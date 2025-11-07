Coup d'accélérateur sur la stratégie ESG de Hisense avec des jalons de durabilité pilotés par l'IA

QINGDAO, Chine, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La marque Hisense, leader mondial de l'électronique grand public et de l'électroménager, a annoncé aujourd'hui des progrès dans son parcours environnemental, social et de gouvernance (ESG), qui font avancer la mise à niveau stratégique décrite dans son rapport ESG 2024. Axée sur la « technologie alimentée par l'IA », Hisense promeut l'innovation responsable dans les domaines de la fabrication, de l'impact social et de la gouvernance grâce à une double approche « intelligence + développement vert ».

image

Dernièrement, l'usine Hisense-Hitachi du district de Huangdao a été reconnue par le Forum économique mondial comme une pionnière mondiale de la durabilité grâce à la technologie du flux variable de réfrigérant. Seule usine pionnière hybride, elle marque une étape importante dans l'application de l'IA et la mise en œuvre de la transformation numérique pour favoriser la fabrication durable.

Une mise à niveau stratégique : l'ESG au cœur de l'action

Hisense a intégré l'ESG dans ses six stratégies de base, alignant sa croissance sur une vision à long terme : la construction d'une entreprise et d'une marque de classe mondiale. L'entreprise s'est fixé des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone, afin d'atteindre le pic de carbone d'ici à 2026 et la neutralité d'ici à 2050, et continue d'intégrer le développement durable comme un moteur essentiel de compétitivité. En combinant l'IA et le développement écologique, Hisense réorganise la production, les chaînes d'approvisionnement et les produits afin de garantir que le progrès technologique génère une valeur partagée.

L'IA au service de la fabrication écologique

Hisense fait avancer sa transformation en entreprise à bas carbone en intégrant l'IA à la fabrication écologique. Son premier livre blanc sur la neutralité carbone présente des feuilles de route et des plans d'action. L'entreprise a contribué à l'élaboration de plus de 130 normes techniques écologiques et à faible empreinte carbone, a construit quatre usines neutres en carbone, 17 usines vertes nationales et six entreprises de démonstration de conception écologique. Témoignage de l'engagement de Hisense en faveur des énergies renouvelables et de la durabilité : 41 usines sont certifiées conformes à la norme ISO 14001.

Une technologie chaleureuse : des objectifs humains

Pour Hisense, la technologie doit toujours être au service des personnes. L'entreprise soutient depuis longtemps des initiatives en faveur du bien-être public, visant à promouvoir l'éducation, l'inclusion et la vitalité des communautés. En s'appuyant sur des plateformes alimentées par l'IA, Hisense améliore la portée et la transparence de ces programmes, en veillant à ce que les ressources soient fournies de manière efficace. Ces efforts ont été récompensés par des prix tels que le Grand Prix Ram Charan Management Practice Award (prix Ram Charan des pratiques de gestion) et le Forbes China Best ESG Employer (prix Forbes du meilleur employeur de Chine en matière d'ESG).

Au niveau mondial, Hisense s'est associée à la Fondation UEFA pour permettre à des enfants hospitalisés dans 22 pays de rencontrer des stars du football, a co-organisé le championnat sans barrière pour encourager l'inclusion dans les événements sportifs, et a lancé en Indonésie un programme de football soutenant 60 équipes scolaires. Tout cela fait partie de l'engagement de Hisense : innover pour que les gens, partout dans le monde, puissent profiter d'une vie meilleure.

L'excellence en matière de gouvernance et de conformité

Une gouvernance solide est à la base des progrès de Hisense dans le domaine des critères ESG. En 2024, l'entreprise a obtenu la certification GB/T 35770-2022/ISO 37301 pour son système de management de la conformité, qui couvre sept domaines clés, dont la gouvernance, le travail, la protection de l'environnement, la lutte contre la corruption et la conformité commerciale.

Perspectives

Alors que 2025 marque la première année d'utilisation à grande échelle de l'IA comme une technologie habilitante dans son écosystème, Hisense accélère l'intégration de l'IA dans la recherche, la production, l'approvisionnement et les services. En associant l'innovation intelligente au développement durable, Hisense entend créer des solutions reproductibles pour l'agenda ESG mondial et fournir une technologie chaleureuse à des millions de foyers dans le monde entier.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (de 2023 au premier trimestre de 2025). Sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux pour tisser des liens avec le public dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2814099/image.jpg