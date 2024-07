Hisense vous offre l'EURO 2024™ de l'UEFA comme au cinéma

QINGDAO, Chine, 10 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, un chef de file mondial de l'électronique grand public et de l'électroménager, propose le nec plus ultra en matière de visionnage de l'EURO sur grand écran avec son téléviseur laser 120L9H TriChroma et son mini projecteur laser intelligent C1, préparant ainsi un avenir dominé par l'affichage laser basé sur l'innovation stratégique Go Tech, Go Cinema et Go Green.

Le slogan "Hisense, More than a Brand" (Hisense, bien plus qu'une marque) incarne l'engagement de la marque en faveur d'une technologie centrée sur l'utilisateur et d'une qualité irréprochable. En offrant une expérience cinématographique pour l'EURO 2024™ de l'UEFA, Hisense fait entrer les consommateurs dans la nouvelle ère des téléviseurs grand écran. En tant que numéro un mondial des livraisons de téléviseurs laser et pionnier de l'affichage laser, Hisense offre une qualité supérieure de visionnage sur grand écran avec le téléviseur laser 120L9H.

Le LPU (unité de traitement laser) innovant de Hisense utilise la lumière laser tricolore RVB combinée à une focale ultra-courte pour projeter une image 4K avec une luminosité de 3 000 lumens sur un écran de 120 pouces rejetant la lumière ambiante. Avec une large gamme de couleurs à 107 % et une précision des couleurs supérieure ΔE≤1, l'écran laser révolutionnaire offre des visuels de qualité cinématographique et dispose du mode Filmmaker. Le Dolby Atmos et les haut-parleurs frontaux de 40 W offrent une expérience audio immersive.

Regardez l'action de l'EURO se dérouler en toute fluidité grâce à la technologie MEMC, avec un temps de réponse du processeur de l'ordre de la microseconde et un flou et un décalage réduits, ce qui permet au téléspectateur de profiter de l'action de la manière la plus souple et la plus fluide qui soit.

Les téléviseurs laser de Hisense améliorent l'expérience de visionnage à domicile tout en privilégiant la conscience environnementale et le bien-être grâce à des caractéristiques telles que l'élimination de la lumière bleue nocive de la source lumineuse pour le confort des yeux, même en cas de visionnage prolongé du football, et la réduction de la consommation d'énergie par rapport aux écrans LCD de grande taille. Les téléviseurs laser sont conçus pour avoir une faible empreinte carbone et être hautement recyclables, ce qui permet d'offrir un divertissement à domicile respectueux de l'environnement.

Hisense a récemment remporté le 1er Prix des lecteurs 2024 dans la catégorie photo et vidéo décerné par le média technologique français Les Numériques pour le mini projecteur laser intelligent C1. Cela démontre la popularité du C1 auprès des consommateurs et la reconnaissance de l'engagement à long terme de Hisense en faveur de l'innovation des produits laser.

En tant que pionnier et chef de file du secteur des téléviseurs laser, Hisense a introduit la technologie laser pure dans le domaine de la mini-projection, avec le C1 au sommet de son offre. Offrant un véritable régal pour les yeux, avec son affichage de 65 à 300 pouces, doté de la technologie lumineuse laser 4K TriChroma, le C1 améliore l'expérience de visionnage du football avec une clarté étonnante, des couleurs vibrantes et des détails immersifs, donnant l'impression d'être sur le terrain.

Le C1 transforme chaque espace en un cinéma à domicile privé, idéal pour profiter des matchs de football, que ce soit dans la chambre à coucher, le salon, le jardin ou le garage. Le système de réglage convivial AutoMagic et le système d'exploitation intelligent VIDAA vous guident sans effort pour vous offrir la meilleure expérience de visionnage à tout moment et en tout lieu. Améliorez votre expérience audio avec le système de haut-parleurs sur mesure JBL, qui offre une qualité sonore de premier ordre.

Hisense s'associe pour la troisième fois consécutive au Championnat d'Europe de l'UEFA™ avec sa campagne "BEYOND GLORY", soulignant sa volonté de repousser les limites, d'aspirer à des objectifs ambitieux et de s'engager à développer une technologie pionnière dans le domaine de l'électroménager dans le but d'améliorer la vie quotidienne.

À propos de Hisense

Hisense est un chef de file mondial de l'électroménager et de l'électronique grand public, et un partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense s'est classé numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier trimestre 2024. L'entreprise a rapidement renforcé sa présence dans plus de 160 pays et se spécialise dans les biens multimédia, les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes.

