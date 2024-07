하이센스, 대화면 TV로 UEFA Euro 2024™ 실감 나는 시청 경험 선사

칭다오, 중국 2024년 7월 10일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 가전 및 소비자 가전 분야의 글로벌 선도기업 하이센스가 Hisense 120L9H TriChroma 레이저 TV 와 레이저 스마트 미니 프로젝터 C1으로 UEFA Euro 2024™ 시청자들에게 궁극의 대화면 TV 시청 경험을 선사하고 있다. '고테크, 고시네마, 고그린(Go Tech, Go Cinema and Go Green)'을 중심으로 한 전략적 혁신을 바탕으로 레이저 디스플레이가 이끄는 미래를 준비하고 있는 가운데 이뤄낸 또 다른 성과다.

최근 선보인 새로운 브랜드 슬로건인 '브랜드 그 이상의 하이센스(Hisense, More than a Brand)'에 사용자 중심의 기술과 최고의 품질에 대한 약속을 담았듯이 하이센스는 UEFA EURO 2024™를 '대화면'으로 즐길 수 있게 시청자들에게 대형 스크린 TV의 새로운 시대를 열어가고 있다. 레이저 TV 출하량 세계 1위이자 레이저 디스플레이 분야 리더인 하이센스는 120L9H 레이저 TV를 통해 새로운 차원의 대화면 시청 기회를 제공한다.

Hisense Laser TV, Go Cinema at UEFA EURO 2024™ (PRNewsfoto/Hisense) Hisense is introducing consumers to the large-screen TV era (PRNewsfoto/Hisense) Hisense Laser Smart Mini Projector C1 wins the 1st Readers Award 2024 by French tech media Les Numeriques (PRNewsfoto/Hisense)

하이센스의 혁신적인 '레이저 처리 장치(LPU)'는 초단초점(UST) 기술이 적용된 RGB 3색 레이저 광을 사용해 3000루멘의 밝은 4K 이미지를 120인치 주변광 제거 스크린에 투사한다. 107%의 넓은 색 영역과 ΔE≤1의 뛰어난 색 정확도를 자랑하는 이 혁신적인 레이저 디스플레이는 영화관 수준의 화면을 보여주고, 콘텐츠가 의도한 영화의 모습을 가정에서 유지하는 '영화 제작자 모드(Filmmaker Mode)를 지원한다. 또 Dolby Atmos와 40W 전면 스피커는 시청자들이 몰입감 넘치는 오디오를 만끽할 수 있게 해준다.

마이크로초(100만분의 1초)의 프로세서 응답 시간으로 흐릿한 화면과 지연 문제를 줄여 가장 부드럽고 유연한 움직임을 보여주는 부드러운 모션 MEMC 기술은 시청자가 유로 축구 경기를 매끄럽게 시청할 수 있게 해준다.

하이센스는 또 레이저 TV는 광원에서 유해한 청색광을 제거함으로써 시청자는 장시간 축구를 시청하더라도 눈이 편한 상태로 시청할 수 있다. 동시에 하이센스는 다른 대형 LCD 스크린에 비해 에너지 소비를 줄이는 등 환경 보호와 웰빙에 중점을 두면서 가정에서의 시청 경험을 향상시켰다. 레이저 TV는 탄소 배출량이 적고 재활용이 쉽게 되도록 설계해 친환경 홈 엔터테인먼트를 선도한다.

하이센스는 최근 레이저 스마트 미니 프로젝터 C1로 프랑스 기술 매체 '레뉴메리끄'가 수여하는 제1회 '리더스 어워드 2024(Readers Award 2024)' 사진 및 비디오 부문에서 수상했다. 이는 소비자들 사이에서 C1의 인기와 레이저 제품 혁신에 대한 하이센스의 오랜 헌신이 인정받았다는 걸 보여주는 증거다.

레이저 TV 산업의 선구자이자 리더인 하이센스가 미니 프로젝션 영역에 도입한 순수 레이저 기술은 C1로 정점을 찍었다고 할 수 있다. 4K TriChroma 레이저 광 기술로 구동되는 65~300인치 디스플레이로 시각적 즐거움을 선사하는 C1은 놀라운 선명함, 생생한 색상, 몰입감 넘치는 디테일로 모든 축구 시청 경험을 향상시켜 경기장에 있는 듯한 느낌을 안겨준다.

C1은 침실, 거실, 마당, 차고 등 모든 공간을 개인 홈 시네마로 바꿔주기 때문에 축구 경기를 즐기기에 이상적인 제품이다. 사용자 친화적인 AutoMagic 조정 시스템과 VIDAA 스마트 OS는 장소와 시간에 상관없이 손쉽게 최고의 시청 경험을 맛볼 수 있게 해준다. 여기에 최고급 음질의 JBL 맞춤형 스피커 시스템은 오디오 경험을 크게 높여준다.

하이센스는 한계를 뛰어넘고, 야심찬 목표 달성을 갈망하고, 일상생활을 개선하기 위해 선구적인 가전 기술을 개발하려는 노력을 잘 보여주는 '비욘드 글로리(BEYOND GLORY)' 캠페인으로 3년 연속 UEFA European Championship™에 파트너로 참여하고 있다.

하이센스 소개

하이센스는 선도적인 글로벌 가전 및 소비자 가전 브랜드이자 UEFA EURO 2024™의 공식 파트너다. 시장조사 전문기업인 옴디아에 따르면 하이센스는 2023년과 2024년 1분기에 모두 TV 출하량 세계 2위, 100인치 TV 출하량 세계 1위를 차지했다. 현재 빠르게 사업을 확장하면서 160여 개 국가에서 사업을 운영하고 있으며, 멀티미디어, 가전, 지능형 IT 정보 제품을 전문으로 한다.

