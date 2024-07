Hisense предлагает смотреть UEFA EURO 2024™ крупным планом

ЦИНДАО, Китай, 10 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, мировой лидер в области потребительской электроники и бытовой техники, предлагает максимальные на Чемпионате Европы лазерные телевизоры Hisense 120L9H TriChroma и лазерные мини-проекторы Smart C1, готовящие будущее на основе лазерного дисплея, основанного на стратегических инновациях Go Tech, Go Cinema и Go Green.

«Hisense, больше, чем бренд» воплощает в себе приверженность ориентированным на пользователя технологиям и высочайшему качеству. Предоставляя «крупный план» для UEFA EURO 2024™, Hisense знакомит потребителей с новой эрой телевизоров с большим экраном. Являясь мировым лидером в поставках лазерных телевизоров и пионером в области лазерных дисплеев, Hisense обеспечивает новые уровни просмотра на большом экране благодаря 120L9H Laser TV.

Инновационный LPU (лазерный модуль обработки световых сигналов) Hisense использует трехцветный лазерный свет RGB с технологией Ultra Short Throw для проецирования яркого 4K-изображения 3000 люмен на 120-дюймовый экран, который отражает окружающий свет. Революционный лазерный дисплей с широкой цветовой гаммой 107% и превосходной точностью цветопередачи ΔE≤1 обеспечивает визуальные эффекты кинематографического качества и поддерживает режим Filmmaker Mode. Dolby Atmos и фронтальные динамики мощностью 40 Вт обеспечивают захватывающее звучание.

Наблюдайте за футбольным действием EUROS, разворачивающимся с помощью технологии плавного движения MEMC, с уменьшенным временем отклика микросекундного процессора и задержкой, предоставляющей зрителю самое органичное зрелище.

Лазерные телевизоры Hisense улучшают домашний просмотр, уделяя особое внимание заботе об окружающей среде и благополучию, благодаря таким функциям, как удаление вредного синего света из источника света для комфорта глаз даже при постоянном просмотре футбола и снижение потребления энергии по сравнению с большими ЖК-экранами. Лазерные телевизоры рассчитаны на низкий углеродный след и высокую перерабатываемость, что обеспечивает экологичные домашние развлечения.

Компания Hisense недавно получила 1-ю премию Readers Award 2024 в категории фото и видео от французского технологического издания Les Numeriques за лазерный мини-проектор Smart C1. Это свидетельствует о популярности C1 среди потребителей и признании долгосрочной приверженности Hisense инновациям в области лазерных продуктов.

Являясь пионером и лидером в индустрии лазерного телевидения, компания Hisense представила чистую лазерную технологию в области мини-проекции, а C1 является лучшим из предложений. Благодаря 65-300-дюймовому дисплею, оснащенному технологией света 4K TriChroma Laser, C1 улучшает любой просмотр футбола с потрясающей четкостью, яркими цветами и захватывающими деталями, создавая ощущение, что вы находитесь прямо на поле.

C1 превращает каждое пространство в личный домашний кинотеатр, идеально подходящий для просмотра футбольных матчей, будь то спальня, гостиная, двор или гараж. Удобная система настройки AutoMagic и интеллектуальная ОС VIDAA помогут вам без труда обеспечить лучший просмотр в любое время и в любом месте. Повысьте качество звука с помощью встроенной акустической системы JBL, обеспечивающей первоклассное качество аудио.

Hisense в третий раз подряд участвует в Чемпионате Европы УЕФА в рамках кампании BEYOND GLORY, подчеркивая свою цель раздвинуть границы, стремиться к амбициозным целям и разработке новаторских технологий бытовой техники, чтобы улучшить повседневную жизнь.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

