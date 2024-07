Hisense bringt das große Bild beim Anschauen der UEFA EURO 2024™

QINGDAO, China, 9. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, bringt mit dem Hisense 120L9H TriChroma Laser TV und dem Laser Smart Mini Projector C1 das ultimative EURO Big TV-Erlebnis und bereitet eine Zukunft vor, die von Laser-Displays angeführt wird und auf der strategischen Innovation von Go Tech, Go Cinema und Go Green basiert.

Hisense Laser TV, Go Cinema at UEFA EURO 2024™ Hisense is introducing consumers to the large-screen TV era Hisense Laser Smart Mini Projector C1 wins the 1st Readers Award 2024 by French tech media Les Numeriques

„Hisense, mehr als eine Marke" verkörpert das Engagement für benutzerorientierte Technologie und höchste Qualität. Mit dem „Großbild"-Erlebnis für die UEFA EURO 2024™ führt Hisense die Verbraucher in die neue Ära der Großbildfernseher ein. Als weltweite Nr. 1 bei Laser-TV-Lieferungen und Pionier bei Laser-Displays bietet Hisense mit dem Laser-TV 120L9H eine neue Dimension der Großbilddarstellung.

Die innovative LPU (Laser Processing Unit) von Hisense verwendet RGB-Dreifarben-Laserlicht mit Ultra Short Throw-Technologie, um ein helles 4K-Bild mit 3000 Lumen auf einen 120-Zoll-Bildschirm mit Umgebungslichtunterdrückung zu projizieren. Mit einem großen Farbumfang von 107 % und einer überragenden Farbgenauigkeit ΔE≤1 liefert das revolutionäre Laser-Display Bilder in Kinoqualität und verfügt über den Filmmaker-Modus. Dolby Atmos und 40-Watt-Lautsprecher an der Vorderseite sorgen für ein beeindruckendes Klangerlebnis.

Verfolgen Sie die Fußball-Europameisterschaft mit der Smooth-Motion-MEMC-Technologie, bei der die Reaktionszeit des Prozessors auf den Mikrosekundenbereich gesenkt wird, so dass der Zuschauer das Spielgeschehen in einem flüssigen Tempo verfolgen kann.

Hisense Laser-Fernseher verbessern das Seherlebnis zu Hause und konzentrieren sich gleichzeitig auf Umweltbewusstsein und Wohlbefinden mit Funktionen wie der Entfernung von schädlichem blauem Licht aus der Lichtquelle, um die Augen auch bei längerem Fußballschauen zu schonen, und einem geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu großen LCD-Bildschirmen. Laser-Fernseher sind so konzipiert, dass sie einen geringen CO2-Fußabdruck hinterlassen und in hohem Maße recycelbar sind, was sie zu einem umweltfreundlichen Gerät für Home Entertainment macht.

Hisense hat vor kurzem den 1. Leserpreis 2024 in der Kategorie Foto und Video gewonnen, der von dem französischen Online-Tech-Magazin Les Numeriques für den Laser Smart Mini-Projektor C1 verliehen wird. Dies ist ein Beweis für die Beliebtheit des C1 bei den Verbrauchern und eine Anerkennung des langfristigen Engagements von Hisense für die Innovation von Laserprodukten.

Als Pionier und Marktführer in der Laser-TV-Branche hat Hisense die reine Lasertechnologie in den Bereich der Mini-Projektion eingeführt, wobei der C1 die Spitze des Angebots darstellt. Mit seinem 65-300-Zoll-Display, das von der 4K TriChroma Laser-Lichttechnologie angetrieben wird, bietet der C1 ein visuelles Erlebnis mit atemberaubender Klarheit, lebendigen Farben und beeindruckenden Details, die dem Zuschauer das Gefühl vermitteln, dass er sich direkt auf dem Spielfeld befindet.

Der C1 verwandelt jeden Raum in ein persönliches Heimkino, ideal um Fußballspiele zu genießen, egal ob im Schlafzimmer, im Familienzimmer, im Garten oder in der Garage. Das benutzerfreundliche AutoMagic-Einstellsystem und das intelligente Betriebssystem VIDAA helfen Ihnen mühelos dabei, jederzeit und überall das beste Seherlebnis zu erzielen. Erhöhen Sie Ihr Klangerlebnis mit dem maßgefertigten Lautsprechersystem von JBL, das eine erstklassige Klangqualität liefert.

Hisense ist zum dritten Mal in Folge Partner der UEFA European Championship™ und unterstreicht mit der Kampagne „BEYOND GLORY" sein Bestreben, Grenzen zu überschreiten, ehrgeizige Ziele anzustreben und sich für die Entwicklung fortschrittlicher Haushaltsgerätetechnologie einzusetzen, um das tägliche Leben zu verbessern.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024™. Laut Omdia rangiert Hisense auf Platz 2 der verkauften TV-Geräte weltweit und auf Platz 1 beim Absatz von 100-Zoll-TV-Geräten, sowohl 2023 als auch im 1. Quartal 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2457038/Hisense_Laser_TV_Go_Cinema_UEFA_EURO_2024.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2457039/Hisense_introducing_consumers_large_screen_TV_era.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2457040/Hisense_Laser_Smart_Mini_Projector_C1_Wins_1st_Readers_Award.jpg