A Huawei ajuda operadoras globais a monetizar tokens com integração de serviços, redes e computação

XANGAI, 25 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Na MWC Shanghai deste ano, a Huawei apresenta suas mais recentes inovações, que integram serviços, redes e computação para impulsionar o crescimento em termos de bytes e tokens, ajudando o setor de telecomunicações a aproveitar as oportunidades oferecidas pela rápida evolução dos modelos e agentes de IA. Com o lema "Avançando em Todas as Áreas da Inteligência", a empresa busca se unir a operadoras globais, parceiros do setor e líderes de opinião para explorar conectividade e computação aprimoradas, uplink de alta velocidade 5G-A, monetização da experiência e modernização de negócios impulsionada por IA.

Estande da Huawei no MWC Shanghai 2026 no Pavilhão N1 (PRNewsfoto/Huawei)

Na MWC Shanghai 2026, David Wang, vice-presidente do Conselho de Administração e presidente rotativo da Huawei, proferiu um discurso de abertura sobre como a IA está transformando as redes móveis, abrindo caminho para a próxima década de crescimento do setor.

Ao longo dos últimos 40 anos, a inovação na tecnologia móvel, de geração em geração, tem sido fundamental para o sucesso do setor. "A cada geração, ampliamos os limites da eficiência espectral e do desempenho", afirmou Wang. "A arquitetura de rede tornou-se gradualmente mais plana, com novos cenários de aplicação e serviços surgindo a todo momento. Isso expandiu consistentemente as fronteiras das comunicações, ajudando as operadoras a traduzir as capacidades da rede em valor comercial."

À medida que as comunicações móveis entram na era da inteligência artificial, existem seis imperativos fundamentais que pavimentarão o caminho para a próxima década de crescimento do setor." São eles:

Desenvolvimento de novos serviços e funcionalidades para futuros sistemas de comunicação móvel

Integrar IA com comunicações móveis para construir três camadas distintas de inteligência

Construindo arquitetura de rede para comunicações integradas entre satélite e terra

Defendendo o planejamento e a alocação de espectro sustentáveis e orientados para o futuro

Definir claramente as especificações das redes centrais nativas de IA

Explorando novos modelos de negócios e cenários de aplicação para serviços móveis

Durante o evento, a Huawei apresentou uma ampla gama de inovações. Em relação aos serviços, a empresa, junto com as três principais operadoras da China, lançou inovações tecnológicas e comerciais em 5G-A de alta velocidade de uplink e monetização da experiência, atualização de negócios baseada em IA e monetização por tokens. Para infraestrutura, a Huawei lançou a rede de destino centrada em IA, que ajuda as operadoras a aumentar a competitividade na monetização por bytes e tokens. Como parte dessa rede de destino centrada em IA, a rede básica de comunicações enfatiza uma mudança de uma rede centrada no tráfego para uma rede para interação em tempo real, a fim de oferecer aos usuários conectividade garantida. Ela também aproveita a alta velocidade de uplink e downlink, além de tecnologias e redes garantidas, para fornecer conectividade de alta qualidade aos usuários. A rede de computação enfatiza uma mudança do transporte de tráfego para o agendamento e fornecimento de computação em toda a rede, com a rede projetada para computação, e conectar-se à rede sendo equivalente a acessar computação. A infraestrutura de computação de IA enfatiza alto desempenho e eficiência, bem como suporte para código aberto e ecossistemas abertos.

Até o momento, o número de usuários do 5G-A em todo o mundo ultrapassou 100 milhões. A Huawei está trabalhando com operadoras globais para aprimorar a monetização da experiência 5G-A e tornar o 5G-A parte integrante das operações da base instalada, visando reter usuários de médio e alto padrão, aumentar a receita média por usuário (ARPU) e atender às necessidades dos usuários para um crescimento sustentável da receita.

Alta velocidade de uplink é uma capacidade fundamental da infraestrutura de rede das operadoras na era da monetização por tokens. Os requisitos de uplink para IA móvel tornaram-se cada vez mais importantes: óculos de IA agora podem ser usados para tradução e visualização de exposições por meio de interação multimodal em tempo real, o que exige velocidades de uplink de 20 Mbps. Este ano, as principais operadoras do mundo estão se movimentando rapidamente para explorar serviços comerciais de alta velocidade de uplink por meio de diversas funcionalidades, a fim de garantir velocidades máximas, baixa latência e velocidades universais no uplink.

A expansão dos agentes de IA deverá impulsionar o rápido crescimento dos serviços de tokenização, o que exigirá redes de ultrabanda larga que suportem alta velocidade de uplink, alta confiabilidade e baixa latência. A faixa de frequência superior a 6 GHz (U6 GHz) é considerada a faixa de ouro da próxima geração para essas redes, e todo o ecossistema do setor está pronto para adotá-la. Em termos de colaboração global, mais de 20 países e regiões designaram explicitamente a U6 GHz para Telecomunicações Móveis Internacionais (IMT), abrangendo quase 80% da população mundial. Em 2026, ano que marca a estreia comercial da U6 GHz, espera-se que o Oriente Médio implante a primeira rede 5G-A comercial do mundo operando na U6 GHz. Algumas operadoras em Hong Kong e Macau, na China, também iniciarão a implantação comercial da U6 GHz.

A Huawei afirmou que continuará colaborando com operadoras em Guangdong, Xangai, Hebei e outras localidades em 2026, para reformular seus serviços B2C e B2H com IA e criar ofertas atraentes. Olhando para o futuro, isso impulsionará o consumo de tokens em áreas como assistentes domésticos inteligentes, assistentes pessoais de comunicação e serviços integrados para consumidores e residências. Para o mercado B2B, a empresa planeja trabalhar em conjunto com as operadoras para fornecer serviços de computação com IA centrados na integração de computação e redes, abrindo novas avenidas de crescimento de negócios.

A Huawei espera continuar liderando a aplicação inovadora de tecnologias nativas de IA em redes autônomas e tem trabalhado no desenvolvimento de inteligência específica para cada domínio, visando estabelecer as bases para redes autônomas de nível 4. Este ano, a Huawei colaborará com operadoras para implementar inteligência específica em diversos domínios, incluindo redes sem fio e de transmissão, em regiões estratégicas. A sinergia resultante, que será alcançada nos aspectos de manutenção, otimização, eficiência energética e experiência do usuário, ajudará as operadoras a aprimorarem tanto a qualidade quanto a eficiência da rede. Isso também permitirá que elas ofereçam produtos diferenciados para uma variedade de cenários, como trens de alta velocidade, espaços para eventos e campi universitários, impulsionando assim um novo dinamismo para as redes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2999985/image1.jpg

FONTE Huawei