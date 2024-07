A Hisense traz a tela grande para a transmissão da UEFA EURO 2024™

QINGDAO, China, 10 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, líder global em produtos eletrônicos e eletrodomésticos, traz a experiência suprema em transmissão de TV grande na EURO com o Hisense 120L9H TriChroma Laser TV e o Laser Smart Mini Projector C1, preparando um futuro conduzido por um monitor Laser baseado em inovação estratégica nas ideias de Go Tech (tecnologia), Go Cinema (cinema) e Go Green (ecologia).

Vá ao cinema com a Hisense Laser TV na UEFA EURO 2024™ (PRNewsfoto/Hisense) A Hisense está apresentando a era da TV de tela grande aos consumidores (PRNewsfoto/Hisense) O Hisense Laser Smart Mini Projector C1 vence o 1º Readers Award 2024 da mídia tecnológica francesa Les Numeriques (PRNewsfoto/Hisense)

"Hisense, mais que uma marca" incorpora o compromisso com a tecnologia focada em usuário e com a qualidade suprema. A Hisense apresenta aos consumidores a nova era das TVs de tela grande ao entregar a experiência de "panorama geral" na UEFA EURO 2024™ Como a nº 1 em remessas de Laser TV e pioneira do monitor a laser, a Hisense fornece novos níveis de transmissão em tela grande com a Laser TV 120L9H.

A LPU (unidade de processamento a laser) da Hisense usa luz laser RGB de cor tripla com tecnologia Ultra Short Throw para projetar uma imagem 4K brilhante de 3.000 lúmens em uma tela de rejeição de luz ambiente de 120 polegadas. Com uma ampla gama de cores de 107% e precisão superior de cores ΔE≤1, o monitor a laser revolucionário oferece imagens com qualidade de cinema e ainda possui o Modo Cineasta. Dolby Atmos e alto-falantes frontais de 40 W proporcionam uma experiência imersiva de áudio.

Assista à ação futebolística da EURO manifestar-se perfeitamente com a tecnologia de movimento suave MEMC, com um processador de tempo de resposta de microssegundos, desfoque e atraso reduzidos, oferecendo à audiência a ação mais suave e fluída.

As Laser TVs da Hisense elevam a experiência de transmissão da casa enquanto focam na atenção ao meio ambiente e no bem-estar com recursos como a remoção da luz azul prejudicial da fonte de luz para melhor conforto dos olhos mesmo assistindo ao futebol continuamente, e redução do consumo de energia quando comparada às grandes telas de LCD. As Laser TVs são projetadas para ter uma baixa impressão de carbono e alta reciclabilidade, sendo líder em entretenimento ecológico em casa.

A Hisense ganhou recentemente o 1º Readers Award 2024 nas categorias de foto e vídeo premiada pelo meio de comunicação tecnológico francês Les Numeriques pelo Laser Smart Mini Projector C1. Essa é uma prova da popularidade do C1 entre os consumidores e o reconhecimento da dedicação de longo prazo da Hisense em inovação dos produtos Laser.

Como pioneira e líder no setor de Laser TV, a Hisense apresentou tecnologia de laser puro ao reino da miniprojeção, com o C1 no auge de suas ofertas. Ao oferecer uma festa visual com o seu monitor de 65 a 300 polegadas, alimentado pela tecnologia de luz 4K TriChroma Laser, o C1 aprimora qualquer experiência de transmissão de futebol com claridade belíssima, cores vibrantes e detalhes envolventes, criando a sensação de que você está no centro do campo.

O C1 transforma qualquer espaço em um cinema em casa pessoal, ideal para aproveitar jogos de futebol no quarto, na sala, no quintal ou na garagem. O sistema de ajuste intuitivo, AutoMagic, e o sistema operacional inteligente, VIDAA, te ajudam a conseguir sem grandes esforços a melhor experiência de transmissão em qualquer momento e em qualquer lugar. Aumente sua experiência de som com o sistema de alto-falantes personalizado da JBL, que entrega a mais alta qualidade de som.

A Hisense é parceria pelo terceiro UEFA European Championship™ consecutivo com sua campanha "BEYOND GLORY" (além da glória), destacando sua visão de desafiar limites, perseguir metas ambiciosas e compromisso em desenvolver tecnologia pioneira de eletrodomésticos na busca por melhorar a vida cotidiana.

Sobre a Hisense

A Hisense é uma marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países, e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2457125/Hisense_Laser_TV_Go_Cinema_UEFA_EURO_2024.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2457126/Hisense_introducing_consumers_large_screen_TV_era.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2457127/Hisense_Laser_Smart_Mini_Projector_C1_Wins_1st_Readers_Award.jpg

FONTE Hisense