Hisense umożliwia oglądanie mistrzostw UEFA EURO 2024™ z szerszej perspektywy

QINGDAO, Chiny, 10 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Hisense, światowy lider branży elektroniki użytkowej oraz sprzętu RTV i AGD, zapewnia najwyższą jakość obrazu na dużych ekranach podczas EURO dzięki telewizorowi laserowemu Hisense 120L9H TriChroma oraz miniprojektorowi Laser Smart Mini Projector C1, przygotowując grunt dla technologii wyświetlania laserowego zgodnie z hasłami Go Tech, Go Cinema i Go Green.

Slogan „Hisense - więcej niż marka" uosabia zaangażowanie spółki w technologię skoncentrowaną na użytkowniku i najwyższą jakość. Zapewniając szerszą perspektywę oglądającym mistrzostwa UEFA EURO 2024™, Hisense wprowadza konsumentów w nową erę telewizorów z dużym ekranem. Jako globalny lider sprzedaży telewizorów laserowych i pionier w dziedzinie wyświetlaczy laserowych Hisense zapewnia niespotykane wrażenia z oglądania na dużym ekranie dzięki telewizorom laserowym 120L9H.

Innowacyjny LPU (układ przetwarzania laserowego) opiera się na potrójnym kolorowym świetle laserowym RGB z technologią Ultra Short Throw, aby wyświetlać obraz 4K o jasności 3000 lumenów na 120-calowym ekranie antyrefleksyjnym. Rewolucyjny ekran laserowy wyposażony w tryb Filmmaker Mode, z szeroką gamą kolorów z pokryciem 107% palety barw oraz doskonałym odwzorowaniem kolorów ΔE≤1m wyświetla obraz w jakości kinowej. Dolby Atmos i głośnik 40W z membraną z przodu zapewniają immersyjny dźwięk.

Widzowie mogą cieszyć się płynnym obrazem podczas oglądania mistrzostw piłkarskich EURO dzięki technologii MEMC z mikrosekundowym rozmyciem czasu reakcji procesora i zmniejszonym opóźnieniem, które gwarantują niespotykaną płynność akcji.

Telewizory laserowe Hisense podnoszą jakość oglądania w domu, jednocześnie dbając o środowisko i dobre samopoczucie widzów dzięki takim funkcjom, jak usuwanie szkodliwego niebieskiego światła ze źródła światła dla komfortu oczu nawet podczas długotrwałego oglądania piłki nożnej oraz zmniejszone zużycie energii w porównaniu z dużymi ekranami LCD. Telewizory laserowe zostały zaprojektowane z myślą o niskim śladzie węglowym i wysokim wskaźniku recyklingu, co czyni je czołowymi produktami, jeśli chodzi o ekologiczną rozrywkę domową.

Miniprojektor Laser Smart Mini Projector C1 Hisense niedawno zdobył 1. nagrodę czytelników 2024 w kategorii foto i wideo przyznawaną przez francuski magazyn technologiczny Les Numeriques. Stanowi to potwierdzenie popularności C1 wśród konsumentów i uznanie dla długoterminowego zaangażowania Hisense w innowacje w zakresie produktów laserowych.

Jako pionier i lider w branży telewizorów laserowych Hisense wprowadził czystą technologię laserową do świata miniprojektorów, a C1 stanowi sztandarowy produkt w tym zakresie. Zapewniając wizualną ucztę dzięki wyświetlaczowi o przekątnej 65-300 cali, zasilanemu technologią światła laserowego 4K TriChroma, C1 wzbogaca wrażenia z oglądania piłki nożnej dzięki oszałamiającej wyrazistości, żywym kolorom i wciągającym szczegółom i tworzy wrażenie śledzenia meczu na żywo.

C1 zamienia każdą przestrzeń w osobiste kino domowe, idealne do oglądania meczów piłki nożnej w sypialni, salonie, na podwórku lub w garażu. Przyjazny dla użytkownika system regulacji AutoMagic i inteligentny system operacyjny VIDAA dają najlepsze wrażenia podczas oglądania w dowolnym miejscu i czasie. Wzbogacone wrażenia dźwiękowe zapewnia stworzony specjalnie system głośników JBL, który oferuje najwyższą jakość dźwięku.

Hisense po raz trzeci z rzędu jest partnerem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA™, a kampania „BEYOND GLORY" podkreśla obrany przez firmę cel przekraczania granic, realizacji ambitnych celów i dbałości o rozwój pionierskiej technologii urządzeń gospodarstwa domowego w dążeniu do poprawy codziennego życia.

Hisense

Hisense jest czołową międzynarodową marką urządzeń domowych i elektroniki użytkowej oraz oficjalnym partnerem UEFA EURO 2024™. Według rankingu Omnia, Hisense zajmuje 2. miejsce na świecie pod względem dostaw telewizorów i jest liderem w sprzedaży telewizorów 100" zarówno w 2023 r. jak i w pierwszym kwartale 2024 r. Firma cały czas dynamicznie się rozwija i obecnie działa już w 160 państwach, specjalizując się w produktach multimedialnych, urządzeniach RTV i AGD oraz inteligentnych rozwiązaniach IT.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2457038/Hisense_Laser_TV_Go_Cinema_UEFA_EURO_2024.jpg



Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2457039/Hisense_introducing_consumers_large_screen_TV_era.jpg



Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2457040/Hisense_Laser_Smart_Mini_Projector_C1_Wins_1st_Readers_Award.jpg