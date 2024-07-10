Hisense предлагает смотреть UEFA EURO 2024™ крупным планом

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Hisense

Jul 10, 2024, 10:17 ET

ЦИНДАО, Китай, 10 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, мировой лидер в области потребительской электроники и бытовой техники, предлагает максимальные на Чемпионате Европы лазерные телевизоры Hisense 120L9H TriChroma и лазерные мини-проекторы Smart C1, готовящие будущее на основе лазерного дисплея, основанного на стратегических инновациях Go Tech, Go Cinema и Go Green

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Hisense Laser TV, Go Cinema at UEFA EURO 2024™
Hisense Laser TV, Go Cinema at UEFA EURO 2024™
Hisense is introducing consumers to the large-screen TV era
Hisense is introducing consumers to the large-screen TV era
Hisense Laser Smart Mini Projector C1 wins the 1st Readers Award 2024 by French tech media Les Numeriques
Hisense Laser Smart Mini Projector C1 wins the 1st Readers Award 2024 by French tech media Les Numeriques

«Hisense, больше, чем бренд» воплощает в себе приверженность ориентированным на пользователя технологиям и высочайшему качеству. Предоставляя «крупный план» для UEFA EURO 2024™, Hisense знакомит потребителей с новой эрой телевизоров с большим экраном. Являясь мировым лидером в поставках лазерных телевизоров и пионером в области лазерных дисплеев, Hisense обеспечивает новые уровни просмотра на большом экране благодаря 120L9H Laser TV.

Инновационный LPU (лазерный модуль обработки световых сигналов) Hisense использует трехцветный лазерный свет RGB с технологией Ultra Short Throw для проецирования яркого 4K-изображения 3000 люмен на 120-дюймовый экран, который отражает окружающий свет. Революционный лазерный дисплей с широкой цветовой гаммой 107% и превосходной точностью цветопередачи ΔE≤1 обеспечивает визуальные эффекты кинематографического качества и поддерживает режим Filmmaker Mode. Dolby Atmos и фронтальные динамики мощностью 40 Вт обеспечивают захватывающее звучание.

Наблюдайте за футбольным действием EUROS, разворачивающимся с помощью технологии плавного движения MEMC, с уменьшенным временем отклика микросекундного процессора и задержкой, предоставляющей зрителю самое органичное зрелище.

Лазерные телевизоры Hisense улучшают домашний просмотр, уделяя особое внимание заботе об окружающей среде и благополучию, благодаря таким функциям, как удаление вредного синего света из источника света для комфорта глаз даже при постоянном просмотре футбола и снижение потребления энергии по сравнению с большими ЖК-экранами. Лазерные телевизоры рассчитаны на низкий углеродный след и высокую перерабатываемость, что обеспечивает экологичные домашние развлечения.

Компания Hisense недавно получила 1-ю премию Readers Award 2024 в категории фото и видео от французского технологического издания Les Numeriques за лазерный мини-проектор Smart C1. Это свидетельствует о популярности C1 среди потребителей и признании долгосрочной приверженности Hisense инновациям в области лазерных продуктов.

Являясь пионером и лидером в индустрии лазерного телевидения, компания Hisense представила чистую лазерную технологию в области мини-проекции, а C1 является лучшим из предложений. Благодаря 65-300-дюймовому дисплею, оснащенному технологией света 4K TriChroma Laser, C1 улучшает любой просмотр футбола с потрясающей четкостью, яркими цветами и захватывающими деталями, создавая ощущение, что вы находитесь прямо на поле.

C1 превращает каждое пространство в личный домашний кинотеатр, идеально подходящий для просмотра футбольных матчей, будь то спальня, гостиная, двор или гараж. Удобная система настройки AutoMagic и интеллектуальная ОС VIDAA помогут вам без труда обеспечить лучший просмотр в любое время и в любом месте. Повысьте качество звука с помощью встроенной акустической системы JBL, обеспечивающей первоклассное качество аудио.

Hisense в третий раз подряд участвует в Чемпионате Европы УЕФА в рамках кампании BEYOND GLORY, подчеркивая свою цель раздвинуть границы, стремиться к амбициозным целям и разработке новаторских технологий бытовой техники, чтобы улучшить повседневную жизнь.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2457038/Hisense_Laser_TV_Go_Cinema_UEFA_EURO_2024.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2457039/Hisense_introducing_consumers_large_screen_TV_era.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2457040/Hisense_Laser_Smart_Mini_Projector_C1_Wins_1st_Readers_Award.jpg

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