Hisense presenta grandes imágenes para ver la UEFA EURO 2024™

QINGDAO, China, 10 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, presenta lo último para ver la Eurocopa en TV grande con el televisor láser 120L9H TriChroma y el Mini Proyector Láser Smart C1 de Hisense, y prepara un futuro liderado por la pantalla láser basado en la innovación estratégica de Go Tech, Go Cinema y Go Green (tecnología, cine y ecología).

"Hisense, más que una marca" representa el compromiso con la tecnología centrada en los usuarios y en la máxima calidad. Al ofrecer la experiencia de "grandes imágenes" para la UEFA EURO 2024™, Hisense presenta a los consumidores la nueva era de los televisores de pantalla grande. En su calidad de líder mundial en envíos de televisores láser y pionera en pantallas láser, Hisense ofrece nuevos niveles para ver en pantalla grande con el televisor láser 120L9H.

La innovadora unidad de procesamiento láser (LPU, por sus siglas en inglés) de Hisense utiliza luz láser RGB de triple color con tecnología Ultra Short Throw para proyectar una imagen 4K brillante de 3000 lúmenes en una pantalla de 120 pulgadas que rechaza la luz ambiental. La revolucionaria pantalla láser tiene una gran variedad cromática del 107 %, una precisión superior del color de ΔE≤1, y ofrece imágenes de calidad cinematográfica e incorpora el modo cine. Dolby Atmos y los altavoces frontales de 40 W proporcionan una experiencia de audio envolvente.

Vea cómo se desarrolla la acción futbolística de la Eurocopa sin interrupciones gracias a la tecnología MEMC de movimiento fluido, que reduce el desenfoque y el retraso en el tiempo de respuesta del procesador en microsegundos, lo que ofrece al espectador una acción más fluida y uniforme.

Los televisores láser de Hisense elevan la experiencia pare ver eventos en el hogar, a la vez que se centran en la conciencia ambiental y el bienestar. Tienen características como la eliminación de la luz azul dañina de la fuente de luz para comodidad de la vista (incluso al ver fútbol de forma continua), y la reducción del consumo de energía en comparación con las grandes pantallas LCD. Los televisores láser están diseñados para dejar una baja huella de carbono y ser altamente reciclables, lo que los hace líderes del entretenimiento doméstico respetuoso con el medio ambiente.

Hisense ha ganado recientemente el primer premio Readers 2024 en la categoría de foto y video, otorgado por el medio tecnológico francés Les Numeriques, por el Mini Proyector Láser Smart C1. Este premio es un testimonio de la popularidad del C1 entre los consumidores y el reconocimiento de la dedicación a largo plazo de Hisense a la innovación de productos láser.

Hisense es pionero y líder en el sector de los televisores láser, y ha introducido la tecnología láser pura en el ámbito de la miniproyección, con el C1 en la cima de su oferta. Gracias a su pantalla de 65-300 pulgadas, con tecnología de luz láser 4K TriChroma, el C1 mejora cualquier experiencia para ver fútbol, con una claridad asombrosa, colores vibrantes y detalles envolventes, lo que genera la sensación de estar allí mismo, en el campo de juego.

El C1 convierte cada espacio en un cine personal hogareño, ideal para disfrutar de los partidos de fútbol, ya sea en el dormitorio, la sala de estar, el patio o el garaje. El sencillo sistema de ajuste AutoMagic y el sistema operativo inteligente VIDAA guían sin esfuerzo para que disfrute de la mejor experiencia visual en cualquier momento y lugar. Eleve su experiencia de audio con el sistema de altavoces personalizados JBL, que ofrece una calidad de sonido de primera clase.

Hisense se asocia por tercera vez consecutiva a la UEFA European Championship™ con su campaña "BEYOND GLORY" (Más allá de la gloria), y destaca su objetivo de superar los límites, aspirar a metas ambiciosas y su compromiso con el desarrollo de tecnología pionera en electrodomésticos para mejorar la vida cotidiana.

Acerca de Hisense

Hisense es una marca líder mundial de electrodomésticos y electrónica de consumo y es socia oficial de la UEFA EURO 2024™. Según Omdia, Hisense ocupa el segundo puesto mundial en envíos de televisores y el primero en televisores de 100", tanto en 2023 como en el primer trimestre de 2024. La empresa se ha expandido rápidamente hasta operar en más de 160 países y está especializada en productos multimedia, electrodomésticos e información de TI.

