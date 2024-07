Hisense prináša sledovanie UEFA EURO 2024™ na veľkej obrazovke

QINGDAO, Čína, 10. júla 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, svetový líder v oblasti spotrebnej elektroniky a spotrebičov, prináša to najlepšie v sledovaní EURO vo veľkom s laserovým televízorom Hisense 120L9H TriChroma a laserovým inteligentným mini projektorom C1, čím pripravuje budúcnosť pod vedením laserovej obrazovky založenej na strategickej inovácii Go Tech, Go Cinema a Go Green.

Hisense Laser TV, Go Cinema at UEFA EURO 2024™ Hisense is introducing consumers to the large-screen TV era Hisense Laser Smart Mini Projector C1 wins the 1st Readers Award 2024 by French tech media Les Numeriques

Slogan „Hisense, viac než značka" stelesňuje záväzok k technológii orientovanej na používateľa a najvyššej kvalite. Hisense prináša zážitok z „veľkého obrazu" pre UEFA EURO 2024™ a pozýva spotrebiteľov do novej éry televízorov s veľkou obrazovkou. Hisense ako svetová jednotka v dodávkach laserových televízorov a priekopník laserových obrazoviek prináša s laserovým televízorom 120L9H nové úrovne sledovania na veľkej obrazovke.

Inovatívna LPU (laserová procesorová jednotka) Hisense využíva trojfarebné laserové svetlo RGB s technológiou Ultra Short Throw na premietanie 3000 lúmenov jasného, 4K obrazu na 120-palcovú obrazovku s potlačením okolitého svetla. Vďaka širokému farebnému gamutu 107 % a vynikajúcej presnosti farieb ΔE≤1 poskytuje revolučný laserový displej obraz v kinematografickej kvalite a je vybavený režimom Filmmaker Mode. Dolby Atmos a 40 W predné reproduktory poskytujú pohlcujúci zvukový zážitok.

Sledujte nerušene vývoj futbalových akcií EURO s technológiou MEMC s plynulým pohybom, s mikrosekundovou odozvou procesora a zníženým rozmazaním a oneskorením, ktoré poskytujú divákom to najplynulejšie dianie.

Laserové televízory Hisense zvyšujú zážitok z domáceho sledovania a zároveň myslia na životné prostredie a zdravie vďaka funkciám, ako je odstránenie škodlivého modrého svetla pre pohodlie očí aj pri nepretržitom sledovaní futbalu a znížená spotreba energie v porovnaní s veľkými LCD obrazovkami. Laserové televízory sú navrhnuté s ohľadom na nízku uhlíkovú stopu a vysokú recyklovateľnosť, takže stoja na čele domácej zábavy šetrnej k životnému prostrediu.

Spoločnosť Hisense nedávno vyhrala 1. cenu čitateľov 2024 v kategórii fotografia a video, ktorú jej udelilo francúzske technologické médium Les Numeriques za laserový inteligentný mini projektor C1. To dokazuje popularitu C1 medzi spotrebiteľmi a uznanie dlhodobej oddanosti spoločnosti Hisense voči inovácii laserových produktov.

Ako priekopník a líder v odvetví laserových televízorov spoločnosť Hisense zaviedla čistú laserovú technológiu do oblasti miniprojektorov, pričom C1 je vrcholom jej ponuky. Vďaka 65- až 300-palcovému displeju poháňanému laserovou svetelnou technológiou 4K TriChroma prináša model C1 vizuálne hody a umocňuje zážitok zo sledovania futbalu s ohromujúcou čistotou, živými farbami a pohlcujúcimi detailmi, takže vytvára pocit, ako keby ste boli priamo na ihrisku.

Model C1 premení každý priestor na osobné domáce kino, ideálne na vychutnanie si futbalových zápasov, nech ste v spálni, obývačke, na dvore alebo v garáži. Užívateľsky prívetivý systém nastavenia AutoMagic a inteligentný OS VIDAA vás jednoducho sprevádzajú, aby ste získali najlepší zážitok zo sledovania kedykoľvek a kdekoľvek. Zvýšte svoj zvukový zážitok s reproduktorovým systémom JBL na mieru, ktorý poskytuje špičkovú kvalitu zvuku.

Hisense je partnerom už tretie po sebe nasledujúce majstrovstvá Európy UEFA™ so svojou kampaňou „BEYOND GLORY", ktorá zdôrazňuje svoj cieľ posúvať hranice, snažiť sa o ambiciózne ciele a odhodlanie vyvíjať priekopnícku technológiu domácich spotrebičov v snahe o zlepšenie každodenného života.

O spoločnosti Hisense

Hisense je poprednou svetovou značkou domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky a oficiálnym partnerom UEFA EURO 2024™. Podľa spoločnosti Omdia sa spoločnosť Hisense umiestnila v roku 2023 aj v 1. štvrťroku 2024 na 2. mieste v celosvetovom meradle v oblasti dodávok televízorov a na 1. mieste v segmente 100-palcových televízorov. Spoločnosť sa rýchlo rozšírila a pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na multimediálny tovar, domáce spotrebiče a inteligentné IT informácie.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2457038/Hisense_Laser_TV_Go_Cinema_UEFA_EURO_2024.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2457039/Hisense_introducing_consumers_large_screen_TV_era.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2457040/Hisense_Laser_Smart_Mini_Projector_C1_Wins_1st_Readers_Award.jpg