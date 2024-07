Hisense Hadirkan Tayangan Pertandingan UEFA EURO 2024™ pada Layar Besar

QINGDAO, Tiongkok, 10 Juli 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, pemimpin industri perangkat rumah tangga dan alat elektronik dunia, menghadirkan tayangan pertandingan EURO pada layar TV berukuran besar lewat produk Hisense 120L9H TriChroma Laser TV dan Laser Smart Mini Projector C1. Hisense mempersiapkan sebuah masa depan yang dipimpin layar Laser dengan konsep inovasi strategis "Go Tech, Go Cinema and Go Green".