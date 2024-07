هايسنس تقدم تجربة المشاهدة العملاقة لبطولة UEFA EURO 2024™

كينغداو ، الصين ، 10 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- تقدم هايسنس ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية ، تجربة المشاهدة العملاقة الأفضل لبطولة اليورو (EURO) مع أجهزة تلفزيون "هايسنس 120 إل 9 إتش تراي كروما ليزر" (Hisense 120L9H TriChroma Laser) وأجهزة عرض "سي 1 ليزر سمارت ميني" (Laser Smart Mini C1)، مما يمهد لريادة مستقبلية تهيمن عليه أجهزة عرض الليزر على أساس الابتكارات الاستراتيجية "تكنولوجيا المستقبل" (Go Tech)، و"المشاهدة السينمائية" (Go Cinema)، و"الاستدامة الخضراء" (Go Green).

Hisense Laser TV, Go Cinema at UEFA EURO 2024™ Hisense is introducing consumers to the large-screen TV era Hisense Laser Smart Mini Projector C1 wins the 1st Readers Award 2024 by French tech media Les Numeriques

يجسد شعار "هايسنس ، أكثر من مجرد علامة تجارية" الالتزام بالتكنولوجيا التي تركز على راحة المستخدم والجودة الفائقة. بتقديم تجربة "الصورة الكبيرة" لبطولة "يويفا يورو 2024" (UEFA EURO 2024™)، تأخذ هايسنس المستهلكين للعصر الجديد من أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة. باعتبارها الشركة العالمية الرائدة رقم 1 في شحنات تلفزيون الليزر وشركة رائدة في عرض الليزر ، تقدم هايسنس مستويات جديدة من المشاهدة على الشاشات الكبيرة مع تلفزيون "120 إل 9 إتش ليزر" (120L9H).

تستخدم وحدة المعالجة بالليزر المبتكرة من هايسنس ضوء الليزر ثلاثي الألوان RGB (الأحمر والأخضر والأزرق) مع تقنية الإسقاط فائق القصر لتقديم صورة بجودة 4K مشرقة بقوة 3000 لومِن على شاشة بتقنية إلغاء تأثير الضوء المحيطي بحجم 120 بوصة. مع مجموعة الألوان الواسعة بنسبة 107٪ ودقة الألوان الفائقة ΔE≤1 ، تقدم شاشة الليزر الثورية صورًا ذات جودة سينمائية وتتضمن "وضع صانع الأفلام" (Filmmaker Mode). توفر مكبرات الصوت الأمامية بتقنية "دولبي آتموس" (Dolby Atmos) وقدرة 40 واط تجربة صوتية غامرة.

استمتع بمشاهدة كرة القدم في بطولة اليورو بصورة سلسة ناعمة مع تكنولوجيا "تقدير الحركة وتعويض الحركة" (MEMC) لعرض الحركة السلسة ، مع وقت استجابة للمعالجة الضبابية بالمايكروثانية وخفض للتأخير، مما يمنح المشاهد أفضل صورة سلسة وناعمة.

ترفع تلفزيونات "هايسنس ليزر" (Hisense Laser) تجربة المشاهدة المنزلية مع التركيز على الوعي البيئي والرفاهية مع ميزات مثل إزالة الضوء الأزرق الضار من مصدر الضوء لراحة العين حتى مع المشاهدة المستمرة لكرة القدم ، وتخفيض استهلاك الطاقة بالمقارنة مع شاشات "إل سي دي" الكبيرة. تم تصميم أجهزة تلفزيون الليزر لخفض انبعاثات الكربون وإمكانية إعادة التدوير العالية ، مما يخلق تجربة ترفيه منزلي صديقة للبيئة.

فازت شركة هايسنس مؤخرًا بجائزة القراء الأولى لعام 2024 في فئة الصور والفيديو التي تمنحها المؤسسة الإعلامية الفرنسية للتكنولوجيا "ليه نوميريك" (Les Numeriques) لجهاز عرض "سي 1 ليزر سمارت ميني" (Laser Smart Mini C1). هذا دليل على شعبية جهاز عرض "سي 1" (C1) بين المستهلكين والاعتراف بتفاني هايسنس على المدى الطويل في ابتكار منتجات الليزر.

باعتبارها شركة رائدة وقائدة في صناعة تلفزيون الليزر ، قدمت هايسنس تقنية الليزر النقية إلى مجال عرض الإسقاط المصغر ، مع جهاز "سي 1" (C1) على قمة منتجاتها. يقدم جهازعرض "سي 1" (C1) وليمة بصرية مع شاشة عرض بحجم 65-300 بوصة ، مدعومة بتكنولوجيا الإضاءة "تراي كروما ليزر" (TriChroma Laser) بتقنية 4K، وتعزز أي تجربة لمشاهدة كرة القدم مع وضوح مذهل وألوان نابضة بالحياة وتفاصيل غامرة ، مما يخلق الإحساس بأنك هناك على أرض الملعب.

يحول جهازعرض "سي 1" (C1) كل مساحة إلى سينما منزلية شخصية ، مثالية للاستمتاع بألعاب كرة القدم سواءً كانت غرفة النوم أو غرفة الأسرة أو الفناء أو المرأب. يمكنك الاعتماد على نظام تعديل "أوتوماجيك" (AutoMagic) سهل الاستخدام ونظام التشغيل الذكي "في آي دي إيه إيه" (VIDAA) لتوجيهك بسهولة للحصول على أفضل تجربة مشاهدة في أي وقت وفي أي مكان. ارفع مستوى تجربتك الصوتية باستخدام نظام مكبرات الصوت المخصص من "جي بي إل" (JBL)، مما يوفر جودة صوت فائقة الجودة.

تتعاون هايسنس مع "بطولة الأمم الأوروبية يويفا" (UEFA European Championship™) للمرة الثالثة على التوالي من خلال حملتها "مجد بلا حدود" ، مما يسلط الضوء على هدفها في دفع الحدود والسعي لتحقيق أهداف طموحة والالتزام بتطوير تكنولوجيا الأجهزة المنزلية الرائدة في السعي لتحسين الحياة اليومية.

نبذة عن هايسنس

تعتبر هايسنس إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة الأمم الأوروبية 2024 (UEFA EURO 2024™). وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، تحتل هايسنس المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى في شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024. وحققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية والحلول المعلوماتية الذكية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2457038/Hisense_Laser_TV_Go_Cinema_UEFA_EURO_2024.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2457039/Hisense_introducing_consumers_large_screen_TV_era.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2457040/Hisense_Laser_Smart_Mini_Projector_C1_Wins_1st_Readers_Award.jpg