Společnost Hisense divákům umožňuje sledovat zápasy UEFA EURO 2024™ skutečně ve velkém

ČCHING-TAO, Čína, 10. července 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Hisense, světový lídr v oblasti výroby a prodeje spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, poskytuje divákům prostřednictvím svého laserového televizoru Hisense 120L9H TriChroma a laserového miniprojektoru C1 dokonalé zážitky při sledování šampionátu EURO ve velkém formátu a definuje tak budoucnost velkoplošných zobrazovacích zařízení s laserovými technologiemi, která využívají strategické inovace jako Go Tech, Go Cinema nebo Go Green.

Heslo „Hisense, More than a Brand" (Hisense není pouhá značka) potvrzuje odhodlání této společnosti poskytovat technologie zaměřené na uživatele a špičkovou kvalitu výrobků. Příslibem „velkoplošných" zážitků při sledování šampionátu UEFA EURO 2024™ společnost Hisense diváky uvádí do zcela nové éry velkoplošných televizorů. Jakožto celosvětová jednička v oblasti prodeje laserových televizorů a průkopník v oblasti návrhu laserových displejů společnost Hisense posouvá svým laserovým televizorem 120L9H zážitky z velkých obrazovek na zcela novou úroveň.

Inovativní jednotka LPU (laser processing unit) společnosti Hisense využívá tříbarevného RGB laseru s technologií Ultra Short Throw, aby jeho prostřednictvím vykreslila na obrazovce s úhlopříčkou 120 palců (305 cm) za podpory funkce potlačení okolního světla obraz s rozlišením 4K a s jasem až 3000 lumenů. Revoluční laserový displej s širokým barevným gamutem o objemu 107 % a vynikající přesností barev s odchylkou ΔE≤1 poskytuje obraz v kvalitě srovnatelné s kinem a je vybaven režimem Filmmaker Mode. Působivý a pohlcující zvukový zážitek zajišťuje podpora systému Dolby Atmos a na diváka nasměrované reproduktory s výkonem 40 W.

Technologie MEMC, zajišťující plynulý obraz s délkou odezvy procesoru v řádu mikrosekund, která snižuje jeho rozmazání a zpoždění, umožňuje divákovi sledovat fotbalové zápasy šampionátu EURO s maximální možnou plynulostí i v případě těch nejrychlejších fotbalových momentů.

Laserové televizory Hisense posouvají laťku v oblasti domácího sledování fotbalových utkání a zároveň se zaměřují na ohleduplnost k životnímu prostředí a diváckou pohodu. Toho dosahují funkcemi jako možnost filtrování škodlivého modrého světla, která zajišťuje pohodlí vašich očí i při dlouhodobém sledování fotbalu, nebo nižší spotřebou energie ve srovnání s velkoplošnými televizory s LCD technologií. Laserové televizory jsou navrženy tak, aby zohledňovaly nízkou uhlíkovou stopu a vysokou recyklovatelnost, a představují tak špičku v oblasti ekologické domácí zábavy.

Společnost Hisense nedávno za svůj laserový projektor Smart Mini C1 získala nejvyšší ocenění v kategorii foto a video při udílení čtenářských cen Readers Award 2024, které uděluje francouzský technický magazín Les Numeriques. Toto ocenění svědčí nejenom o oblíbenosti modelu C1 mezi spotřebiteli, ale jde také o uznání dlouhodobého úsilí společnosti Hisense o inovace produktů s laserovými technologiemi.

Jakožto průkopník a lídr v oblasti laserových televizorů uvedla společnost Hisense v oblasti miniaturních projektorů jako první produkty, které používají výhradně laserové technologie, přičemž model C1 představuje v její nabídce naprostou špičku. Model C1 je díky technologii 4K TriChroma Laser Light schopen nabídnout obraz o úhlopříčce 65-300 palců (1,6-7,6 m). Jde se o vizuální zážitek, který umocňuje sledování fotbalu ohromující čistotou obrazu, živými barvami a pozoruhodnými detaily, takže máte pocit, že jste se ocitli přímo na hřišti.

Projektor C1 dokáže libovolné prostory proměnit v osobní domácí kino, které je ideální pro sledování fotbalových zápasů, ať už jde o ložnici, obývací pokoj, dvůr nebo například garáž. Uživatelsky přívětivý systém nastavení AutoMagic a inteligentní operační systém VIDAA vám bez sebemenší námahy zajistí ty nejlepší divácké zážitky, a to kdykoliv a kdekoliv. Své zvukové zážitky pak můžete vylepšit pomocí na míru navrženého systému reproduktorů JBL, který zaručuje prvotřídní kvalitu zvuku.

Společnost Hisense je se svou aktuální kampaní „BEYOND GLORY" partnerem Mistrovství Evropy UEFA™ již potřetí v řadě. Kampaň zdůrazňuje její snahu posouvat hranice možností, úsilí dosahovat ambiciózních cílů a odhodlání vyvíjet revoluční technologie pro domácí spotřebiče s cílem zlepšování každodenního života.

O společnosti Hisense

Hisense je přední světovou značkou domácích spotřebičů a spotřební elektroniky a oficiálním partnerem šampionátu UEFA EURO 2024™. Podle údajů společnosti Omdia se značka Hisense v roce 2023 i v prvním čtvrtletí roku 2024 umístila na 2. místě žebříčku celkového celosvětového prodeje televizorů a na 1. místě v kategorii televizorů s úhlopříčkou 100". Společnost prošla rychlou expanzí a nyní působí ve více než 160 zemích, přičemž se specializuje na multimediální produkty, domácí spotřebiče a inteligentní informační technologie.

