соответствии с ISO 14001, что отражает приверженность Hisense возобновляемым источникам энергии и устойчивому развитию.

Технология с сердцем — люди и цель

В Hisense полагают, что технологии всегда должны быть на службе у человека. Компания уже давно предлагает инициативы в области общественного благосостояния, продвигая образование, инклюзивность и жизнеспособность сообществ. Используя платформы на базе ИИ, Hisense расширяет охват и прозрачность этих программ, обеспечивая эффективную доставку ресурсов. Эти усилия заслужили должное признание. Компания получила премию Ram Charan Management Practice Award (Grand Prize) и Forbes China Best ESG Employer.

В мировом масштабе Hisense сотрудничает с Фондом UEFA Foundation, чтобы соединить проходящих лечение в стационарах детей из 22 стран мира со звездами футбола. Компания была соорганизатором чемпионата Barrier-Free Championship для содействия инклюзивному просмотру спортивных состязаний и запустила футбольную программу в Индонезии, поддерживающую 60 школьных команд — все это является частью стремления Hisense «Привносить инновации для яркой жизни» людям во всем мире.

Превосходство в области управления и комплаенс

Сильное управление лежит в основе прогресса Hisense в области ESG. В 2024 году компания прошла сертификацию системы комплаенс-менеджмента GB/T 35770-2022/ ISO 37301, охватывающую семь ключевых областей, включая управление, охрану труда, охрану окружающей среды, борьбу с коррупцией и соблюдение торговых стандартов.

Заглядывая в будущее

Поскольку 2025 год знаменует собой первый год полномасштабного применения ИИ в экосистеме компании, Hisense ускоряет интеграцию ИИ в исследования, производство, систему поставок и обслуживание. Объединяя интеллектуальные инновации с устойчивым развитием, Hisense стремится создавать воспроизводимые решения для глобальной ESG-повестки и поставлять технологии с сердцем миллионам домашних хозяйств по всему миру.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 года по 1-й квартал 2025 года). Являясь официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026™, Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2814099/image.jpg